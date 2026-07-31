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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 16 migrantes muertos

El ministro Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

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Gran multitud de personas se reúne de noche en una calle con coches, vallas con alambre de púas, palmeras y señales de tráfico a Ceuta y Tetuán
Cientos de personas se congregan de noche en el paso fronterizo que conecta Ceuta, España, y Tetuán, Marruecos, con señales viales visibles que indican ambas ciudades.

Miles de personas procedentes de Marruecos cruzaron este jueves de forma masiva e irregular hacia Ceuta. Las entradas se produjeron tanto a nado como a pie por el espigón fronterizo del Tarajal y al menos diez personas migrantes murieron en el mar. La jornada se suma a diez días de presión migratoria sostenida, con entre 1.500 y 2.000 entradas irregulares previas, según datos del Gobierno ceutí.

La situación desbordó a las fuerzas de seguridad en el lado español. Un cordón policial establecido a primera hora de la tarde fue retirado ante el volumen de llegadas, y los migrantes avanzaron directamente hacia el interior de la ciudad. Los sindicatos policiales SUP y Jupol denunciaron que las autoridades marroquíes “no están haciendo absolutamente nada” para frenar el paso, mientras que la Guardia Civil recuperó los cuerpos de nueve personas que murieron ahogadas al intentar cruzar a nado.

El gobierno de Ceuta reclamó al Ejecutivo central la declaración del estado de emergencia nacional y el despliegue del ejército en la frontera. España y Marruecos acordaron “revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible” de los migrantes. Esta crisis también ha generado reacciones internacionales: Italia propuso cerrar el espacio Schengen a España y la Casa Blanca atribuyó la situación a las “políticas globalistas de extrema izquierda” del Gobierno de Pedro Sánchez.

04:57 hsHoy

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en “unas 400 como mucho”

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha cifrado en “unas 400 como mucho” las entradas irregulares de personas migrantes que se habrían producido este jueves en la ciudad autónoma, en medio de la crisis migratoria desatada en Ceuta, a propósito de la llegada de miles de inmigrantes que han flanqueado el vallado para entrar en territorio español.

“Según las informaciones que poseo, no sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300 o 400 como mucho”, ha manifestado Imbroda en una entrevista en la cadena Cope en la cual ha considerado que la ciudad autónoma vive un “efecto simpatía” con respecto a “lo dantesco de Ceuta”, aunque ha remarcado que “no tiene comparación”.

04:55 hsHoy

Sánchez viaja este viernes a Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis migratoria provocada por la llegada este jueves de miles de personas de forma irregular desde Marruecos.

Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, participará en un encuentro de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.

04:29 hsHoy

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas

La entrada de miles de migrantes en la ciudad autónoma apenas diez días después del viaje del presidente a Argelia recuerda a un episodio similar en 2021, cuando una crisis diplomática con Marruecos desembocó en una llegada masiva de personas a territorio español

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas (Montaje Infobae)
El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas (Montaje Infobae)

El Gobierno ha salido a negar que la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta guarde relación con el viaje que Pedro Sánchez realizó a Argelia hace apenas diez días. La coincidencia entre ambos acontecimientos ha reabierto un debate que aparece de forma recurrente cada vez que se produce una crisis migratoria en la frontera sur: hasta qué punto Marruecos puede utilizar el control de los flujos migratorios como elemento de presión diplomática sobre España.

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04:29 hsHoy

Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

España ha movilizado al Ejército en la ciudad autónoma ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.
Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.

Ceuta vive uno de sus momentos más tensos en años. Miles de personas han cruzado a la ciudad autónoma desde Marruecos esta semana. Durante la mañana de este jueves, se llegó a momentos de máxima preocupación con la policía realizando cargas para frenar el avance de cientos de migrantes. Para encontrar un antecedente de crisis migratoria de este tipo hay que volver a 2021, cuando en dos días se produjo la mayor entrada jamás registrada.

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04:12 hsHoy

El sueño de llegar a España de las miles de personas que se lanzan al mar rumbo a Ceuta pese al riesgo: “Tengo amigas que lo han conseguido y yo también quiero ir. Aquí no hay futuro”

Detrás de las llegadas masivas hay historias marcadas por la falta de oportunidades, la precariedad y la esperanza de una vida mejor en Europa

Numerosas personas transitan las calles de la ciudad marroquí de Castillejos para dirigirse a la frontera con Ceuta. (EFE/ Mohamed Siali)
Numerosas personas transitan las calles de la ciudad marroquí de Castillejos para dirigirse a la frontera con Ceuta. (EFE/ Mohamed Siali)

Fátima mira hacia el otro lado del mar con la ropa todavía mojada. Acaba de pasar horas en el agua intentando alcanzar Ceuta y, por vigésima vez, no lo ha conseguido. Tiene 25 años y asegura que volverá a intentarlo. “Tengo amigas que viven en España, lo han conseguido y yo también quiero ir. Aquí no hay futuro”, cuenta a Efe tras su último intento de llegar a nado desde Fnideq, en el norte de Marruecos, hasta la ciudad autónoma española.

