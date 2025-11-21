España

Cepillarse mal los dientes es más común de lo que creías, incluso cuando “lo hacemos bien”

Pequeños errores diarios están dañando nuestro esmalte y favoreciendo enfermedades periodontales

Guardar
Lavarse los dientes. (Getty Images)
Lavarse los dientes. (Getty Images)

Todos creemos que sabemos cómo cepillarnos los dientes de forma correcta. Es un gesto mecánico, rutinario y casi automático. Sin embargo, según expertos odontológicos, incluso aquellos que creen hacerlo bien cometen errores que pueden dañar su salud bucal a largo plazo.

El doctor Praveen Sharma, especialista de la Escuela de Odontología de la Universidad de Birmingham, ha revelado que la mitad de los adultos en Reino Unido desarrollarán una enfermedad periodontal en algún momento de su vida, y la señal de alarma más común es el sangrado de las encías.

“Si tus encías están sangrando o están inflamadas, es señal de que debes cepillarte mejor”, asegura el experto. Para evitarlo, además de las visitas periódicas al dentista, ofrece cuatro recomendaciones clave que pueden cambiar nuestros hábitos para siempre.

1. Mejor una vez bien, que dos veces rápido

Uno de los errores más comunes es pensar que lo importante es la frecuencia de los lavados y no la técnica. Para el doctor Sharma, la calidad del lavado es más importante que la cantidad.

“Si encuentras el tiempo, entonces sí, dos veces al día, pero es mejor hacerlo bien una vez al día que dos rápidamente”, explica.

Cada diente tiene tres superficies que deben limpiarse: exterior, interior y oclusal (la parte con la que mordemos). Su consejo es utilizar movimientos circulares pequeños, sin ejercer demasiada presión, ya que el exceso de fuerza no limpia mejor, sino que daña la encía y el esmalte.

Además, recuerda que la zona más importante es la unión entre el diente y la encía, porque allí se acumula placa bacteriana y es donde comienza la enfermedad periodontal.

2. Cepillarse antes del desayuno, no después

Uno de los hábitos más extendidos es lavarse los dientes justo después de comer. Sin embargo, esta costumbre podría desgastar el esmalte, especialmente si consumimos alimentos ácidos. “Idealmente, cepíllate antes del desayuno”, afirma el doctor Sharma.

Los ácidos presentes en frutas, zumos, café y otras bebidas pueden ablandar temporalmente el esmalte, por lo que cepillarse inmediatamente después lo desgasta. Su recomendación es clara: si prefieres lavarte después de comer, enjuágate solo con agua y espera al menos 30 minutos antes de pasar el cepillo.

3. No te enjuagues después de cepillarte

Otro de los errores más desconocidos es enjuagarse tras lavarse los dientes. Según Sharma, debemos escupir la pasta, pero no enjuagarnos con agua, ya que esto elimina el flúor que continúa actuando y protegiendo los dientes después del cepillado.

“Escupe, pero no te enjuagues”, insiste el experto. Ese pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en la protección del esmalte.

4. El hilo dental no es opcional

Un hombre utiliza hilo dental
Un hombre utiliza hilo dental (AdobeStock)

Aunque muchos lo consideran un complemento, el especialista recuerda que el cepillo solo limpia el 60% de la superficie dental. El resto del trabajo lo hacen el hilo dental o los cepillos interdentales, que son responsables de eliminar los restos de comida y la placa entre los dientes.

Saltarse este paso puede favorecer a la inflamación de encías y el mal aliento, incluso aunque el cepillado sea correcto.

Temas Relacionados

DientesSalud DentalEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Con PayPal, tus clientes pagan como prefieran y tú recibes el dinero al momento. Ofrecer esta opción puede aumentar tus ventas hasta un 148%¹, haciendo que cobrar sea más rápido, sencillo y sin complicaciones para todos

Pagos seguros y rápidos para

Amama vincula tres muertes a los fallos en el cribado del cáncer y rechaza entregar datos al SAS por protección de datos

El SAS requiere en un plazo de diez días a Amama entregar “toda la información, documentación o testimonios” sobre incidencias no detectadas

Amama vincula tres muertes a

El Museo Thyssen lanza la exposición ‘Tocar para ver’, la primera muestra táctil con obras adaptadas para personas con discapacidad visual

El centro amplía su programa ‘Museo Fácil’ con reproducciones táctiles diseñadas mediante técnicas avanzadas de modelado

El Museo Thyssen lanza la

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha ofrecido una declaración institucional tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

Ayuso reacciona a la condena

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Enseguida los resultados del Sorteo 2 de las 12:00 horas dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

De Guindos destaca la buena evolución de la inflación y asegura que el nivel de tipos actual es “adecuado” un mes antes de la última reunión del BCE del año

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”