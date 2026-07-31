España
Agregar Infobae enGoogle

Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Un refugio de la isla griega de Syros busca personas para colaborar en el cuidado de gatos rescatados, a cambio de alojamiento y desayuno

Siros grecia
Vista desde el puerto en la isla de Syros. (Getty)
Guardar

Un refugio de la isla griega de Syros ofrece alojamiento y desayuno gratuitos a voluntarios dispuestos a trabajar cinco horas diarias en el cuidado de gatos rescatados. Las inscripciones para las vacantes de 2027 se abrirán en septiembre de 2026, según confirma la organización Syros Cats en su sitio oficial.

El programa, alojado en una de las islas menos masificadas de las Cícladas, en el mar Egeo, lleva años acogiendo a personas de distintos países dispuestas a colaborar con las tareas cotidianas del refugio. A cambio del trabajo, los participantes reciben cama, desayuno y servicios básicos como agua y electricidad. Lo que el programa no cubre es el transporte hasta la isla, la comida fuera del desayuno y el seguro de viaje, gastos que corren por cuenta de cada voluntario.

PUBLICIDAD

La jornada se extiende de lunes a viernes, con inicio a las 8:00 de la mañana y cierre a la 1:00 del mediodía. Las tareas van bastante más allá de simplemente jugar con animales: incluyen limpieza de jaulas y literas, lavado de platos y ropa, administración de medicamentos, barrido y fregado diario, jardinería y atención de visitas. El propio sitio de Syros Cats advierte de que la organización rescata gatos ferales “que no siempre son agradecidos”.

Quién puede inscribirse en la oferta

El perfil que busca la organización es el de personas maduras, independientes y con experiencia laboral previa. Los menores de 25 años pueden quedar fuera del proceso si no logran demostrar el nivel de autonomía e iniciativa que el refugio exige. Los postulantes deben tener un nivel funcional de inglés, ya que toda la comunicación se realiza en ese idioma, y comprometerse con una estancia mínima de un mes. La convocatoria acepta parejas y nómadas digitales, siempre que estos últimos puedan adaptar su trabajo en línea a los horarios fijos del refugio. No se admiten niños ni mascotas.

PUBLICIDAD

Uno de los gatos rescatados en el refugio Syros Cats. (Syros Cats)
Uno de los gatos rescatados en el refugio Syros Cats. (Syros Cats)

Para ciudadanos con pasaporte no europeo, aplica la regla Schengen: un máximo de 90 días cada seis meses en toda la zona, lo que limita la duración del voluntariado y obliga a verificar los días disponibles antes de postularse.

La organización y su trabajo

Syros Cats opera desde hace años con un modelo que combina voluntariado, adopciones, apadrinamiento de animales y campañas de esterilización. Normalmente, el refugio suele tener alrededor de cuatro voluntarios simultáneos, provenientes de distintos países y contextos.

Siros grecia
El puerto de Ermoupoli, en la isla de Syros. (Getty)

Las plazas son limitadas y las postulaciones se realizan a través del formulario disponible en el sitio oficial de Syros Cats, donde los interesados deben indicar las fechas de su llegada y salida, además de resumir su experiencia laboral y con animales. Las actualizaciones sobre la apertura de inscripciones se publican en la web y en las redes sociales de la organización.

Una isla con identidad propia alejada del turismo de masas

Syros, con su capital Ermúpoli y su arquitectura neoclásica, recibe cada año un volumen de turistas considerablemente menor al de otras islas griegas como Santorini o Mykonos. Esa diferencia no es menor: mientras esas islas colapsan en verano, Syros mantiene un ritmo propio, el de una isla que funciona todo el año y no se organiza en torno al turismo de temporada.

Ermúpoli, que fue el puerto más activo de Grecia durante el siglo XIX, conserva esa herencia en sus edificios de fachadas pastel, en la plaza Miaouli con su pavimento de mármol y en el Teatro Apolo, inaugurado en 1864 y construido como réplica del teatro La Scala de Milán, el primero de ópera en la Grecia moderna. El barrio de Vaporia, donde mansiones de capitanes de barco se asoman directamente al mar, completa el paisaje urbano de la capital. Fuera de la ciudad, la isla se despliega en una serie de bahías y playas accesibles en autobús desde el puerto

Temas Relacionados

ViviendaViajes BaratosMascotasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 julio

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 31 julio

Un español que vive en Japón: “Incluso para ir al supermercado siento que todo el mundo se esfuerza por verse bien”

Fran Martín lleva cuatro meses en la capital japonesa y ha compartido choques culturales desde los tatuajes a el silencio en el transporte público

Un español que vive en Japón: “Incluso para ir al supermercado siento que todo el mundo se esfuerza por verse bien”

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Más de 49.000 personas han cruzado la frontera de Marruecos a Ceuta en menos de dos días, lo que ha provocado el colapso de los centros de acogida, la movilización del ejército y la Guardia Civil

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

El reencuentro de Paz Padilla con sus vecinos de Ávila tras el incendio que arrasó la zona: “No puedo dejar de llorar”

La presentadora ha recorrido el paisaje devastado que rodea su casa en Ávila, ha abrazado a los vecinos que lucharon contra las llamas y ha lanzado un mensaje urgente sobre la necesidad de proteger la naturaleza

El reencuentro de Paz Padilla con sus vecinos de Ávila tras el incendio que arrasó la zona: “No puedo dejar de llorar”

La evolución de los incendios en España mejora, pero las llamas de La Vall d’Uixó (Castellón) y Fermoselle (Zamora) aún no han sido estabilizadas

Castilla y León mantiene siete fuegos activos. Tras rebajarse a nivel 2 los de Ávila y Madrid, los efectivos continúan trabajando para darlos por controlados

La evolución de los incendios en España mejora, pero las llamas de La Vall d’Uixó (Castellón) y Fermoselle (Zamora) aún no han sido estabilizadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

La crisis migratoria en Ceuta pone a España contra las cuerdas: Italia y Finlandia llaman a su exclusión de Schengen mientras Francia refuerza la frontera

Juan José Ebenezer, mecánico: “El filtro del aire no depende del kilometraje, depende del uso que le des y de dónde vivas”

Marine Le Pen acusa al Gobierno de “alentar la entrada masiva de migrantes” y promete limitar la libre circulación en el espacio Schengen a “nacionales” europeos

La llegada masiva de migrantes a Ceuta se gestó en redes sociales: grupos de Facebook compartían información para cruzar a nado

El despliegue militar y las consecuencias de la crisis migratoria de Ceuta en 2021: cientos de soldados y un cambio en las relaciones con Marruecos

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

Juanma Lorente, abogado laboralista, sobre explicar a tu jefe por qué estás de baja: “Es secreto”

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 31 de julio

La gran banca española bate récords: gana 20.164 millones en seis meses, un 18% más, con Santander a la cabeza

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic