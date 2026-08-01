Los 10 mejores mercadillos en agosto de España para el verano 2026

Esta selección recoge diez de estas ferias al aire libre por su oferta diversa de productos(Canva/Fernando Cortés)

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Pasear por los puestos y descubrir objetos únicos hechos a mano, disfrutar de música en directo y probar la gastronomía local. Son muchas las actividades que ofertan los mercadillos, y no paran en el estío al contrario que muchos podrían pensar.

En agosto se celebran unos 30 mercadillos en España, desde las Islas Baleares hasta las plazas medievales de Toledo, pasando por los puertos gallegos y las noches de Formentera.

Esta selección recoge diez de estas ferias al aire libre por su oferta diversa de productos y su capacidad para reflejar la identidad de cada territorio.

Los 10 mejores mercadillos de agosto en España en 2026

Primera quincena de agosto

Mercado Pirata de Laxe, del 31 de julio al 2 de agosto (A Coruña)

El mes arranca en el litoral atlántico gallego con el Mercado Pirata de Laxe, organizado por Los Templarios en el puerto de esta localidad de la Costa da Morte. El evento recrea la estética corsaria con puestos de artesanía, gastronomía y animación, y se integra en el paseo marítimo durante tres días. Combina compra de productos artesanos con espectáculos de calle orientados al público familiar, lo que lo convierte en una de las propuestas más completas del norte de Galicia al inicio de agosto.

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Mercado Marinero de Colindres, del 7 al 9 de agosto (Cantabria)

En el Cantábrico, Colindres acoge del 7 al 9 de agosto su Mercado Marinero, gestionado por La Fragua de Vulcano, empresa especializada en recreaciones históricas y ferias temáticas. La ambientación portuaria centra la propuesta en la historia marítima de la región, con puestos de artesanía y gastronomía local. El evento se suma a la programación de fiestas de verano de la localidad y ofrece una alternativa de ocio diferenciada dentro de la oferta estival cantábrica.

Las ferias de España tienen mucha variedad de temáticas. Aglutinan actividades, espectáculos de fuego, gastronomía... (FOACAL)

Feria de Artesanía de la Plaza de Santa Teresa, del 7 al 16 de agosto (Ávila)

FOACAL (Federación de Organizaciones de Artesanos de Castilla y León) organiza en la Plaza de Santa Teresa de Ávila una de las ferias artesanas de mayor duración del interior peninsular en agosto, con actividad del 7 al 16 de agosto. El entorno monumental de la ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad, enmarca una selección de artesanos profesionales que trabajan en vivo con técnicas en madera, cerámica, cuero y metal. También se comercializan juguetes artesanales, cosmética natural, trabajos en papel o vidrio y alfarería, entre otros. Según la misma FOACAL, la feria es un punto de encuentro entre producción profesional, consumo responsable y conocimiento del patrimonio cultural.

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Mercado Renacentista de Medina del Campo, del 13 al 16 de agosto (Valladolid)

Medina del Campo recupera cada agosto su condición histórica de villa ferial con el Mercado Renacentista, organizado por La Fragua de Vulcano del 13 al 16 de agosto. El casco histórico de la localidad vallisoletana se transforma en un escenario del Siglo de Oro con trajes de época, representaciones teatrales y artesanía tradicional. El mercado capitaliza el legado comercial de Medina del Campo, que fue uno de los centros financieros más activos de la España del siglo XVI, y lo traslada a un plan cultural accesible para todos los públicos.

Mercado Medieval de Consuegra, del 14 al 16 de agosto (Toledo)

En el corazón de Castilla-La Mancha, Consuegra acoge del 14 al 16 de agosto su Mercado Medieval, organizado por AMATA (Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y actual). El entorno de los molinos de viento y el castillo de La Muela ofrece uno de los escenarios más reconocibles de la región para una feria que combina artesanía, gastronomía de época y animación callejera. En concreto, esta última cuenta con trovadores, malabaristas y espectáculos de fuego. El mercado reúne artesanos de más de cincuenta oficios diferentes, con presencia de trabajadores del cuero, la forja, la cerámica y el vidrio soplado, entre otros.

