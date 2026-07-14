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¿Dónde está Ester Expósito? La medida desaparición de la actriz mientras Kylian Mbappé juega contra España en la semifinal del Mundial 2026

La actriz madrileña tiene el corazón dividido durante el España-Francia entre su país y su pareja

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Ester Expósito y Mbappé en una de sus citas (Grosby)
Ester Expósito y Mbappé en una de sus citas (Grosby)

Ester Expósito ha optado por una desaparición medida en pleno foco del España-Francia del Mundial 2026, un partido que la sitúa entre su vínculo con Kylian Mbappé y su arraigo español, mientras los aficionados multiplican los mensajes para que tome partido, a su manera, en la semifinal de este martes a las 21:00 horas.

La actriz no ha explicado públicamente a quién apoyará en el choque entre España y Francia, pero sí ha dejado una pista sobre su distancia respecto al torneo: “Lo sigo un poco, voy viendo los resultados”, ha dicho a LOS40 Colombia al ser preguntada por el Mundial 2026 que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos.

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El interés por su posición se ha disparado porque Mbappé, una de las referencias de la selección francesa, es su pareja desde que ambos empezaron a dejarse ver juntos a finales de febrero. Desde entonces, las apariciones compartidas se han repetido: viajes durante la lesión del delantero, cenas en Madrid y visitas de la actriz a partidos del futbolista en la capital, pero no en el Mundial.

mbappe ester exposito
Ester Expósito y Mbappé en una de sus citas (Grosby)

La desaparición de Ester Expósito durante el Mundial 2026

Sin embargo, es cierto que durante el último mes la actriz ha estado por América, el continente donde se celebra el mundial, en Colombia para su entrevista con LOS40 y, más cerca de la cita deportiva, en Los Ángeles, donde publicó imágenes hace unas semanas. Eso sí, ahora que ha llegado el momento en el que su pareja se enfrente a su país, Ester Expósito ha desaparecido del mapa por completo y no ha reaparecido ni para contestar su polémica con El Xokas.

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La expectación no se limita al terreno sentimental. Una parte de la conversación en redes sociales alrededor del partido se ha desplazado a las parejas y familias de los futbolistas, con especial atención a dos nombres: Inés García, pareja de Lamine Yamal, y Ester Expósito, vinculada al capitán ofensivo francés.

Ester Expósito no suele ser especialmente activa en redes sociales y su última publicación data del 2 de julio, en una ubicación desconocida. Ese bajo perfil ha alimentado aún más la curiosidad de los seguidores, que han llenado sus comentarios con mensajes, entre la broma y la verdad, para que influya, física o emocionalmente, en el rendimiento de Mbappé antes del duelo.

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Ester Expósito y Mbappé en una de sus citas (Grosby)

Ester Expósito, dividida entre Mbappé y España

Entre las peticiones que se han viralizado figura una nota de voz del creador de contenido deportivo Javi Díaz en la que le dice: “No nos jodas, por favor, Ester, tienes que hacerlo por España, tienes que hacerlo por tu país. No te pido que lesiones a Mbappé pero, oye, tráenoslo cansado, una noche dura de cardio, que no se pueda levantar al día siguiente, por favor, te lo pido”.

El episodio vuelve a colocar a la intérprete en el centro de una exposición pública que arrastra con frecuencia comentarios sexistas, como su reciente episodio vivido con El Xokas. Ahora, a esa presión habitual se suma una nueva: la de quienes le piden intervenir en clave futbolística en una semifinal que enfrenta a su país con el de su pareja.

La paradoja personal de Expósito es sencilla de describir: mantiene una relación con el jugador más mediático de Francia y, al mismo tiempo, nunca ha ocultado su vínculo con España y con sus raíces madrileñas. El partido, por eso, no solo divide a las aficiones, también la coloca en un conflicto simbólico que los seguidores han amplificado hasta convertirlo en tema de conversación.

La selección española se enfrenta a una 'final anticipada' contra Francia en las semifinales del Mundial. Tras vencer a Bélgica con un gol agónico de Mikel Merino, el equipo debe mejorar su puntería y espera la mejor versión de Lamine Yamal para superar a la temible delantera francesa liderada por Mbappé, Olise y Dembélé.

En sus declaraciones a LOS40 Colombia, la actriz también ha dejado claro que los horarios del torneo no le resultan cómodos desde España. “¿Pero está jugando España ahora? Es muy tarde... O sea, porque en España están durmiendo ya”, ha afirmado al comentar el desfase horario del campeonato. De seguir con Mbappé, Expósito no parece estar siguiendo muy de cerca el campeonato internacional.

Ese comentario encaja con la impresión de distancia que ha proyectado durante las últimas semanas: sigue el torneo “poquito a poco”, no ha exhibido un apoyo explícito a ninguna de las dos selecciones y mantiene una presencia digital contenida mientras el foco externo crece. Todo ello ocurre el mismo día en que España se mide a un rival al que ya derrotó hace dos años en la final de la Eurocopa.

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