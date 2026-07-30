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Ester Expósito explota en un comunicado sobre su relación con Mbappé: “Son bulos absurdos que tratan de ensuciar una historia entre dos personas”

La actriz asegura actuar con “herramientas legales” contra los responsables y que se ve obligada a poner límites

Ester Expósito y Mbappé en una de sus citas (Grosby)
Ester Expósito y Mbappé en una de sus citas (Grosby)
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La actriz española, que hasta ahora había mantenido una postura discreta sobre su vida privada, se ha visto forzada a emitir un comunicado contundente después de que las redes sociales y algunos medios difundieran imágenes y comentarios que atentaban contra su reputación y la autenticidad de su vínculo con el futbolista francés.

La expectación en torno al romance entre Ester Expósito y Kylian Mbappé venía creciendo desde que las primeras imágenes de la pareja paseando por París salieron a la luz. La confirmación visual de la relación, con instantáneas en las que ambos se mostraban cómplices y cariñosos, disparó el interés del público y de la prensa del corazón. Pero el revuelo mediático se intensificó cuando comenzaron a circular montajes y titulares falsos, generados incluso mediante inteligencia artificial, que pusieron en duda la honestidad de la actriz y la naturaleza de su relación sentimental.

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Frente a este escenario, Expósito ha decidido no tolerar más ataques a su dignidad. Por primera vez, la protagonista de Élite ha dado un paso al frente con una declaración pública en la que deja claro que no permitirá que se vulneren sus límites personales ni que se construyan relatos difamatorios sobre su vida privada.

El comunicado de Ester Expósito

El comunicado de Ester Expósito representa una respuesta firme ante la presión mediática y los rumores infundados sobre su relación con Mbappé. La actriz inicia su mensaje advirtiendo: “En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy”. Con estas palabras, Expósito denuncia la proliferación de bulos y el impacto que estos han tenido en su honor y en el relato de su historia personal.

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Comunicado Ester Expósito
El comunicado oficial de Ester Expósito. (Instagram @ester_expósito)

“Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad”, lamenta la actriz en una de las frases más contundentes del texto. Uno de los puntos clave del comunicado es la advertencia de que Expósito recurrirá a la justicia para defenderse. “No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables”, afirma, dejando patente que ha llegado el momento de exigir responsabilidades ante la difusión de noticias y comentarios difamatorios.

La actriz, que siempre ha intentado mantenerse al margen de los escándalos, opta por protegerse y proteger su vínculo sentimental, marcando un límite ante la intromisión y el linchamiento en redes sociales.

La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé

La relación entre Ester Expósito y Kylian Mbappé se ha convertido en una de las más seguidas por la prensa del corazón internacional. Aunque ambos intentaron mantener sus primeros encuentros en la más estricta intimidad, las imágenes captadas en París y Madrid terminaron por confirmar lo que muchos intuían: la pareja atraviesa una etapa de especial complicidad y cercanía. Esta felicidad se puede ver en planes como disfrutar del mar o las citas en tiendas de lujo.

Ester Expósito reaparece radiante y derrochando estilo tras el primero de los cuatro conciertos de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid. Acompañada por un grupo de amigos, la actriz fue abordada por la prensa que le preguntó sobre su incipiente relación con Mbappé. Aunque evitó confirmar los detalles, su sonrisa y el reconocimiento de estar "superfeliz" dejaron claro su buen momento personal. Su amigo Sergio Momo también jugó al despiste con el supuesto romance.

La evolución de su vínculo ha sido objeto de análisis y especulación. Desde los primeros paseos discretos hasta las apariciones públicas en tiendas y restaurantes de la capital francesa, cada movimiento de la pareja ha sido documentado por fotógrafos y publicado en revistas y redes sociales. Las fotografías muestran a Expósito y Mbappé en actitud cariñosa y relajada, compartiendo confidencias, sonrisas y gestos que refuerzan la percepción de un noviazgo sólido.

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