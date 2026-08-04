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Un diputado de Junts denuncia a un policía nacional que habría tratado a su familia de forma “humillante y discriminatoria” por hablar en catalán en un trámite del DNI

Según el texto presentado por el parlamentario Isaac Padrós, el agente habría mostrado contrariedad ante el uso del catalán y solicitado el pago de una tasa no procedente, acabando por motivar la intervención de los Mossos d’Esquadra

Un diputado de Junts denuncia a un policía nacional que habría tratado a su familia de forma “hostil, humillante y discriminatoria” por hablar en catalán (Montaje Infobae)
Un diputado de Junts denuncia a un policía nacional que habría tratado a su familia de forma “hostil, humillante y discriminatoria” por hablar en catalán (Montaje Infobae)
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Isaac Padrós, diputado de Junts en el Parlament de Catalunya, ha interpuesto una denuncia contra un agente de la Policía Nacional tras un incidente vivido en la oficina de expedición del DNI de La Jonquera, en Girona, mientras renovaba el documento de su hija. Según consta en el escrito presentado, la denuncia se basa en el trato “hostil, humillante y discriminatorio” que asegura haber recibido por expresarse en catalán durante el proceso.

De acuerdo con el diputado, los hechos tuvieron lugar el 29 de julio, cuando Padrós, acompañado de su esposa y su hija menor, acudió a la citada oficina. La familia, que tiene reconocida la condición de familia numerosa —lo que exime del pago de la tasa de renovación—, se comunicó en catalán con los funcionarios. Según el relato incluido en la denuncia, los agentes mostraron desde el comienzo “contrariedad” ante el uso de esta lengua.

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Denunciado por cinco delitos

El trámite se complicó cuando el agente que atendía a la familia les indicó que debían haber avisado desde el principio de que estaban exentos del pago, y les comunicó que tendrían que abonar la tasa. Ante esta situación, Isaac Padrós se negó y defendió su derecho a la exención, reiterando su postura en catalán. El agente trasladó entonces a la familia a otro punto de la sala. De acuerdo con la denuncia, hasta siete agentes más se acercaron a la zona.

El grupo parlamentario de Junts quiere forzar una votación en el Pleno del Congreso de esta semana para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Por su parte, el Gobierno descarta convocar elecciones anticipadas aunque prospere la iniciativa de Junts en el Congreso. (Fuente: Congreso/ Europa Press)

En ese momento, el agente preguntó a Padrós en castellano si quería pagar la tasa, obteniendo una nueva negativa en catalán. Después de solicitar la documentación, la esposa de Padrós intentó entregar el DNI. Según se recoge en la denuncia, el funcionario le habría cogido del brazo y le habría arrancado el documento “bruscamente”, sin explicar el motivo.

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A raíz del incidente, Padrós se puso en contacto con el 112 y pidió la presencia de una patrulla de los Mossos d’Esquadra. Tras la llamada, los agentes de la Policía Nacional pidieron a la familia que abandonara la oficina al negarse de nuevo a pagar la tasa. Finalmente, la familia optó por abonar el importe para recuperar el DNI de la menor. Tanto Padrós como su esposa presentaron una queja formal por lo ocurrido. La llegada de una agente de los Mossos d’Esquadra sirvió para mediar en la situación. Según el escrito, en ese momento se notificó a Padrós que se le denunciaba por desobediencia.

La denuncia presentada por Isaac Padrós atribuye al funcionario hasta cinco delitos: delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, denegación discriminatoria de una prestación cometida por funcionario público, delito contra la integridad moral cometido por funcionario público, falsedad en documento oficial y, de manera subsidiaria, un delito de coacciones.

El diputado denuncia en el escrito que el comportamiento del agente vulneró sus derechos lingüísticos y los relativos al acceso a la administración pública, además de incurrir en un uso arbitrario de la autoridad. La familia confía en que los hechos se aclaren y se determinen las posibles responsabilidades por la actuación policial.

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