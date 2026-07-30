La psicología confirma que las personas que escuchan música para limpiar comparten estos rasgos de personalidad

Escuchar música mientras se limpia puede ayudar a tomar el primer paso para realizar tareas, además de ayudar en la gestión emocional de las personas. (Canva)

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Poner la lista favorita de música y darle a play acompaña a cada sesión de limpieza. “Háblame de ti” de Los Pecos, “Every breath you take” de The Police o “Corazón partío” de Alejandro Sanz son algunas de las canciones que pueden sonar mientras se pasa el polvo en casa. Es una manera de amenizar la tarea rutinaria y también para levantar el ánimo y transformar el hogar. Puede parecer un simple gesto, pero podría revelar aspectos profundos sobre la forma en que cada individuo gestiona su bienestar cotidiano, según la web el Rincón de la Psicología.

La música, presente en innumerables momentos de la vida diaria, adquiere una dimensión particular cuando acompaña actividades consideradas poco estimulantes. La psicóloga Jennifer Delgado Suárez, responsable del análisis recogido en la web, sostiene que “lo que parece un simple hábito, en realidad dice bastante sobre cómo gestionamos nuestras emociones, la motivación e incluso la forma de relacionarnos con nosotros mismos”. Esta misma perspectiva es la que ha llevado a numerosos especialistas a profundizar en la relación entre el uso de la música y la personalidad.

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Escuchar música no es solo diversión, es una expresión de esa personalidad. Las personas que ponen música durante la limpieza tienden a buscar lo positivo, incluso en tareas poco atractivas, lo que se asocia a una mayor inteligencia emocional, según Delgado.

Qué revela la psicología sobre escuchar música al limpiar

El estudio de la Universidad de Massachusetts citado por la experta indica que el tipo de música seleccionado responde a diferentes objetivos que se pueden perseguir. Los ritmos enérgicos como la electrónica ayudan a activar y motivar, mientras que los géneros más suaves, como el soul, favorecen la relajación. Esta variedad demuestra que escuchar música para limpiar es una estrategia activa para regular el estado de ánimo y reducir la percepción de esfuerzo.

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Quienes optan por este hábito buscan amenizar la limpieza y han encontrado en la música una herramienta para mejorar su bienestar, según la experta. (Canva)

Además, la música sirve como barrera frente al aburrimiento y mantiene la mente ocupada durante tareas repetitivas. La preferencia por listas de reproducción específicas para limpiar refleja una personalidad estructurada y orientada a la eficiencia.

Según Rincón de la Psicología, quienes optan por este hábito buscan amenizar la limpieza y han encontrado en la música una herramienta para mejorar su bienestar y transformar una obligación cotidiana en un momento personal.

Beneficios prácticos de escuchar música al limpiar

Más allá de los rasgos de personalidad, la música aporta ventajas en el día a día. Entre ellas, la experta señala el romper la paralización del primer paso y facilitar el inicio de la tarea que se tenga enfrente. También mantiene un ánimo estable y disminuye la fatiga asociada a las labores domésticas. La música también actúa como barrera frente al aburrimiento y ayuda a transformar una obligación en un momento personal de bienestar, que puede percibirse como un espacio propio dentro de la rutina.

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Para la especialista, “convertir una tarea aburrida en algo más llevadero e incluso disfrutable dice mucho sobre cómo lidias con el esfuerzo y te relacionas contigo mismo”. La suma de estudios recientes confirma el valor de la música como herramienta para el equilibrio emocional y el bienestar, especialmente en quienes han incorporado este hábito a sus rutinas cotidianas.