Cómo de saludables son todos estos desayunos, según un médico experto en longevidad: “Algo muy típico pero básicamente harina, azúcar y poca proteína”

Cuál es el mejor desayuno, según un médico experto en longevidad

El debate sobre cuál es el desayuno ideal vuelve a estar sobre la mesa tras la publicación de un vídeo en TikTok del médico David Céspedes, especialista en longevidad y divulgador muy activo en redes sociales. En apenas unos minutos, el doctor repasa algunos de los desayunos más comunes entre los españoles y los puntúa del uno al diez, explicando de forma sencilla y directa lo que, según él, aporta realmente cada uno. Su valoración, que ya acumula miles de reproducciones, ha generado conversación tanto entre profesionales de la nutrición como entre usuarios que reconocen verse reflejados en más de una elección matinal.

Uno de los primeros desayunos que analiza es el clásico café con croissant, una imagen típica en cafeterías de todo el país. Céspedes reconoce que la bebida en sí misma no supone un problema, pero advierte que el acompañamiento no es la mejor opción para empezar el día. “Café con croissant. Tres. Café solo bien, pero el croissant es mantequilla y harina refinada. Sacia poco y dispara la glucosa”, explica. Su crítica se centra en la combinación de grasas saturadas y carbohidratos rápidos que provocan un pico energético breve seguido de un bajón igualmente acelerado.

El médico continúa con un desayuno muy habitual en hogares españoles: magdalenas con vaso de leche. Aunque forma parte del imaginario colectivo desde hace generaciones, Céspedes no duda en bajar su puntuación. “Magdalenas con vaso de leche. Dos. Algo muy típico, pero básicamente es harina, azúcar y poca proteína. Energía rápida que se esfuma en una hora”, señala, subrayando de nuevo la falta de saciedad y el exceso de azúcares simples.

Mucho más contundente se muestra al valorar unos de los pecados matinales más populares, los churros con chocolate. Céspedes no se anda con rodeos: “Churros con chocolate. Dos. Harina frita, azúcar líquido. Mucho placer, pero nada de nutrientes”. Pese a admitir que es un desayuno delicioso, lo considera totalmente desequilibrado desde el punto de vista nutricional.

Qué desayunos sí son una buena opción

En el extremo opuesto sitúa opciones más saludables. Una de ellas es la tortilla francesa con pan integral, que considera una alternativa equilibrada y completa. “Tortilla francesa con pan integral. Ocho. Proteína de calidad con algo de carbohidrato. Opción equilibrada y saciante”, afirma.

A continuación llega el turno de uno de los referentes de la dieta mediterránea: la tostada con tomate y aceite de oliva. Aquí su valoración es más positiva, aunque con matices. “Tostada con tomate y aceite de oliva. Siete. Buena opción mediterránea con grasas saludables y fibra. Le falta proteína para ser más completa”, apunta. A su juicio, el desayuno mejora si se incorpora alguna fuente proteica, ya sea huevo, queso fresco o legumbres untables.

Otra de las más recomendadas es la avena con leche y fruta, que obtiene su nota más alta. “Avena con leche y fruta. Nueve. Fibra, vitaminas, energía sostenida. De lo mejor que puedes desayunar”, explica. Céspedes destaca el aporte de fibra soluble, que ayuda a regular la glucosa y prolonga la saciedad.

El bocadillo de jamón serrano recibe una valoración intermedia. Aunque contiene proteína de calidad, el problema vuelve a ser el tipo de pan más habitual. “Bocadillo de jamón serrano. Seis. Tiene proteína, sí, pero con el pan blanco es menos interesante. Mejor si el pan es integral”, recomienda.

Por último, el médico analiza el yogur natural con frutos secos, opción cada vez más habitual en quienes buscan un desayuno sencillo pero saludable. “Yogur natural con frutos secos. Ocho. Fácil, rápido y con buen aporte de proteína y grasas saludables. Mejor opción que cualquier bollería”, asegura.