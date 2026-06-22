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Dónde comen los famosos: La Guía Repsol recopila los bares y restaurantes favoritos de artistas y celebridades para este verano

Resines, Fangoria, Isabel Coixet, Marc Giró, Toni Acosta o Arde Bogotá son solo algunos de los más de 60 famosos que desvelan a Guía Repsol sus lugares favoritos para las vacaciones

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Los famosos españoles eligen sus restaurantes favoritos para este verano (Guía Repsol)
Los famosos españoles eligen sus restaurantes favoritos para este verano (Guía Repsol)

Si este verano visitas Cantabria y decides disfrutar de un buen marisco en Comillas, puede que te encuentres a Antonio Resines. Si, en cambio, apuestas por las playas del sur, puede que compartas chiringuito con los presentadores Isabel Jiménez o Carlos Sobera, un habitual en Chiclana de la Frontera. No se quedan atrás los urbanitas que pueden coincidir tomando una cerveza en Madrid con los chicos de Alcalá Norte o un vino en Barcelona con Silvia Abril o Marc Giró. Y, ¿por qué no un helado por Badajoz con los componentes de Sanguijuelas del Guadiana?

Encontrarnos de frente con nuestros ídolos es este verano más fácil que nunca gracias a la Guía Repsol. Porque, en esta nueva edición de los Soletes, el premio más informal y accesible de la guía gastronómica nacional, más de 60 famosos españoles han compartido sus destinos gastronómicos favoritos. Chiringuitos para dar la bienvenida al verano, cafeterías para desayunar o bares para tomar algo con amigos. En esta selección, con más de 250 nuevos establecimientos premiados, hay hueco para todo.

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La entrega de Soletes de verano de este 2026 se ha celebrado este lunes 22 de junio en Almería, en el mágico enclave de La Isleta del Moro, en Cabo de Gata. Ángel Escobar Céspedes, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Almería, y María Ritter, directora de Guía Repsol, han participado en la celebración, a la que han asistido los establecimientos distinguidos con Solete en la provincia, entre ellos las seis novedades recomendadas por la presentadora Isabel Jiménez y la banda Miss Caffeina.

“Todos buscamos sitios agradables y asequibles en los que relajarnos y gozar de las vacaciones, igual que los personajes del mundo de la cultura que con generosidad nos han revelado sus lugares favoritos. Además, han querido poner en valor esos pequeños negocios en los que se trabaja con ganas para hacernos desconectar y que tanto se merecen un reconocimiento”, dice María Ritter, directora de Guía Repsol.

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Hablamos de paradas de carretera donde comer durante una gira, como le pasa a Fangoria con Los Chopos, en La Gineta, en plena carretera de Alicante. También de enclaves a pie de playa para los que huyen al sur, como Paz Padilla, con una ristra de recomendaciones para comerse Cádiz. También se atiende a la cocina mexicana, italiana o japonesa, para probar algo diferente, y a bares escondidos en pequeños pueblos de la España más desconocida.

A los músicos les tiran los chiringuitos con música en directo: Arde Bogotá y el Rockola Summer Club, en La Azohía (Murcia); o Pez Limón en la playa de Cabo de la Plata, en Zahara, donde Pablo Carbonell también se anima a coger la guitarra. Tiran también los helados; a Leonor Watling y a Irene Escolar les gustan los de Hijos de la Luna, en Santander. Hijos de la Nata, en Barcelona, es la preferida de Carlos Sadness e Isabel Coixet.

El grupo de música Alcalá Norte en la Hamburguesería Crítico, uno de sus 'Soletes' para esta edición (Guía Repsol)
El grupo de música Alcalá Norte en la Hamburguesería Crítico, uno de sus 'Soletes' para esta edición (Guía Repsol/ Sofía Moro)

Y para salir de bares en la capital, el actor Fele Martínez y el humorista Miguel Maldonado coinciden en el bar Los Tiernos de La Latina, y la presentadora Verónica Dulanto y la actriz Marta Hazas eligen la terraza del Picalagartos, en Gran Vía.

¿Qué es un Solete?

Los Soletes son lugares con una propuesta apetecible, solvente y asequible; establecimientos idóneos para disfrutar de la gastronomía, pero que no pierden su carácter cotidiano. Esta distinción nació en 2021 y funciona gracias a un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional y Andorra, que busca constantemente lugares que merecen recibir este sello. Con esta decimoquinta edición ya son más de 5.500 las cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas repartidos por todo el país que presumen de distintivo amarillo.

Todos los establecimientos reconocidos con un Solete, así como aquellos premiados con Soles, pueden consultarse en la app y la web de Guía Repsol. En este mapa, se pueden observar los nuevos bares y restaurantes destacados por cada uno de los participantes en esta edición.

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