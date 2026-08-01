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El estado de los embalses de España sábado 1 de agosto

La reserva de agua en el país bajó en un -2,01 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
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El Boletín Hidrológico Peninsular ha informado que los embalses de agua en España se encuentran en un 71,35 % de su capacidad este sábado 1 de agosto.

Según esta información oficial, la capacidad hídrica en el país bajó en comparación con la última semana.

El comportamiento de los embalses sirve de termómetro para medir la situación hídrica del país. A medida que avanza el año, las cifras sobre la capacidad almacenada adquieren un protagonismo especial debido al impacto del agua en la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general de los embalses de España

Fecha: sábado 1 de agosto de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 39.985 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 71,35 %.

Variación de hace una semana: -1.127 hm3.

Variación porcentual semanal: -2,01 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 37.544 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 66,99 %.

Estado de los embalses peninsulares

Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)
Hacer una revisión constante de la capacidad de los embalses de agua es fundamental para conocer la situación hídrica del país (Reuters)

Andalucía: 78,07%.

Aragón: 66,49%.

Asturias: 75,00%.

C. Valenciana: 48,57%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 65,59%.

Castilla-La Mancha: 64,22%.

Cataluña: 79,38%.

Comunidad de Castilla y León: 70,92%.

Extremadura: 73,39%.

Galicia: 70,59%.

Murcia: 28,38%.

Navarra: 59,08%.

Tips para ahorrar agua

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

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Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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