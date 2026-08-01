El restaurante de carretera a orillas del Duero donde parar si viajas por la A-6: raciones y hamburguesas con premio en la autovía de A Coruña a Madrid

Terraza del restaurante Doña Carmen, en Tordesillas (Grupo Los Toreros)

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A veces, disfrutar el camino puede ser parte del viaje. En pleno auge del verano, con millones de personas desplazándose en coche hacia sus destinos vacacionales, esta máxima cobra especial importancia. Porque sí, todos queremos llegar rápido a nuestro destino, pero también apreciar cada kilómetro y no perder de vista la riqueza que puede aparecer en el trayecto.

En este sentido, se vuelve fundamental encontrar un lugar digno donde parar y disfrutar de una buena comida sin desviarse demasiado de la ruta. Es lo que todos deseamos en estas fechas: encontrar un restaurante de carretera con cocina de calidad y a buen precio, sorteando ese prejuicio de que comer de camino es sinónimo de comer mal.

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Uno de esos lugares para pararse y disfrutar es el Restaurante Doña Carmen, ubicado en el Hotel Doña Carmen (Tordesillas, Valladolid), a orillas del río Duero y justo al lado de la autovía A-6. Este negocio forma parte del Grupo Los Toreros, una empresa familiar con más de 50 años de experiencia en el sector hostelero de la región, y cuenta con recomendaciones de nivel como la de la Guía Repsol, que le concede uno de sus Soletes.

Una terraza a orillas del Duero

Ante la pregunta de por qué merece la pena hacer un alto en el camino en este enclave tordesillano, la guía responde con su “privilegiada situación junto al Duero y la entrada a la autovía”. Además, destaca, cuenta con “dos terrazas, una junto a la entrada al bar del hotel y otra al nivel del río”.

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Terraza del restaurante Doña Carmen, en Tordesillas (Grupo Los Toreros)

Este segundo espacio al aire libre es uno de los mayores atractivos del restaurante, una terraza con vistas al puente romano de Tordesillas que es ideal para la hora del vermú y las noches de verano. En cualquiera de sus dos zonas exteriores, la guía nos recomienda parar para disfrutar de “ricas raciones y hamburguesas”.

El Hotel y Restaurante Doña Carmen abrió sus puertas en 1994, como una ampliación del negocio que comenzó allá por 1973 con Fonda Júcar, fundado originalmente por Julián y Carmen Higuera. Actualmente, el entramado de hoteles y restaurantes está gestionado por los hijos de la pareja, Pedro, Ramón y Julián Fernández Higuera.

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En lo que respecta a la oferta gastronómica, Doña Carmen dispone de una carta de gastrobar para disfrutar de manera informal en su cafetería, con opciones como sándwiches, hamburguesas, raciones y platos combinados.

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En su comedor acristalado, también con vistas hacia el río, disponen de una carta al estilo de un restaurante hecho y derecho, con especialidades locales como el jarrete de lechazo, el bacalao al ajoarriero, la merluza al estilo Doña Carmen o la sopa castellana.

Además, ofrecen un menú del día de cocina castellana tradicional con un toque moderno, compuesto por primero, segundo y postre a elegir por 15,50 €, con bebida y pan incluidos.. El restaurante Doña Carmen abre martes, jueves, viernes, sábado y domingo de 11:00 a 23:00, miércoles de 11:00 a 17:00 y de 20:00 a 23:00, y los lunes permanece cerrado.

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