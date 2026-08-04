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Josep Borrell, ex vicepresidente de la Comisión Europea, sobre la reacción internacional a la crisis en Ceuta: “La solidaridad europea ha muerto”

El exjefe de la diplomacia europea pide que España haga oír su voz en el Consejo Europeo y critica que la “demagogia populista” esté desplazando la solidaridad y el Estado de Derecho en la UE

Borrell lamenta que la solidaridad europea "ha muerto" con la crisis de Ceuta, que ha sufrido un "ataque híbrido"(EDUARDO PARRA - Europa Press)
Borrell lamenta que la solidaridad europea "ha muerto" con la crisis de Ceuta, que ha sufrido un "ataque híbrido"(EDUARDO PARRA - Europa Press)
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Josep Borrell, ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, ha mostrado su preocupación por la actitud adoptada por varios países miembros ante la crisis migratoria en Ceuta. En una entrevista en la Cadena SER, Borrell lamentó la falta de una respuesta solidaria en el seno de la UE: “Me produce una gran frustración ver cómo la solidaridad europea ha muerto en Ceuta porque algunos países han antepuesto sus intereses electorales al ejercicio de la solidaridad”.

El exministro se refirió específicamente a Italia, país al que ha cuestionado por plantear la expulsión de España del espacio Schengen y por haber suspendido unilateralmente la libre circulación de los viajeros procedentes de España, a pesar de que desde Ceuta y Melilla no se aplica como en las fronteras de la Europa continental y se exige a todo viajero identificarse antes de abandonar la ciudad.

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Borrell lamenta que la “demagogia populista” sustituya a la solidaridad en la UE

Para Borrell, el planteamiento italiano “es lo contrario a lo que cabía esperar. Reaccionar diciendo que hay que expulsar a España de Schengen es frustrante y espero que el ministro español hoy haga sentir su voz”, afirmó Borrell, pidiendo que la solidaridad y el Estado de Derecho en la Unión Europea no sean sustituidos por la “demagogia populista”.

A lo largo de la entrevista, Borrell insistió en la importancia de que España reclame en el Consejo Europeo la solidaridad que, según recordó, siempre ha ofrecido en cuestiones migratorias y en la defensa de las fronteras europeas. “España tiene que alzar su voz en el Consejo y exigir la solidaridad que España ha prestado siempre en problemas migratorios y la defensa del territorio”, subrayó.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresando su preocupación por la crisis migratoria en Ceuta y solicitando una reunión de urgencia de los ministros de Interior de la UE.

El exresponsable de la diplomacia europea también criticó algunas declaraciones de miembros de otros gobiernos europeos. “Cuando yo oigo al ministro de Exteriores de Italia decir que esto se ha producido porque Sánchez va a dar la nacionalidad a todos los que consigan llegar a Ceuta, vamos, es que es tremendo. No puede ser”, apuntó. Y ciertamente, es mentira.

En relación a la gestión de la crisis, Borrell defendió que la prioridad es atender a las personas llegadas a Ceuta y encontrar soluciones prácticas para quienes permanezcan en la ciudad. “Ahora lo importante es resolver el problema que tenemos y atender a los que están en Ceuta. Todavía hay imágenes de los niños solos durmiendo en la playa y pidiendo comida. Bueno, pues son seres humanos, ¿sabes? Y han llegado allí como han llegado, pero siguen siendo seres humanos. Lo que no se puede hacer es ignorarles. A los que se queden habrá que atenderles, y a los que se pueda conseguir que se vuelvan a Marruecos, pues habrá que ayudarles a que lo hagan”. Borrell valoró la postura de países como Francia, Irlanda y Portugal, que no firmaron la carta impulsada por parte de la UE en la que se criticaba a España tras la crisis y que sí firmaron 22 países miembros y que critica, para Borrell, “al país que ha sufrido un ataque híbrido”.

En su intervención, Borrell recordó el papel de España en la defensa de la solidaridad europea, citando el respaldo a Groenlandia frente a las aspiraciones de anexión de la Administración Trump - Dinamarca fue, junto con Suecia, Italia y Finlandia, uno de los países en solicitar la expulsión de España de Schengen - y la participación española en misiones de la OTAN en el flanco este ante la hipotética amenaza de Rusia. El exjefe de la diplomacia europea insistió en que el Estado de Derecho y la cooperación entre países deben prevalecer frente a los intereses electorales y los discursos populistas.

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