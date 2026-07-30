Si no pones el modo avión en un vuelo no se caerá la aeronave, pero pasarán estas dos cosas

(Imagen ilustrativa Infobae)

Guardar

La seguridad a bordo de un avión depende de la coordinación entre múltiples factores técnicos y operativos. Una de las recomendaciones más frecuentes por parte de las aerolíneas antes del despegue es la activación del modo avión en los dispositivos móviles. Aunque muchos pasajeros interpretan esta indicación como una medida preventiva ante posibles accidentes, la realidad es otra, según explican pilotos de la Airpull Aviation Academy.

La tecnología aeronáutica y los procedimientos de seguridad buscan reducir al mínimo cualquier riesgo, por pequeño que sea, y en este contexto surge la relevancia de la norma sobre dispositivos electrónicos.

La recomendación de activar el modo avión durante un vuelo no responde a la idea de que el aparato vaya a “caerse”, pero sí a dos riesgos operativos que las aerolíneas buscan evitar por protocolo. “No, no se cae”, aclaró uno de los pilotos ante la pregunta sobre qué ocurre si un pasajero no lo activa.

PUBLICIDAD

Interferencias y efecto acumulativo a bordo

De acuerdo con la experiencia compartida por estos profesionales, existen dos efectos concretos al mantener los teléfonos conectados a la red móvil en pleno vuelo. “La primera, interferencias en las comunicaciones con nosotros y la torre de control. Y la segunda, que puede afectar a sistemas del avión, como por ejemplo el autopiloto”, explicó el piloto de la academia.

Desde la cabina, los pilotos saben que el impacto de un solo teléfono activo no representa un peligro inmediato para la operación. “No, con un único móvil no pasa nada”, sostuvo el mismo piloto al responder si basta con un teléfono encendido para generar complicaciones.

PUBLICIDAD

Modo avión. (foto: BoletoViajero)

La situación se vuelve más compleja si la mayoría de los pasajeros omite la recomendación. “Si hay trescientos a la vez buscando cobertura, pues sí que puede pasar”, indicó, destacando que el problema surge de la suma de muchos dispositivos intentando conectarse simultáneamente a las redes terrestres, lo que incrementa la posibilidad de interferencias.

Al consultar si realmente vale la pena activar el modo avión si un solo teléfono “da igual”, la respuesta apunta a la importancia del cumplimiento colectivo de la medida. “Realmente por protocolo hay que ponerlo todo el mundo para así evitar lo que hemos contado antes.” Los pilotos insisten en que la norma responde a la necesidad de reducir cualquier potencial interferencia en los sistemas de navegación y comunicación.

PUBLICIDAD

Protocolo y seguridad

El cumplimiento de este protocolo, según la explicación de los pilotos de la Airpull Aviation Academy, se basa en la acumulación de riesgos que pueden surgir si muchos dispositivos intentan conectarse a la red móvil durante el vuelo.

Aunque un solo móvil encendido no genera complicaciones, la suma de cientos de señales puede afectar tanto a las comunicaciones entre la cabina y la torre de control como a sistemas críticos del avión. Por este motivo, las aerolíneas y el personal de vuelo insisten en que todos los pasajeros activen el modo avión.

Video de TikTok sobre el modo avión durante la carga

De esta forma, se busca mantener la estabilidad operativa y evitar cualquier situación inesperada que pueda surgir por interferencias electrónicas. La cooperación de los pasajeros resulta entonces fundamental para garantizar que las operaciones se desarrollen sin incidencias relacionadas con los dispositivos electrónicos.

PUBLICIDAD

La aplicación de estas medidas también contribuye a la uniformidad de los procedimientos de seguridad en la aviación comercial. Además, al seguir las indicaciones del personal, se refuerza la confianza entre la tripulación y los pasajeros. Este cumplimiento colectivo facilita el desarrollo de cada etapa del vuelo bajo condiciones óptimas y previsibles.