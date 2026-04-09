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Por qué deberías activar el modo avión en tu celular unos minutos al día

No hace falta dejar la función de desconexión activada por mucho tiempo; con solo dos a cinco minutos al día es suficiente

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Piloto, teléfono celular, modo avión, interferencia, radiocomunicación, vuelo comercial
Al activar el modo avión, el teléfono desconecta todas las señales inalámbricas. (Infobae/Jovani Pérez)

El modo avión suele relacionarse con los viajes en avión, pero en realidad su utilidad va mucho más allá de ese contexto. Hoy, numerosos expertos en tecnología sugieren activarlo durante unos minutos al día como parte de la rutina habitual del cuidado del celular.

Al incorporar este hábito, puedes obtener ventajas claras: desde optimizar el rendimiento y la duración de la batería hasta reducir el flujo constante de notificaciones. Es una estrategia sencilla y efectiva, que no requiere instalar aplicaciones ni realizar ajustes complicados, y que contribuye a mantener el teléfono en mejores condiciones por más tiempo.

Beneficios de usar el modo avión diariamente en tu celular

Al activar el modo avión, el teléfono desconecta todas las señales inalámbricas, incluyendo Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y, en algunos casos, el GPS. Esta desconexión total interrumpe la transmisión y recepción de señales, generando una especie de “pausa” en el sistema.

Modo avión - celular - tecnología - 1 de febrero
El modo avión suele relacionarse con los viajes en avión, pero en realidad su utilidad va mucho más allá de ese contexto. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante ese intervalo, el celular detiene la actividad en segundo plano, lo que puede ser fundamental para su funcionamiento general.

Uno de los beneficios principales es la mejora de la señal. Al volver a desactivar el modo avión, el dispositivo busca conectarse con la antena más cercana, lo que puede corregir problemas de señal débil o inestable.

Además, al cortar la búsqueda constante de redes, se reduce el consumo de batería, especialmente en zonas donde la cobertura es deficiente. El modo avión también permite evitar interrupciones, bloqueando notificaciones, llamadas y mensajes de forma inmediata, ideal para momentos de descanso o concentración. Por último, este pequeño “reseteo” ayuda a que el sistema funcione con mayor fluidez al retomar la actividad habitual.

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Uno de los beneficios principales es la mejora de la señal.

Cuánto tiempo conviene activar el modo avión y cuándo usarlo

No es necesario mantener el modo avión activado durante largos periodos. Bastan entre dos y cinco minutos al día para obtener sus ventajas, usándolo como un “reinicio rápido” de las conexiones.

También resulta útil en situaciones específicas, como cuando la señal falla, la conexión a Internet está lenta, antes de dormir o durante reuniones y jornadas de trabajo en las que se requiere máxima concentración.

Los especialistas subrayan que activar el modo avión en tu celular unos minutos al día ofrece beneficios tanto técnicos como prácticos. Permite hacer un “reset” sin apagar el equipo, disminuye la sobrecarga de notificaciones y promueve pequeños momentos de desconexión digital.

Modo avión - celular - tecnología - 1 de febrero
No es necesario mantener el modo avión activado durante largos periodos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, contribuye a prolongar la vida útil de la batería y a mejorar la experiencia de uso diario. Así, activar el modo avión unos minutos cada día es una herramienta sencilla, efectiva y al alcance de cualquier usuario para mantener el celular en mejores condiciones.

Cómo aprovechar el modo avión en el iPhone para ahorrar batería

En el iPhone, la función de desconexión total permite desactivar rápidamente todas las transmisiones inalámbricas del dispositivo. Al activarla, se apagan simultáneamente la red de datos móviles, las llamadas y mensajes, el Wi-Fi y el Bluetooth.

Para habilitarla, solo tienes que deslizar el dedo desde la esquina superior derecha para acceder al Centro de Control y tocar el icono del avión, o bien hacerlo desde el menú de Configuración. Cuando está activa, verás el símbolo de un avión en la barra de estado como confirmación.

En el iPhone, la función de desconexión total permite desactivar rápidamente todas las transmisiones inalámbricas del dispositivo. REUTERS/Shannon Stapleton
En el iPhone, la función de desconexión total permite desactivar rápidamente todas las transmisiones inalámbricas del dispositivo. REUTERS/Shannon Stapleton

Una ventaja de esta función en iOS es su flexibilidad: si te encuentras en un vuelo con Wi-Fi disponible, puedes volver a encender el Wi-Fi o el Bluetooth sin desactivar la desconexión general. El sistema incluso recordará tu preferencia para futuras ocasiones.

Además de ser indispensable para cumplir con las normas de seguridad aérea, este recurso es muy útil para ahorrar batería en el día a día, al reducir el consumo energético cuando no necesitas estar conectado.

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