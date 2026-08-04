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Tarifa de la luz en España este 5 de agosto

La situación económica mundial ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio de la luz cambia todos los días (Europa Press)
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El precio de energía eléctrica en Españacambia constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este miércoles 5 de agosto, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá una tarifa media en territorio español de 119.01 euros por megavatio hora para este miércoles, según los datos del OMIE.

El operador europeo dio a conocer que la tarifa máximo de la energía eléctrica será de 189.91 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio mínimo del servicio eléctrico en el país llegará a los 4.0 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este miércoles 5 de agosto, el precio de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 184.99 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 181.36 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 164.57 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 165.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 165.3 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 169.44 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 171.73 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 186.27 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 183.6 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 159.45 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 47.55 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 15.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 11.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 10.77 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 5.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 4.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 31.55 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 81.65 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 110.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 145.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 189.91 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 189.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 183.6 euros por megavatio hora.

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