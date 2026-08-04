La receta de dorada a la plancha del chef Dani García: “Un platazo nivel chef con solo tres ingredientes bien elegidos”

Dani García desvela sus consejos para un pescado a la plancha perfecto (Montaje Infobae)

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La dorada es uno de los pescados más consumidos en España gracias a su disponibilidad durante todo el año, su sabor y los beneficios nutricionales que aporta a nuestra salud. Por su contenido de grasas saludables, se trata de un pescado magro y con un alto contenido de proteínas de gran valor biológico. Su carne supone además una buena fuente de potasio y posee un alto contenido de fósforo y selenio, minerales necesarios para el buen funcionamiento del organismo.

Hay muchas maneras de introducir este pescado en nuestra dieta, siendo algunas de las más extendidas la dorada al horno, la dorada a la sal o la dorada a la plancha. Hoy prepararemos esta última, aunque siguiendo la receta y consejos de un chef Michelin que nos ayudará a convertirla en una delicia gourmet.

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El susodicho es Dani García, chef andaluz y uno de los grandes referentes de la alta cocina española. “Un platazo nivel chef con solo tres ingredientes bien elegidos”, asegura García en una de las publicaciones de ‘Como Dani’, un perfil de redes sociales dedicado a compartir consejos sobre recetas y gastronomía.

Su propuesta consiste en cocinar la dorada a la plancha, consiguiendo que quede una piel crujiente y una carne jugosa. “El truco está en una sartén muy caliente y en cocinarla por la parte de la piel, sin añadir ni una gota de aceite. Se cocina con su propia grasa y así consigues una piel increíblemente crujiente”, explica el cocinero. Como acompañamiento, prepara un salteado de judías verdes y cecina ahumada, una guarnición tan completa como original.

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Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

Receta de dorada a la plancha con judías verdes y cecina

La receta que nos comparte Dani García consiste en cocinar el pescado directamente sobre una sartén o plancha muy caliente, aprovechando la grasa natural de la dorada para conseguir una piel crujiente. Se acompaña de judías verdes en juliana, salteadas con cecina ahumada y aromatizadas con ajo y vinagre de Jerez, logrando un plato equilibrado y lleno de matices.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos Preparación: 10 minutos Cocinado: 10 minutos



Ingredientes

1 dorada entera

150 g de judías verdes planas

50 g de cecina picada ahumada

15 g de aceite de oliva virgen extra

1 diente de ajo

5 g de vinagre de Jerez

Sal al gusto

Cómo hacer dorada a la plancha al estilo Dani García, paso a paso

Calienta una sartén o plancha al máximo. Coloca la dorada por la parte de la piel, sin añadir aceite. El pescado soltará su propia grasa y la piel quedará muy crujiente. Cuando la piel esté dorada y se despegue sola, dale la vuelta para que se dore ligeramente por el otro lado y retíralo rápidamente. Aprovecha el aceite natural del pescado para saltear la cecina picada ahumada en la misma sartén. Corta las judías verdes en juliana y añádelas a la sartén. Ahora sí, incorpora el aceite de oliva. Saltea a fuego fuerte para que las judías queden al dente y brillantes. Añade el ajo picado y saltea brevemente. Justo antes de retirar del fuego, añade el vinagre de Jerez y remueve para que se integre. Sirve la dorada con la guarnición de judías verdes y cecina, salseando con el jugo del salteado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

1 ración (1 persona).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 290 kcal aprox.

Proteínas: 33 g

Grasas: 13 g

Hidratos de carbono: 5 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La dorada a la plancha es óptima recién hecha, pero puede conservarse en nevera, en recipiente hermético, hasta 1 día. La piel perderá el crujiente, pero el sabor se mantiene.

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