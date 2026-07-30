España
Agregar Infobae enGoogle

Fran Sánchez, psicólogo: “No es normal necesitar que tu pareja te confirme todos los días que te quiere”

La ansiedad relacional puede transformar la búsqueda de afecto en una necesidad constante de control y confirmaciones

Fran Sánchez, psicólogo, advierte que la tranquilidad emocional no debe depender de comprobaciones constantes
Según el especialista Fran Sánchez, vincularse desde la alarma puede desgastar emocionalmente la relación (Foto de Mayur Gala en Unsplash)
Guardar

Las dinámicas de pareja suelen estar atravesadas por diferentes formas de comunicación, muestras de afecto y búsqueda de seguridad emocional. En algunos vínculos, la necesidad reiterada de confirmaciones diarias o de supervisión constante sobre el otro puede adquirir un significado distinto al del simple interés o cariño.

La necesidad de que la pareja confirme afecto, ubicación o estabilidad casi a diario no describe una costumbre romántica, sino una señal de ansiedad de pareja que apunta a inseguridad relacional o a una forma de vincularse marcada por la alarma según explica Fran Sánchez, psicólogo (@minddtalk).

El especialista sostiene que “no es normal necesitar que tu pareja te confirme todos los días que te quiere, que todo está bien y que sigue segura de vuestra relación”. Sánchez distingue entre deseo y dependencia: considera razonable preferir una comunicación fluida, transparencia sobre el día a día y muestras frecuentes de afecto, pero sitúa el problema cuando la ausencia de esas conductas desencadena nervios, sobrepensamiento o miedo a perder al otro.

PUBLICIDAD

Ahí, afirma, la relación deja de organizarse en torno a la calma y empieza a hacerlo en torno a la amenaza. El psicólogo describe varios comportamientos que, a su juicio, deben leerse en esa clave. “No es normal necesitar la ubicación de tu pareja porque si no tienes la posibilidad de confirmar exactamente dónde está cuando el cuerpo te lo pide, te inundan la ansiedad y el sobrepensamiento”, advierte.

De la preferencia a la necesidad

Tampoco encaja en una dinámica saludable, según su explicación, que la espera de una respuesta se convierta en un foco inmediato de angustia. Sánchez lo formula así: “No es normal que si tu pareja tarda un poco más de la cuenta en contestar un mensaje y tú no sabes el motivo exacto, te invadan los nervios y empieces a pensar que algo malo pasa”.

PUBLICIDAD

El núcleo del problema, en su análisis, no está en que ciertas conductas gusten, sino en la palabra “necesitar”. Sánchez subraya que “una cosa es que ciertas cosas te gusten” y añade que recibir con frecuencia expresiones de cariño, mantener contacto habitual cuando la pareja está separada o hablar con claridad de la rutina diaria puede ser “algo que para muchas personas es muy deseable”.

La ansiedad relacional transforma el vínculo de pareja en una búsqueda constante de certezas y control (Magnific)
La ansiedad relacional transforma el vínculo de pareja en una búsqueda constante de certezas y control (Magnific)

La diferencia aparece cuando esa preferencia se convierte en una condición para sostener la tranquilidad emocional. “No es lo mismo que eso sea una preferencia a que sea una necesidad”, señala Sánchez, porque si alguna de esas pautas falla y aparece la ansiedad, el origen suele estar en un problema más profundo.

En ese punto, el psicólogo plantea dos explicaciones posibles. “Normalmente hay dos posibilidades: o bien la relación en la que estás te genera una inseguridad enorme por algo que sucedió, por cómo está construida o por la forma de comportarse o la personalidad de la otra persona, o eres tú quien vive los vínculos desde una ansiedad que puede venir de una historia de apego ansioso infantil o de heridas que una o varias relaciones anteriores dejaron en tu forma de vincularte”.

Alarmas en lo cotidiano

La lectura que hace el especialista incluye también la interpretación de gestos cotidianos que, bajo esa lógica de alarma, se convierten en amenaza. “No es normal que si un día el otro está un poco más apagado de lo habitual, automáticamente tú pienses que le pasa algo contigo o con la relación”, afirma.