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El Mercado Medieval de Consuegra forma parte de la gran recreación histórica Consuegra Medieval (Ayuntamiento de Consuegra)

Segunda quincena de agosto

Mercado Marinero de Colindres, del 21 al 23 de agosto (Málaga)

En la Costa del Sol, Teba celebra del 21 al 23 de agosto su Mercado Medieval, también gestionado por La Fragua de Vulcano. La localidad malagueña, con un castillo árabe como telón de fondo, ofrece un escenario de fuerte carga histórica para una feria que mezcla recreación medieval con venta de artesanía y productos gastronómicos. Su ubicación en el interior de la provincia de Málaga, alejada de las ciudades más turísticas de la costa, le hace tener una autenticidad que sólo puede nacer de su carácter local que juega a su favor dentro del circuito de mercados medievales andaluces.

Activos todo agosto

Feria de Artesanía de Autor de Jávea, del 26 de junio al 30 de agosto (Alicante)

La Feria de Artesanía de Autor de Jávea (Xàbia), organizada por AMATA, es una de las propuestas de mayor continuidad del verano mediterráneo, con actividad ininterrumpida desde el 26 de junio hasta el 30 de agosto. A diferencia de las ferias artesanas con temática general, esta cita en la costa alicantina se centra en artesanía de creación original, con piezas únicas de diseño propio. Su duración de más de dos meses la convierte en el mercado artesanal de autor con mayor presencia en el verano del litoral valenciano.

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La Santa Market, del 3 de julio al 30 de agosto (Girona)

En la Costa Brava, Santa Cristina d’Aro acoge dentro del recinto del Horse Club la La Santa Market, activa a diario desde el 3 de julio hasta el 30 de agosto en horario de 18:00 a 1:00 horas. La propuesta combina puestos de diseño y artesanía con street food, conciertos diarios, sesiones de DJ, talleres y actividades familiares, configurando uno de los formatos de mercado más completos del litoral catalán. Su horario nocturno y su programación cultural diaria marcan la diferencia dentro de los mercados más clásicos de feria artesana.

El mercado gastronómico de Borough, uno de los más populares de Londres, recibe a diario largas colas de visitantes para comprar una porción de paella en el puesto de arroces que causa furor entre los turistas y visitantes y donde se venden más de 1.000 raciones a diario. (EFE)

Las Dalias, activo en verano (Ibiza)

Las Dalias es el mercadillo hippie de referencia en España por volumen de oferta y proyección internacional. Con origen en 1985 y alrededor de 200 puestos donde se venden ropa, calzado, instrumentos musicales y artesanía variada, este mercado de Ibiza atrae cada agosto a miles de turistas y veraneantes de la isla. En verano, el recinto amplía su actividad con ediciones nocturnas y eventos musicales propios, lo que lo convierte en un espacio que va más allá del comercio y se integra en la vida cultural de la isla.

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Fira Artesanal de La Mola y Firac, activos en verano (Formentera y Menorca)

Las dos islas menores de las Baleares aportan propuestas complementarias al mapa de mercadillos de agosto. En Formentera, la Fira Artesanal de La Mola abre los miércoles y domingos de 17:00 a 22:00 horas en El Pilar de La Mola, con artesanía local y ambiente hippy en un espacio habilitado junto a la carretera principal del pueblo. En Menorca, Firac funciona todas las noches de verano con música en directo y puestos de artesanía, gestionado por la asociación de artistas del mismo nombre desde 2006. Ambos mercados se celebran exclusivamente en temporada estival, aproximadamente de mayo a septiembre, y quedan condicionados por las condiciones meteorológicas al desarrollarse íntegramente al aire libre.