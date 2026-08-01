Carmen Lomana cumple 78 años con un patrimonio de más de ocho millones de euros: casas de lujo, inversiones y el legado de su marido Guillermo Capdevila

Patrimonio total de Carmen Lomana. (Europa Press)

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Carmen Lomana celebra este 1 de agosto su 78 cumpleaños convertida en una de las figuras más reconocibles de la crónica social española y, también, en una de las pocas que ha hablado sin tapujos de su situación económica. Lejos de alimentar rumores sobre su fortuna, la empresaria y colaboradora televisiva sorprendió hace un tiempo al revelar que su patrimonio supera los ocho millones de euros, una cifra que confirma la sólida posición económica que ha construido a lo largo de su vida.

Aunque durante años su riqueza fue objeto de especulaciones, la propia Lomana quiso zanjar el debate explicando que su patrimonio es “fundamentalmente inmobiliario” y que prefiere seguir trabajando pese a disponer de una situación económica muy desahogada. Según contó, considera que la mejor manera de conservar una fortuna es continuar generando ingresos en lugar de vivir únicamente del capital acumulado.

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Su historia económica está estrechamente ligada al legado de su marido, el diseñador industrial Guillermo Capdevila, fallecido en 1999. Sin embargo, la socialité siempre ha defendido que antes de casarse ya disfrutaba de independencia económica y que, desde entonces, ha sabido gestionar su patrimonio con prudencia, apoyándose en las inversiones inmobiliarias y en su constante presencia en televisión, la radio, la prensa y diferentes proyectos profesionales.

Un patrimonio de más de ocho millones de euros

La cifra más concreta sobre la fortuna de Carmen Lomana la ha facilitado ella misma. En una entrevista con El Español, la empresaria aseguró que su patrimonio supera los ocho millones de euros, aunque evitó precisar la cantidad exacta. También explicó que gran parte de esa riqueza se encuentra invertida en bienes inmuebles, un tipo de inversión que siempre ha considerado más seguro a largo plazo. “Tengo suficiente dinero para vivir, pero prefiero ganar que restar”, afirmaba entonces, dejando claro que continúa trabajando por decisión propia y no por necesidad económica.

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A lo largo de los años, Lomana ha repetido en distintas entrevistas que su prioridad siempre ha sido conservar su patrimonio antes que exhibirlo. Esa filosofía le ha permitido mantenerse alejada de grandes sobresaltos financieros y conservar un estilo de vida acomodado sin renunciar a seguir aceptando colaboraciones en televisión, participaciones en eventos, publicaciones o campañas publicitarias. Su caso resulta poco habitual entre los personajes de la prensa social, ya que es una de las pocas que ha hablado públicamente sobre la dimensión de su patrimonio sin convertirlo en un elemento de ostentación.

¿De dónde procede la fortuna de Carmen Lomana?

El origen de la fortuna de Carmen Lomana combina diferentes etapas de su vida. Una parte importante procede de la herencia de su marido, Guillermo Capdevila, considerado uno de los diseñadores industriales más destacados de España. Tras su fallecimiento en 1999, la colaboradora heredó un importante patrimonio, aunque ella siempre ha insistido en que antes de su matrimonio ya tenía una vida profesional consolidada gracias a su trabajo en Londres y que nunca ha dependido exclusivamente de esa herencia.

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Cramen Lomana y su patrimonio. (Europa Press)

Con el paso de los años, esa base patrimonial se ha visto reforzada gracias a una gestión enfocada principalmente en el mercado inmobiliario y a los ingresos obtenidos por su actividad pública. Sus colaboraciones en programas de televisión, sus libros, conferencias y apariciones como imagen de distintas firmas han contribuido a mantener una situación económica estable. A sus 78 años, Carmen Lomana continúa siendo una de las personalidades más influyentes de la prensa del corazón y un ejemplo de cómo una combinación de inversiones, trabajo y planificación financiera puede sostener una gran fortuna durante décadas.