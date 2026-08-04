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Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 4 de agosto: Marisol se despide para siempre y Gabriel pierde el control

El próximo capítulo de ‘Sueños de libertad’ mostrará cómo la marcha de Marisol sacude a todos mientras Gabriel se enfrenta a un nuevo conflicto que amenaza su posición en la empresa

Marisol y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Marisol y Pablo en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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La semana en Sueños de libertad ha arrancado con un ambiente que mezcla tensión empresarial, líos sentimentales y decisiones que nadie esperaba. El lunes dejó claro que Gabriel está cada vez más solo en su cruzada por reformular los perfumes: las críticas de la duquesa de Valdezarza han hecho daño, mucho daño, y él sigue empeñado en no rectificar. La imagen de Perfumerías De la Reina está tocada… y su terquedad empieza a pasar factura.

En casa, la cosa tampoco está tranquila. Begoña ha decidido dejar de viajar a Pelahustán para centrarse en Juanito, algo que Beatriz ha encajado fatal. La joven siente que la están apartando y no piensa quedarse callada.Mientras tanto, Miguel ha visitado a Marisol por insistencia de Nieves, Claudia intenta entender por qué él ha puesto fin a su relación y Bianca, encantada con España, quiere que Fina sea la fotógrafa de su próxima exposición. Vamos, que el lunes ha sido un cóctel de emociones.

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Y con este panorama, el martes llega con un capítulo que promete removerlo todo. Marisol, después de semanas de dudas, toma una decisión definitiva: reconciliarse con sus padres y marcharse con ellos. Una despedida que emociona a quienes la rodean y que deja a Pablo completamente descolocado. Damián, consciente de lo que significa para el joven, lo anima a despedirse de ella antes de que sea demasiado tarde.

Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Pero la trama más jugosa del martes la protagonizan Beatriz y Gabriel. Ella, en un ataque de sinceridad, confiesa a Begoña que mantiene una relación sentimental… y le enseña el broche que Gabriel le regaló. Cuando él se entera, su reacción es explosiva. Nada de lo que hace Beatriz parece encajar en los planes del empresario, y este gesto podría ser el inicio de un conflicto mayor.

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Por si fuera poco, Gabriel vuelve a chocar con Tasio. Se niega rotundamente a que La Industrial se convierta en proveedor de Perfumerías De la Reina, alimentando aún más las tensiones internas. Cada vez está más aislado, más rígido y más lejos de la realidad que lo rodea.

El martes, en definitiva, será el día en el que Marisol cierre una etapa, Beatriz destape una verdad incómoda y Gabriel demuestre que está perdiendo el control de todo lo que creía tener bajo llave.

Lo que viene el resto de la semana

Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

A partir del miércoles, la fábrica vivirá un terremoto. Andrés decidirá plantar cara a Gabriel y contactará directamente con Hugo Brossard para intentar salvar la imagen de la empresa. Pablo y Nieves visitarán a Marisol antes de su marcha definitiva, cerrando heridas que llevaban meses abiertas. Claudia reunirá el valor para contarle a Miguel el drama que marcó su pasado, mientras Doña Clara sorprenderá a Paula con una propuesta que podría cambiar su vida: acompañarla en un viaje por Europa.

El jueves será el día del golpe más duro para Gabriel. Hugo Brossard comunicará oficialmente que recuperará las fórmulas originales de los perfumes, dejando claro que la etapa de Gabriel está tocando fondo. Valentina se sincerará con Andrés y Miguel admitirá que sigue enamorado de Claudia, aunque todavía no se siente preparado para volver a empezar.

Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Y el viernes llegará con un cierre de semana cargado de decisiones: Andrés confirmará el regreso de las fórmulas tradicionales, Paula tomará una determinación sobre el viaje con Doña Clara tras una noche intensa con Tasio, Marta afrontará la lectura del testamento de Pelayo y Damián pedirá ayuda a Fina para contactar con Bianca.Mientras tanto, Mabel intentará que Miguel recapacite al ver el delicado estado emocional de Claudia.

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