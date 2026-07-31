Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 16 migrantes muertos

Miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron este jueves de forma masiva e irregular hacia Ceuta. Las entradas se produjeron tanto a nado como a pie por el espigón fronterizo del Tarajal y al menos diez personas migrantes murieron en el mar. La jornada se suma a diez días de presión migratoria sostenida, con entre 1.500 y 2.000 entradas irregulares previas, según datos del Gobierno ceutí.
La situación desbordó a las fuerzas de seguridad en el lado español. Un cordón policial establecido a primera hora de la tarde fue retirado ante el volumen de llegadas, y los migrantes avanzaron directamente hacia el interior de la ciudad. Los sindicatos policiales SUP y Jupol denunciaron que las autoridades marroquíes “no están haciendo absolutamente nada” para frenar el paso, mientras que la Guardia Civil recuperó los cuerpos de nueve personas que murieron ahogadas al intentar cruzar a nado.
El gobierno de Ceuta reclamó al Ejecutivo central la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del ejército en la frontera. España y Marruecos acordaron “revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible” de los migrantes. Esta crisis también ha generado reacciones internacionales: Italia propuso cerrar el espacio Schengen a España y la Casa Blanca atribuyó la situación a las “políticas globalistas de extrema izquierda” del Gobierno de Pedro Sánchez.
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en “unas 400 como mucho”
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en “unas 400 como mucho” las entradas irregulares de personas migrantes que se habrían producido este jueves en la ciudad autónoma, en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta, a propósito de la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español.
“Según las informaciones que poseo, no sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300 o 400 como mucho”, ha manifestado Imbroda en una entrevista en la cadena Cope en la cual ha considerado que la ciudad autónoma vive un “efecto simpatía” con respecto a “lo dantesco de Ceuta”, aunque ha remarcado que “no tiene comparación”.
Sánchez viaja este viernes a Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis migratoria provocada por la llegada este jueves de miles de personas de forma irregular desde Marruecos.
Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, participará en un encuentro de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.
El Gobierno ha salido a negar que la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta guarde relación con el viaje que Pedro Sánchez realizó a Argelia hace apenas diez días. La coincidencia entre ambos acontecimientos ha reabierto un debate que aparece de forma recurrente cada vez que se produce una crisis migratoria en la frontera sur: hasta qué punto Marruecos puede utilizar el control de los flujos migratorios como elemento de presión diplomática sobre España.
Ceuta vive uno de sus momentos más tensos en años. Miles de personas han cruzado a la ciudad autónoma desde Marruecos esta semana. Durante la mañana de este jueves, se llegó a momentos de máxima preocupación con la policía realizando cargas para frenar el avance de cientos de migrantes. Para encontrar un antecedente de crisis migratoria de este tipo hay que volver a 2021, cuando en dos días se produjo la mayor entrada jamás registrada.
Fátima mira hacia el otro lado del mar con la ropa todavía mojada. Acaba de pasar horas en el agua intentando alcanzar Ceuta y, por vigésima vez, no lo ha conseguido. Tiene 25 años y asegura que volverá a intentarlo. “Tengo amigas que viven en España, lo han conseguido y yo también quiero ir. Aquí no hay futuro”, cuenta a Efe tras su último intento de llegar a nado desde Fnideq, en el norte de Marruecos, hasta la ciudad autónoma española.
Ayuso dice que Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para ocultar todos sus juicios
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves por la noche sobre la crisis migratoria que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido “la invasión” por Ceuta para ocultar “todos sus juicios”.
En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso ha opinado: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega.
Compran flotadores para lanzarse al mar
El centro de Fnideq (Castillejos) está tomado por jóvenes que han intentado cruzar a Ceuta o aspiran a hacerlo en las próximas horas. Pasada la medianoche, muchos de ellos se apuraban para comprar flotadores en la antigua medina, dispuestos a lanzarse al mar cuanto antes, amparados por el calor y una densa niebla.
La ciudad está colapsada, los restaurantes y cafés han cerrado antes de su horario habitual por temor a disturbios y desplazarse en coche es prácticamente imposible por los monumentales atascos provocados por el caos y los cortes de tráfico. ¿Qué pasará ahora? “Hemos despejado la zona más próxima a la frontera. Seguiremos avanzando para despejar todo esta noche”, aseguraba una fuente policial a Efe.
El problema alcanza Melilla
El problema ha alcanzado también a Melilla, el otro enclave español en el norte de África. La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en la ciudad, permanece cerrada por los intentos de entrada irregular de migrantes.
Rabat y Madrid han adelantado que los migrantes que han entrado en territorio español de forma irregular serán devueltos a Marruecos, pero tampoco este anuncio ha aliviado la tensión.
Aunque Rabat ha puesto en marcha este jueves controles en las estaciones de transportes públicos y en las carreteras para evitar el aumento del flujo de personas hacia Tánger, Castillejos y otras localidades del norte del país, son todavía muchos los jóvenes que intentan llegar incluso andando decenas de kilómetros entre los bosques.
Efe
Miles de personas mantienen la presión sobre la frontera de Ceuta
Marruecos ha reforzado la seguridad sobre la frontera de Ceuta, lo que no ha impedido que miles de personas se resistan a abandonar la zona y crucen por la costa al enclave español en medio de esporádicos brotes de violencia, en la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, que ha dejado al menos 18 muertos.
Las autoridades marroquíes han endurecido los controles en las últimas horas para bajar la presión sobre la frontera, pero miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han refugiado en las colinas próximas y han llegado a lanzar piedras a las fuerzas de seguridad.
Resultado de estos brotes puntuales de violencia ha sido el incendio de un autobús a unos cientos de metros del paso fronterizo, cuyas causas se desconocen, y que no ha dejado víctimas.
En el mar, las fuerzas auxiliares marroquíes no han impedido el flujo permanente de personas hacia el espigón de Ceuta bordeando la costa, uno de los últimos escollos para pisar territorio español. Mientras los efectivos de seguridad despejan las inmediaciones de la frontera ceutí, oleadas de jóvenes han burlado durante la madrugada los controles que bloquean el acceso por carretera instalados a un kilómetro de la verja.
Efe
Ascienden a 16 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas
Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado 16 cuerpos sin vida del agua en las últimas 24 horas, lo que eleva a 47 el total de extranjeros muertos en aguas ceutíes durante el año en el intento de cruzar a nado desde Marruecos.
A lo largo de la tarde del jueves, la Guardia Civil identificó a 15 personas fallecidas en el agua, mientras que Salvamento Marítimo localizó otro cuerpo sin vida durante la madrugada. Dos víctimas más fueron halladas la tarde del miércoles.