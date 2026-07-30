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Precio de la luz en España este 31 de julio

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan los datos diariosdel mercado energético en el país

El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
El precio del servicio eléctrico cambia cada hora (Europa Press)
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El precio de luz en España se modifica constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este viernes 31 de julio, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Tarifa del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá una tarifa media en territorio español de 140.64 euros por megavatio hora parahoy, según los datos del OMIE.

El órgano regulador publicó que el precio más elevado de la energía eléctrica alcanzará los 182.6 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más barato del servicio eléctrico en el país será de 75.0 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 178.25 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 176.75 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 175.75 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 172.75 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 172.14 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 170.75 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 170.75 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 179.25 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 182.6 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 168.98 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 136.73 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.61 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 85.4 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 80.4 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 80.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 85.14 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 98.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 130.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 151.9 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 172.75 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 177.75 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 170.56 euros por megavatio hora.

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