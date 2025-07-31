Los mejores restaurantes de carretera para parar en la A-2: cocinas que merecen la pena entre Madrid y Barcelona

Restaurantes de carretera en la A-2, la vía que une Madrid con Barcelona (Adobe Stock)

Comer en un bar de carretera no tiene por qué ser sinónimo de una rápida comida de batalla. Si sabemos dónde parar, podemos llevarnos una grata sorpresa y acabar disfrutando de una comida incluso mejor que la de algunos restaurantes de renombre. Existen grandes cocinas esparcidas en las carreteras nacionales, autopistas y autovías que recorren España de punta a punta; no en vano, las grandes guías gastronómicas del mundo de la cocina, como son, por ejemplo, la Michelin y la Repsol, nacieron en las carreteras.

A lo largo de la A-2, nombre con el que se conoce a la autovía del Nordeste, podemos encontrar algunas de estas opciones, paradas en las que probar recetas y productos deliciosos que amenizarán nuestro camino. Cruzar la península desde Madrid a Barcelona, o viceversa, supone hacer también un viaje gastronómico, que parte desde Guadalajara con su cocina manchega, pasa por Soria con unos exquisitos torreznos y llega a Cataluña, ofreciendo sus clásicos caracoles y arroces de categoría.

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Aquí tienes algunos restaurantes dignos de una parada.

Estas son algunas de las mejores alternativas que nos ofrece esta carretera, lugares estratégicos con cocina de calidad a un precio razonable que nos harán la travesía más amena.

Guadalajara

Km 103 - Área 103: es uno de los restaurantes más famosos de toda la red de carreteras española, no solo por encontrarse en el área de servicio más grande del país, sino también por su oferta gastronómica, la cual destaca por sus platos tradicionales y por sus asados, especialmente el cabrito al horno de leña. La carne a la brasa es otra de las especialidades, con cortes como el entrecot de lomo bajo madurado o la picaña. Además, el restaurante abastece su cocina con hortalizas cultivadas en su propio huerto.

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Plato de carne a la brasa del restaurante Área 103, recomendado por la Guía Repsol

Soria

Km 145 - Restaurante Carlos Mary: ubicado en el pueblo soriano de Medinaceli, en el número 15 de la avenida de Madrid, se encuentra a los pies de la carretera Nacional II, muy cerca de la concurrida Autovía del Nordeste. Destaca por su oferta de auténtica cocina castellana casera, con opciones de menú y platos típicos de Soria, entre los que destacan el chuletón de ternera, el cochinillo frito, las judías asadas y, por supuesto, los torreznos.

Zaragoza

Km 280 - Área 280: este restaurante, galardonado con un Solete Repsol, se reparte en dos locales ubicados a sendos lados de la carretera y ofrece una amplia carta que puede degustarse las 24 horas del día, además de un atractivo menú diario (13,90 €). Ubicado a la altura del municipio zaragozano de Calatorao, sirve una exquisita cocina a base de auténticos productos aragoneses, con especialidades como las migas y las chuletas de ternasco.

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Km 390 - Restaurante El Español: este restaurante cuenta con buffet libre de cocina aragonesa y mediterránea (15,95 €) y lleva en funcionamiento desde 1958. Para quienes busquen algo más escueto, pueden acercarse a su cafetería a por un café con repostería, un bocadillo o un plato rápido para continuar con el viaje.

Platos del buffet del restaurante El Español, en Bujaraloz, Zaragoza

Lleida

Km 458 - Cal Valeri: a la altura de Lleida, en pueblo de Alpicat, se encuentra este restaurante que se ha consolidado como una parada obligatoria para muchos transportistas que transitan por Cataluña. Su fama se debe, en gran parte, a su económico menú de 11 euros, pero también a sus platos clásicos de la gastronomía catalana, como la escudella o los caracoles, la tapa por excelencia.

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Km 502 - Hostal del Carme: también en la provincia de Lleida se encuentra Hostal del Carme, un restaurante familiar con más de 50 años de historia especializado en caracoles que los prepara exquisitos y de todos los tipos. Premiado con un Solete de la Guía Repsol, es parada obligatoria a la salida de la provincia catalana.

Caracoles en el restaurante Hostal del Carme (Web del restaurante)

Barcelona

Km 562 - Nou Urbisol: este restaurante, en Castellolí (Barcelona), ha conquistado tanto a los camionerso como a las guías gastronómicas nacionales. La cocina catalana tradicional es el fuerte de este local, donde desde hace más de 25 años, trabaja la hermana del chef Nandu Jubany. Entre sus especialidades se encuentran los arroces, las carnes a la piedra y otros platos que rinden homenaje a la riqueza culinaria de Cataluña, como la coca o los canelones.

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