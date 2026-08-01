Cómo aplicarnos correctamente la crema solar: “Desde marzo a octubre en España, deberías ponerte fotoprotección todos los días”

Un hombre se aplica crema solar (Magnific)

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Preparar un buen bolso para la playa significa no dejar atrás los imprescindibles: toalla, gafas de sol, una botella de agua, chanclas, palas para jugar y, sobre todo, el protector solar. El bote de crema no puede faltar si vamos a pasar el día en la playa, pero tampoco debemos olvidarlo para actividades más tediosas: ir a trabajar, a hacer la compra o a pasear al perro.

Desde hace años, distintos organismos e instituciones públicos se han preocupado por lanzar campañas de concienciación que alerten a la ciudadanía sobre los peligros de exponerse al sol sin la protección adecuada. Sin embargo, todavía podemos tener algunas dudas sobre la correcta aplicación de la crema solar.

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El doctor José Aguilera es dermatólogo y recuerda en una entrevista para Infobae que “la protección solar no es solo para la playa, es para nuestro día a día”. El experto de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) pone el foco en que el primer paso para cuidar nuestra piel es “teniendo conciencia de que la filosofía de la protección se llama utilizar el sol de manera consciente e inteligente”.

Pregunta: ¿Cuál es el factor de protección solar (SPF) más recomendable para el uso diario?

Respuesta: El factor de protección solar para el uso diario tiene que ser de cincuenta. No nos valen otros porque la gente aplica al menos un tercio de lo que habría que ponerse en la piel. Se demostró que dos miligramos de crema por centímetro cuadrado es el objetivo para cubrir todas las zonas de nuestra piel y quedarnos tranquilos. Como la gente se pone bastante menos de lo que habría que ponerse, el factor de protección solar que finalmente le queda en la cara es mucho más bajo.

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P: ¿Cuánta crema solar debemos aplicar realmente para que proteja de forma eficaz?

R: La regla de los dos dedos: dos dedos para el brazo derecho, dos dedos para el brazo izquierdo y cuatro dedos para el tronco, dos dedos para las piernas. Según la situación de vida que hagas, te lo reaplicas más veces. Si vas a hacer actividad, como irte a la playa, replícatelo a cada hora, cada vez que te pegues un par de baños y te refriegues contra la toalla. No hay mucha más historia.

P: ¿En qué situaciones es imprescindible reaplicarse la protección?

R: Sudas, rozas, te das con el brazo, te mojas, tienes una actividad... reaplícatelo. En condiciones sedentarias de día, te pones una buena aplicación por la mañana y olvídate del fotoprotector.

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P: ¿Es necesario usar protección solar todos los días, incluso si está nublado o vamos a pasar la mayor parte del tiempo en interiores?

R: Si vas a pasar todos los días en interior en condiciones normales, si estamos hablando desde el mes de marzo al mes de octubre en España, deberías ponerte fotoprotección solar todos los días. Si existe un día nublado, ahí es donde de verdad perdemos la guardia porque pensamos que al estar nublado no tenemos la sensación de calor porque hace más fresquito, está algo más oscuro porque nos tapan las nubes parcialmente la luz visible y nos tapan mucho la luz infrarroja, que es la que nos da el calor. Como no tenemos esa sensación de calor, creemos que los rayos ultravioleta no pasan. Ese es el problema y cuando te vienes a dar cuenta te han machacado los ultravioletas que penetran a través de la nube.

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P: Además del protector solar, ¿qué otras medidas recomienda para proteger la piel del daño causado por el sol, especialmente durante el verano?

R: Saber el sol que nos va a llegar hoy es fundamental. Saber la actividad que vamos a desarrollar, si de alta, media o baja exposición, también es fundamental. Cuando salgas a la calle, utiliza los espacios de sombra. Utiliza la ropa adecuada, un sombrero que no sea una gorra, sino el que te cubra la oreja y el cogote. Utiliza tus gafas de sol para evitar problemas a corto y largo plazo a nivel ocular. Hidrátate bien.

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P: ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos al utilizar la protección solar y cómo podemos evitarlos?

P: En general es olvidarse que se va a hacer una actividad. Por ejemplo, me voy al jardín de mi casa pensando que voy a acabar rápido y, cuando te has venido a dar cuenta, te has quemado la espalda entera porque te has quitado la camiseta. El error más común es cuando llega el mes de abril, en Semana Santa, te crees que como todavía hace fresquito, te pones al sol y te quemas. La mayoría de las quemadas del año llegan en el mes de abril. En ese mes de mayo, los niños que salen al recreo y se les olvida a los padres echarle la crema al colegio. O el albañil que va enseñando los tatuajes o el taxista que conduce el taxi y lleva el brazo por el lado izquierdo y no se pone protección. La protección solar no es solo para la playa, es para nuestro día a día.

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