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04:09 hsHoy

Ayuso dice que Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para ocultar todos sus juicios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves por la noche sobre la crisis migratoria que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha permitido “la invasión” por Ceuta para ocultar “todos sus juicios”.

En un mensaje publicado en la red social X, Ayuso ha opinado: “Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega.

04:07 hsHoy

Compran flotadores para lanzarse al mar

El centro de Fnideq (Castillejos) está tomado por jóvenes que han intentado cruzar a Ceuta o aspiran a hacerlo en las próximas horas. Pasada la medianoche, muchos de ellos se apuraban para comprar flotadores en la antigua medina, dispuestos a lanzarse al mar cuanto antes, amparados por el calor y una densa niebla.

La ciudad está colapsada, los restaurantes y cafés han cerrado antes de su horario habitual por temor a disturbios y desplazarse en coche es prácticamente imposible por los monumentales atascos provocados por el caos y los cortes de tráfico. ¿Qué pasará ahora? “Hemos despejado la zona más próxima a la frontera. Seguiremos avanzando para despejar todo esta noche”, aseguraba una fuente policial a Efe.

04:05 hsHoy

El problema alcanza Melilla

El problema ha alcanzado también a Melilla, el otro enclave español en el norte de África. La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en la ciudad, permanece cerrada por los intentos de entrada irregular de migrantes.

Rabat y Madrid han adelantado que los migrantes que han entrado en territorio español de forma irregular serán devueltos a Marruecos, pero tampoco este anuncio ha aliviado la tensión.

Aunque Rabat ha puesto en marcha este jueves controles en las estaciones de transportes públicos y en las carreteras para evitar el aumento del flujo de personas hacia Tánger, Castillejos y otras localidades del norte del país, son todavía muchos los jóvenes que intentan llegar incluso andando decenas de kilómetros entre los bosques.

Efe

04:02 hsHoy

Miles de personas mantienen la presión sobre la frontera de Ceuta

Imagen nocturna desde una elevación con cientos de personas, vehículos, carpas y farolas en una zona costera, con luces de ciudad al fondo
Una multitud de personas y vehículos se concentra en la frontera de Ceuta por la noche, en un punto de acceso hacia España (AFP).

Marruecos ha reforzado la seguridad sobre la frontera de Ceuta, lo que no ha impedido que miles de personas se resistan a abandonar la zona y crucen por la costa al enclave español en medio de esporádicos brotes de violencia, en la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, que ha dejado al menos 18 muertos.

Las autoridades marroquíes han endurecido los controles en las últimas horas para bajar la presión sobre la frontera, pero miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han refugiado en las colinas próximas y han llegado a lanzar piedras a las fuerzas de seguridad.

Resultado de estos brotes puntuales de violencia ha sido el incendio de un autobús a unos cientos de metros del paso fronterizo, cuyas causas se desconocen, y que no ha dejado víctimas.

En el mar, las fuerzas auxiliares marroquíes no han impedido el flujo permanente de personas hacia el espigón de Ceuta bordeando la costa, uno de los últimos escollos para pisar territorio español. Mientras los efectivos de seguridad despejan las inmediaciones de la frontera ceutí, oleadas de jóvenes han burlado durante la madrugada los controles que bloquean el acceso por carretera instalados a un kilómetro de la verja.

Efe

04:00 hsHoy

Ascienden a 16 los cuerpos recuperados del mar en Ceuta en las últimas 24 horas

Las unidades a cargo del control fronterizo en Ceuta han recuperado 16 cuerpos sin vida del agua en las últimas 24 horas, lo que eleva a 47 el total de extranjeros muertos en aguas ceutíes durante el año en el intento de cruzar a nado desde Marruecos.

A lo largo de la tarde del jueves, la Guardia Civil identificó a 15 personas fallecidas en el agua, mientras que Salvamento Marítimo localizó otro cuerpo sin vida durante la madrugada. Dos víctimas más fueron halladas la tarde del miércoles.

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