La fruta que destaca por su contenido en vitamina C y ayuda al tránsito intestinal

Imagen de una frutería (AdobeStock)

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No siempre los alimentos más llamativos por su tamaño son los que ofrecen un mayor interés nutricional. De hecho, algunas de las frutas más pequeñas concentran una sorprendente combinación de fibra, vitaminas y compuestos antioxidantes que las convierten en aliadas de una alimentación equilibrada. Su color intenso suele ser una pista de la presencia de sustancias bioactivas beneficiosas para el organismo, mientras que su sabor fresco y ligeramente ácido las hace cada vez más habituales tanto en la cocina como en los hábitos de consumo saludables.

Entre ellas destacan las frambuesas, una fruta muy apreciada durante los meses de verano por su aroma, su versatilidad y, sobre todo, por su interesante perfil nutricional, puesto que contienen una cantidad moderada de hidratos de carbono y apenas aportan grasas, lo que las convierte en una opción ligera para consumir como tentempié, en el desayuno o como parte de un postre saludable. A pesar de su escaso valor energético, ofrecen una elevada densidad nutricional gracias a la presencia de vitaminas, minerales y otros compuestos bioactivos.

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Dentro del grupo de las frutas, las frambuesas sobresalen especialmente por su contenido en fibra alimentaria, según destaca la Fundación Española de Nutrición (FEN). Este nutriente desempeña un papel esencial en el buen funcionamiento del sistema digestivo, ya que favorece el tránsito intestinal y ayuda a prevenir el estreñimiento. Además, la fibra contribuye a aumentar la sensación de saciedad, un aspecto que puede resultar útil para mantener hábitos alimentarios saludables.

A este efecto beneficioso se suma la presencia de diversos ácidos orgánicos, como el ácido cítrico, el málico, el cafeico y el salicílico. La combinación de estos compuestos con la fibra convierte a las frambuesas en un alimento que estimula el peristaltismo intestinal, facilitando el movimiento natural del intestino.

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Frambuesas (Magnific)

Las frambuesas, fuente de vitamina C

En el apartado vitamínico, las frambuesas constituyen una excelente fuente de vitamina C. De hecho, una sola ración puede aportar alrededor del 80 % de la ingesta diaria recomendada de esta vitamina, una de las más conocidas por su papel en el funcionamiento normal del organismo gracias a que contribuye a la formación normal de colágeno, una proteína fundamental para el mantenimiento de huesos, cartílagos y encías en condiciones normales. Además, participa en numerosos procesos metabólicos que resultan esenciales para el organismo, según la FEN.

Las frambuesas también contienen folatos, vitaminas del grupo B que desempeñan una función clave en el proceso de división celular. Su consumo forma parte de una dieta variada que favorece el adecuado aporte de este nutriente, especialmente importante en determinadas etapas de la vida.

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Daniel López Rosetti - Fruta o jugo de fruta

Una joya en compuestos fenólicas

Si hay un rasgo que diferencia a las frambuesas de muchas otras frutas es su extraordinaria riqueza en compuestos fenólicos, señala los expertos de la FEN. Entre ellos destacan las antocianinas, responsables de su característico color rojo intenso, así como las cianidinas, los elagitaninos, el ácido elágico y los hidroxicinamatos. Junto con la vitamina C, estos compuestos proporcionan a la fruta una elevada capacidad antioxidante.

Los antioxidantes ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo producido por los radicales libres, un proceso natural relacionado con el envejecimiento celular y diversos factores ambientales. Por ello, el consumo habitual de frutas ricas en estos compuestos forma parte de las recomendaciones para seguir un patrón alimentario saludable.

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Además de sus cualidades nutricionales, las frambuesas ofrecen una gran versatilidad culinaria, ya que pueden consumirse frescas, añadirse a yogures, ensaladas, batidos o cereales, e incluso utilizarse para elaborar salsas, mermeladas o repostería. Su sabor ligeramente ácido combina a la perfección con numerosos ingredientes.