España

Cómo de saludables son todos estos desayunos, según un médico experto en longevidad: “Algo muy típico pero básicamente harina, azúcar y poca proteína”

David Céspedes hace una clasificación valorando cada desayuno del 1 al 10, centrándose en la cantidad de nutrientes que puede ofrecer

Guardar
Cuál es el mejor desayuno,
Cuál es el mejor desayuno, según un médico experto en longevidad

El debate sobre cuál es el desayuno ideal vuelve a estar sobre la mesa tras la publicación de un vídeo en TikTok del médico David Céspedes, especialista en longevidad y divulgador muy activo en redes sociales. En apenas unos minutos, el doctor repasa algunos de los desayunos más comunes entre los españoles y los puntúa del uno al diez, explicando de forma sencilla y directa lo que, según él, aporta realmente cada uno. Su valoración, que ya acumula miles de reproducciones, ha generado conversación tanto entre profesionales de la nutrición como entre usuarios que reconocen verse reflejados en más de una elección matinal.

Uno de los primeros desayunos que analiza es el clásico café con croissant, una imagen típica en cafeterías de todo el país. Céspedes reconoce que la bebida en sí misma no supone un problema, pero advierte que el acompañamiento no es la mejor opción para empezar el día. “Café con croissant. Tres. Café solo bien, pero el croissant es mantequilla y harina refinada. Sacia poco y dispara la glucosa”, explica. Su crítica se centra en la combinación de grasas saturadas y carbohidratos rápidos que provocan un pico energético breve seguido de un bajón igualmente acelerado.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

El médico continúa con un desayuno muy habitual en hogares españoles: magdalenas con vaso de leche. Aunque forma parte del imaginario colectivo desde hace generaciones, Céspedes no duda en bajar su puntuación. “Magdalenas con vaso de leche. Dos. Algo muy típico, pero básicamente es harina, azúcar y poca proteína. Energía rápida que se esfuma en una hora”, señala, subrayando de nuevo la falta de saciedad y el exceso de azúcares simples.

Mucho más contundente se muestra al valorar unos de los pecados matinales más populares, los churros con chocolate. Céspedes no se anda con rodeos: “Churros con chocolate. Dos. Harina frita, azúcar líquido. Mucho placer, pero nada de nutrientes”. Pese a admitir que es un desayuno delicioso, lo considera totalmente desequilibrado desde el punto de vista nutricional.

Qué desayunos sí son una buena opción

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el extremo opuesto sitúa opciones más saludables. Una de ellas es la tortilla francesa con pan integral, que considera una alternativa equilibrada y completa. “Tortilla francesa con pan integral. Ocho. Proteína de calidad con algo de carbohidrato. Opción equilibrada y saciante”, afirma.

A continuación llega el turno de uno de los referentes de la dieta mediterránea: la tostada con tomate y aceite de oliva. Aquí su valoración es más positiva, aunque con matices. “Tostada con tomate y aceite de oliva. Siete. Buena opción mediterránea con grasas saludables y fibra. Le falta proteína para ser más completa”, apunta. A su juicio, el desayuno mejora si se incorpora alguna fuente proteica, ya sea huevo, queso fresco o legumbres untables.

Otra de las más recomendadas es la avena con leche y fruta, que obtiene su nota más alta. “Avena con leche y fruta. Nueve. Fibra, vitaminas, energía sostenida. De lo mejor que puedes desayunar”, explica. Céspedes destaca el aporte de fibra soluble, que ayuda a regular la glucosa y prolonga la saciedad.

El bocadillo de jamón serrano recibe una valoración intermedia. Aunque contiene proteína de calidad, el problema vuelve a ser el tipo de pan más habitual. “Bocadillo de jamón serrano. Seis. Tiene proteína, sí, pero con el pan blanco es menos interesante. Mejor si el pan es integral”, recomienda.

Por último, el médico analiza el yogur natural con frutos secos, opción cada vez más habitual en quienes buscan un desayuno sencillo pero saludable. “Yogur natural con frutos secos. Ocho. Fácil, rápido y con buen aporte de proteína y grasas saludables. Mejor opción que cualquier bollería”, asegura.

Temas Relacionados

DesayunosNutrientesCerealesAlimentación SaludableDieta SaludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía reúne 40 años de la obra de Juan Uslé en una gran retrospectiva

La exposición ‘Ese barco en la montaña’ recorre la trayectoria del pintor entre España y Nueva York

El Museo Nacional de Arte

Del Caribe a Dubái con hasta un 55% de descuento: aprovechas las ofertas del Black Friday de Barceló

Este Black Friday, Barceló pone a tu alcance más de 100 hoteles en todo el mundo con hasta un 55% de descuento, para que disfrutes de tus viajes hasta el 31 de diciembre de 2026

Del Caribe a Dubái con

El PP de Guardiola volverá a gobernar en la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

Extremadura irá a las urnas el 21 de diciembre tras la convocatoria de elecciones anticipadas del PP ante la falta de apoyos para sacar adelante los Presupuestos

El PP de Guardiola volverá

Cómo una pareja de 74 y 75 años ha convertido su jubilación en viajes gratis por Europa y ahorra 5.000 euros al año cuidando casas

Gracias a una plataforma de cuidado voluntario, este matrimonio combina turismo y estancias sin pagar alojamiento ni servicio

Cómo una pareja de 74

Pruebas de carbono-14 descubren la puerta más antigua de Madrid: está en la céntrica calle del Codo y tiene más de 600 años

Se encuentra en un lugar muy conocido de la capital, situado muy cerca del Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor

Pruebas de carbono-14 descubren la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Museo Nacional de Arte

El Museo Nacional de Arte Reina Sofía reúne 40 años de la obra de Juan Uslé en una gran retrospectiva

El PP de Guardiola volverá a gobernar en la Junta de Extremadura, pero necesitará de nuevo el apoyo de Vox, según el CIS

Un juez ordena la expulsión de España de un ciudadano ecuatoriano que acumulaba antecedentes penales por conducir ebrio y sin carnet: pedía quedarse porque tenía dos hijos menores

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

Un experto en ahorro calcula cuánto debería subir el salario medio para que el alquiler “no te pase por encima”: “El precio ha subido un 94% en los últimos diez años”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions