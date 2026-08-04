España
Agregar Infobae enGoogle

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Por 0.50 euros puedes participar en cualquiera de los sorteos diarios de la Triplex de la Once (Infobae)
Guardar

¿Participaste en el sorteo 3 de las 14:00 horas de la Triplex de la Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los números premiados de la lotería realizada este martes 4 de agosto, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

PUBLICIDAD

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Números ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 4 de agosto.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 8, 2, 5.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

La princesa Isabella empieza la mili: así será la nueva vida de la hija de Federico y Mary de Dinamarca

La princesa danesa inicia una de las etapas más exigentes de su vida al incorporarse al nuevo servicio militar de Dinamarca, una reforma histórica que amplía la instrucción a once meses

La princesa Isabella empieza la mili: así será la nueva vida de la hija de Federico y Mary de Dinamarca

Resultados del Super Once del 4 agosto

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Super Once del 4 agosto

España defiende ante los socios de la UE su modelo de “éxito” migratorio y asegura que se ha impuesto la solidaridad “frente a intereses partidistas”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que el espacio Schengen “nunca ha estado en peligro” con la crisis de Ceuta

España defiende ante los socios de la UE su modelo de “éxito” migratorio y asegura que se ha impuesto la solidaridad “frente a intereses partidistas”

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exjefe de la diplomacia europea pide que España haga oír su voz en el Consejo Europeo y critica que la “demagogia populista” esté desplazando la solidaridad y el Estado de Derecho en la UE

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Bruselas afirma que la Unión Europea “superó la prueba” en Ceuta y pide acelerar el nuevo Pacto de Migración

Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” iba a generar un “problema”

Guía para entender la crisis migratoria: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre Ceuta y Melilla

ECONOMÍA

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Polémica en la final de la rutina libre por equipos de natación artística de los Europeos: España acusa a las campeonas rusas de robar su idea

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”