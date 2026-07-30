Avance de ‘La Promesa’ del viernes 31 de julio: Ciro perderá el control con Julieta mientras la búsqueda de Ángela seguirá sin dar resultados

La Promesa: Ciro pierde los papeles con Julieta. (RTVE)

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La Promesa afronta este viernes 31 de julio uno de los capítulos más intensos de las últimas semanas. Después de cinco episodios marcados por secretos familiares, romances inesperados, alianzas ocultas y una desaparición que ha puesto patas arriba el palacio, la ficción diaria de TVE despedirá la semana elevando la tensión en prácticamente todas sus tramas. Si durante los últimos días los espectadores han asistido al acercamiento entre Manuel y Julieta con el proyecto del manual de averías, al descubrimiento de Ángela sobre su verdadera identidad y al beso entre Samuel y María, ahora llegará el momento de comprobar las consecuencias de todos esos acontecimientos.

La gran incógnita seguirá siendo el paradero de Ángela. La joven desapareció después de escuchar, por casualidad, la conversación en la que Máximo confesaba a Leocadia que era su padre y que pretendía alejarla de ella para siempre. Un descubrimiento que la dejó completamente destrozada y que provocó una búsqueda desesperada por parte de toda la familia.

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El motivo de Máximo para regresar es... ¡conocer a su hija Ángela! en 'La Promesa' (RTVE).

En el capítulo de este viernes, esa búsqueda continuará sin ofrecer ninguna pista concluyente. Curro y Leocadia no podrán ocultar su angustia mientras el tiempo sigue pasando sin noticias de la joven. Curro volverá a señalar directamente a Lorenzo como principal sospechoso, convencido de que el capitán podría estar detrás de la desaparición. Sin embargo, Lorenzo rechazará de nuevo cualquier implicación, mientras Máximo insistirá en que su preocupación por Ángela es completamente sincera, aunque pocos terminarán de creer en sus palabras.

Mientras el palacio vive pendiente de ese misterio, otra de las historias que más ha dado que hablar durante la semana alcanzará un punto de no retorno. Desde que Ciro llegó con una actitud aparentemente colaboradora para trabajar junto a Manuel y Julieta en el manual de averías, sus verdaderas intenciones han ido quedando al descubierto. Lo que parecía un simple proyecto profesional escondía un plan cuidadosamente diseñado junto a Lorenzo para ganarse la confianza del heredero y acercarse al control del negocio.

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Las diferencias entre Manuel y Ciro, que comenzaron cuando este exigió cobrar por el trabajo realizado, estallarán definitivamente este viernes. Manuel mantendrá su negativa a pagar por el manual, convencido de que el comportamiento de Ciro responde únicamente a intereses personales. Julieta, lejos de mantenerse al margen, apoyará en todo momento al heredero del marquesado, algo que enfurecerá todavía más a Ciro.

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

La situación llegará a un extremo muy preocupante cuando Julieta trate de mediar entre ambos hombres. Lejos de calmarse, Ciro perderá completamente los nervios, la mandará callar de muy malas maneras y, fuera de sí, estará a punto de levantarle la mano. Una reacción que dejará al descubierto su verdadera personalidad y que supondrá un antes y un después en su relación con Manuel y Julieta.

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En paralelo, los problemas también continuarán para María Fernández. Después de haber pedido a Samuel que sea él quien bautice a la pequeña Jana, Carlo seguirá mostrando su incomodidad con esa posibilidad. Tras varios días evitando abordar el asunto, finalmente confesará a María que no quiere que el sacerdote se encargue del bautizo. Para justificar su negativa inventará que un familiar suyo será quien oficie la ceremonia, aunque esa explicación no terminará de convencer a María.

Por si fuera poco, Cristóbal aprovechará la conversación para insistir a la joven en que el bautizo sería el momento perfecto para celebrar también su boda con Carlo. Sin embargo, María continuará esquivando cualquier paso hacia el altar, demostrando que sus dudas sobre el futuro de la relación siguen muy presentes.

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Entretanto, la guerra abierta entre el personal de servicio vivirá un nuevo episodio cargado de humor y tensión. Con la inesperada complicidad de Cristóbal, las cocineras seguirán vengándose de Julio introduciendo verdura en sus platos, sabiendo perfectamente que es uno de los alimentos que más detesta. Pero la estrategia dejará de funcionar cuando Julio descubra por fin quién está detrás de las bromas, lo que amenaza con desencadenar una nueva tormenta dentro de las cocinas.

Como si no hubiera suficientes frentes abiertos, Petra también protagonizará una de las escenas más comprometidas del capítulo. Después de haber soportado durante toda la semana las humillaciones y el autoritarismo de Tomasa, Teresa le advertirá de que su hermana está preguntando por ella y por el refugio. Será entonces cuando Petra tome una decisión inesperada: revelar a Martina que fue testigo del beso que esta compartió con Adriano. Una confesión que podría poner en serio peligro una relación que apenas acaba de comenzar.

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La Promesa: Ciro tiene una actitud cada vez más agresiva. (RTVE)

Con todos estos ingredientes, La Promesa despedirá la semana dejando numerosas incógnitas abiertas. La desaparición de Ángela seguirá siendo el gran misterio del momento, el comportamiento cada vez más violento de Ciro hará saltar todas las alarmas y varios secretos amenazarán con salir definitivamente a la luz. Un cierre de semana repleto de tensión que promete mantener a los seguidores de la serie pendientes del próximo episodio.