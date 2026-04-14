El esmalte dental no se regenera, por lo que es importante que sigas estos 5 hábitos para cuidar tu salud bucal

Mujer lavándose los dientes. (Freepik)

La salud bucal tiene mucha más influencia en nuestro bienestar de lo que se suele pensar. Esto se debe, entre otras cosas, a que la boca no solo cumple una función relacionada con la alimentación o la estética, sino que actúa como una puerta de entrada al organismo, donde bacterias e infecciones pueden propagarse y afectar a otras partes del cuerpo si no se mantienen unos hábitos de higiene adecuados.

Además, dentro de la propia estructura de la boca existen elementos fundamentales que protegen nuestros dientes y que, a menudo, pasan desapercibidos. Uno de ellos es el esmalte dental, la capa externa del diente y también la más dura del cuerpo humano. Su función principal es actuar como una barrera protectora frente a las bacterias, los ácidos y el desgaste diario provocado por la masticación.

El problema es que, a diferencia de otros tejidos del organismo, el esmalte no tiene capacidad de regeneración. Esto significa que, una vez que se desgasta o se daña, no vuelve a recuperarse de forma natural, lo que puede aumentar la sensibilidad dental y facilitar la aparición de caries.

Hábitos que debes evitar para cuidar el esmalte bucal

Por este motivo, resulta fundamental cuidar el esmalte a través de una serie de hábitos cotidianos que pueden marcar la diferencia a largo plazo. Uno de los principales factores de riesgo es el consumo frecuente de azúcares y alimentos ricos en hidratos de carbono simples, ya que, al entrar en contacto con las bacterias de la boca, generan ácidos que contribuyen a la desmineralización progresiva del esmalte.

Otro aspecto a tener en cuenta es la dureza de ciertos alimentos. Morder elementos muy duros, como turrones, caramelos sólidos o algunos frutos secos, puede provocar pequeñas fracturas dentales que el esmalte no es capaz de reparar por sí mismo.

A ello se suma el impacto de hábitos como el consumo de tabaco o café, que no solo afectan a la salud general, sino que también tienden a manchar y oscurecer la superficie de los dientes con el tiempo.

El video se volvió viral en las redes sociales (TikTok: @eramenos)

Igualmente, conductas cotidianas como morderse las uñas o utilizar objetos como bolígrafos para masticar pueden generar el mismo efecto de desgaste o daño sobre el esmalte. En cuanto a la higiene diaria, es recomendable utilizar cepillos de dureza media y evitar ejercer una presión excesiva durante el cepillado, ya que una técnica agresiva también puede contribuir al desgaste progresivo. El uso de pasta dentífrica con flúor, junto con la seda dental y el colutorio, ayuda a mantener una limpieza más completa.

Por último, las visitas periódicas al dentista son esenciales para detectar a tiempo problemas como el bruxismo o el desgaste por apretamiento dental. En algunos casos, el uso de férulas de descarga o protección en deportes de contacto puede ser clave para prevenir daños mayores y preservar la integridad del esmalte a largo plazo.

La prevención es clave para evitar problemas bucales a largo plazo, ya que muchos de los daños en el esmalte se producen de forma progresiva y sin síntomas evidentes en las primeras fases, lo que dificulta su detección temprana.