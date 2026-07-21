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¿Cuántas tazas de café con cafeína puedo tomar al día sin poner en riesgo la salud cardiovascular?

Un estudio relaciona esta bebida con una menor incidencia de insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, hipertensión y diabetes

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Una persona mayor toma café (Shutterstock)
Una persona mayor toma café (Shutterstock)

El café es la bebida estimulante más consumida en todo el mundo y un paso inamovible en la rutina de millones de personas. Su cafeína contribuye a reducir el cansancio aumentando nuestra energía gracias a su capacidad para excitar el sistema nervioso. Es por esto mismo por lo que muchas personas se preguntan cuánto café pueden tomar al día sin comprometer su salud cardiovascular.

La American Heart Association (AHA) acaba de publicar en la revista Circulation un estudio que revisa décadas de evidencia científica para concluir que consumir hasta 400 miligramos de cafeína al día (el equivalente a entre tres y cinco tazas de café) es segura para la mayoría de los adultos. Además, se relaciona con una menor incidencia de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, fibrilación auricular, hipertensión y diabetes tipo 2.

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Uno de los principales hallazgos de esta investigación es que el café mantiene una relación compleja con la presión arterial. Aunque un consumo de una a tres tazas diarias puede asociarse con un ligero aumento del riesgo de hipertensión, quienes consumen cantidades superiores no presentan ese efecto e incluso muestran una tendencia a reducirlo, un fenómeno que los investigadores atribuyen al desarrollo de tolerancia frente a la cafeína.

La evidencia también vincula el consumo habitual de café con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Un metaanálisis de 28 estudios prospectivos concluyó que ingerir al menos tres tazas al día se asocia con una reducción de entre el 20 % y el 30 % en la probabilidad de padecer esta enfermedad.

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El café, protector frente a insuficiencia cardíacas e ictus

En el ámbito de las arritmias, la revisión descarta que el café o el té aumenten el riesgo de fibrilación auricular, una de las alteraciones del ritmo cardíaco más frecuentes. De hecho, un ensayo clínico reciente observó que los pacientes con antecedentes de esta arritmia que consumían al menos una taza diaria de café con cafeína presentaban un 39 % menos de riesgo de recurrencia.

Asimismo, el análisis encontró una asociación entre el consumo moderado de café y una menor incidencia de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular. Un metaanálisis de 20 estudios de cohorte mostró que beber entre tres y cuatro tazas diarias se relaciona con una reducción del 21 % en el riesgo de sufrir un ictus.

Daniel López Rosetti - El Café

No todas las fuentes de cafeína son iguales

Sin embargo, los autores advierten que estos beneficios no pueden extrapolarse a todas las fuentes de cafeína. Las bebidas energéticas y los suplementos con altas dosis de cafeína se han asociado con aumentos de la presión arterial y con eventos cardiovasculares agudos, incluidos casos de fibrilación ventricular y muerte súbita tras consumos extremos.

La AHA destaca además que los efectos favorables del café no parecen depender únicamente de la cafeína. La bebida contiene compuestos bioactivos, como antioxidantes, polifenoles y ácido clorogénico, que podrían influir positivamente en el metabolismo de la glucosa, la función de los vasos sanguíneos y los procesos inflamatorios. El tipo de preparación también resulta relevante: el café no filtrado contiene cafestol, una sustancia que puede elevar el colesterol LDL, mientras que el café filtrado e instantáneo tienen un impacto mucho más neutro.

La respuesta a la cafeína también varía entre individuos, pues ciertos factores genéticos relacionados con el metabolismo de esta sustancia explican parte de las diferencias en tolerancia y sensibilidad. Personas con hipertensión grave, embarazadas o metabolizadores lentos pueden experimentar con mayor facilidad efectos adversos como insomnio, taquicardia o elevación sostenida de la presión arterial.

Los expertos recuerdan que incorporar más azúcar, jarabes o ingredientes ultraprocesados a las bebidas de café puede anular parte de los beneficios observados, por lo que el patrón de consumo sigue siendo un factor determinante para la salud cardiovascular.

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