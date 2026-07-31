Cinco horas de trabajo y alojamiento gratis: una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos

Vista desde el puerto en la isla de Syros. (Getty)

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Un refugio de la isla griega de Syros ofrece alojamiento y desayuno gratuitos a voluntarios dispuestos a trabajar cinco horas diarias en el cuidado de gatos rescatados. Las inscripciones para las vacantes de 2027 se abrirán en septiembre de 2026, según confirma la organización Syros Cats en su sitio oficial.

El programa, alojado en una de las islas menos masificadas de las Cícladas, en el mar Egeo, lleva años acogiendo a personas de distintos países dispuestas a colaborar con las tareas cotidianas del refugio. A cambio del trabajo, los participantes reciben cama, desayuno y servicios básicos como agua y electricidad. Lo que el programa no cubre es el transporte hasta la isla, la comida fuera del desayuno y el seguro de viaje, gastos que corren por cuenta de cada voluntario.

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La jornada se extiende de lunes a viernes, con inicio a las 8:00 de la mañana y cierre a la 1:00 del mediodía. Las tareas van bastante más allá de simplemente jugar con animales: incluyen limpieza de jaulas y literas, lavado de platos y ropa, administración de medicamentos, barrido y fregado diario, jardinería y atención de visitas. El propio sitio de Syros Cats advierte de que la organización rescata gatos ferales “que no siempre son agradecidos”.

Quién puede inscribirse en la oferta

El perfil que busca la organización es el de personas maduras, independientes y con experiencia laboral previa. Los menores de 25 años pueden quedar fuera del proceso si no logran demostrar el nivel de autonomía e iniciativa que el refugio exige. Los postulantes deben tener un nivel funcional de inglés, ya que toda la comunicación se realiza en ese idioma, y comprometerse con una estancia mínima de un mes. La convocatoria acepta parejas y nómadas digitales, siempre que estos últimos puedan adaptar su trabajo en línea a los horarios fijos del refugio. No se admiten niños ni mascotas.

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Uno de los gatos rescatados en el refugio Syros Cats. (Syros Cats)

Para ciudadanos con pasaporte no europeo, aplica la regla Schengen: un máximo de 90 días cada seis meses en toda la zona, lo que limita la duración del voluntariado y obliga a verificar los días disponibles antes de postularse.

La organización y su trabajo

Syros Cats opera desde hace años con un modelo que combina voluntariado, adopciones, apadrinamiento de animales y campañas de esterilización. Normalmente, el refugio suele tener alrededor de cuatro voluntarios simultáneos, provenientes de distintos países y contextos.

El puerto de Ermoupoli, en la isla de Syros. (Getty)

Las plazas son limitadas y las postulaciones se realizan a través del formulario disponible en el sitio oficial de Syros Cats, donde los interesados deben indicar las fechas de su llegada y salida, además de resumir su experiencia laboral y con animales. Las actualizaciones sobre la apertura de inscripciones se publican en la web y en las redes sociales de la organización.

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Una isla con identidad propia alejada del turismo de masas

Syros, con su capital Ermúpoli y su arquitectura neoclásica, recibe cada año un volumen de turistas considerablemente menor al de otras islas griegas como Santorini o Mykonos. Esa diferencia no es menor: mientras esas islas colapsan en verano, Syros mantiene un ritmo propio, el de una isla que funciona todo el año y no se organiza en torno al turismo de temporada.

Ermúpoli, que fue el puerto más activo de Grecia durante el siglo XIX, conserva esa herencia en sus edificios de fachadas pastel, en la plaza Miaouli con su pavimento de mármol y en el Teatro Apolo, inaugurado en 1864 y construido como réplica del teatro La Scala de Milán, el primero de ópera en la Grecia moderna. El barrio de Vaporia, donde mansiones de capitanes de barco se asoman directamente al mar, completa el paisaje urbano de la capital. Fuera de la ciudad, la isla se despliega en una serie de bahías y playas accesibles en autobús desde el puerto

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