Esa misma dinámica, añade, se extiende a la autonomía del otro y a la necesidad de control sobre su entorno inmediato. Para Sánchez, “no es normal pensar que porque al otro un día le apetece hacer un plan por su cuenta, quizá eso significa que ya no te quiere o que está dudando de la relación”, del mismo modo que “no es normal necesitar saber con qué personas está tu pareja en cada momento”.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

A partir de ahí, el psicólogo no separa el malestar de la necesidad de intervención. “Y sea cual sea el motivo, merece ser trabajado”, sostiene, porque la salida pasa por una de estas dos vías: “o bien estás en una relación que necesita cambiar de dirección para poder encontrar calma dentro de ella, o bien hay una inseguridad muy profunda dentro de ti que necesita ser atendida”.

Su diagnóstico final se centra en el coste emocional de sostener el vínculo desde esa vigilancia permanente. “Vivir una relación con una sensación constante de alarma, de amenaza, de incertidumbre o de miedo a perder al otro, es una de las formas más dolorosas y desgastantes de vivir el amor”.

Temas Relacionados

PsicologíaSalud MentalParejasTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo: continúa el regreso de vecinos a sus viviendas en Madrid mientras persisten focos activos en León y Castellón

El operativo de emergencia refuerza la vigilancia en las zonas afectadas y se mantienen evacuaciones puntuales ante el riesgo de rebrotes

Última hora de los incendios en España, en directo: continúa el regreso de vecinos a sus viviendas en Madrid mientras persisten focos activos en León y Castellón

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

Embalses en España: así están las reservas de agua este jueves 30 de julio

La reserva de agua en el país bajó en un -2,01 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses en España: así están las reservas de agua este jueves 30 de julio

Cambio de euro a dólar hoy 30 de julio: cómo está la cotización y previsiones

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Cambio de euro a dólar hoy 30 de julio: cómo está la cotización y previsiones

La Seguridad Social puede bajar la pensión a los trabajadores que les suben el sueldo dos años antes de jubilarse

Un aumento salarial en los 24 meses previos a la jubilación no siempre mejora la pensión debido a que la ley impide computar determinadas subidas de cotización para evitar fraudes, aunque contempla varias excepciones

La Seguridad Social puede bajar la pensión a los trabajadores que les suben el sueldo dos años antes de jubilarse
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El TSJC multa con 840 euros a un abogado por citar en un recurso judicial al menos 25 sentencias falsas inventadas por una inteligencia artificial

El TSJC multa con 840 euros a un abogado por citar en un recurso judicial al menos 25 sentencias falsas inventadas por una inteligencia artificial

El avión que ha roto todos los récords al realizar el vuelo más largo sin escalas y guarda relación con España: más de 3,6 millones de personas lo vieron en directo

El juez Calama autoriza a la UDEF a investigar las cuentas de la secretaria de Zapatero tras detectar que compró una vivienda sin hipoteca por más de 132.000 euros

El juez Calama ordena investigar las cuentas bancarias de Zapatero, sus hijas, su secretaria, Julio Martínez y sociedades vinculadas al entramado investigado

Quién es Jaime Campaner, el penalista experto en juicios con jurado elegido por Begoña Gómez: defendió a Rafa Mir, a un hijo de Jordi Pujol y al abogado de Sadam Hussein

ECONOMÍA

La Seguridad Social puede bajar la pensión a los trabajadores que les suben el sueldo dos años antes de jubilarse

La Seguridad Social puede bajar la pensión a los trabajadores que les suben el sueldo dos años antes de jubilarse

Hasta 282 muertes más por retrasar la jubilación: la reforma de 2011 elevó la mortalidad prematura más de medio punto

Las vacaciones de los menores de 45 años se ven condicionadas por el precio de la vivienda: menos días de viaje y alojamientos más baratos

Los pisos de alquiler de temporada se encarecen hasta un 23,7% en España y Barcelona se convierte en la ciudad más cara con una renta media de 1.750 euros al mes

El Gobierno licita por 115 millones las obras de Nuevo Barrio Campamento con 10.700 viviendas públicas asequibles en Madrid

DEPORTES

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic

De la Rosa explica por qué las mejoras en Aston Martin son esperanzadoras para Fernando Alonso

La Comunidad de Madrid denuncia al Rayo por no dejarles entrar en el estadio de Vallecas

El Manchester United desvela los detalles de su nuevo estadio: capacidad para 100.000 espectadores y una cubierta tipo ‘umbrella’

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca