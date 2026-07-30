El lado más íntimo de Manolo Solo: de la herida por la muerte temprana de su padre a su llegada a Madrid por amor o la carrera que estudió por su madre

Manolo Solo, en imagen de archivo (Europa Press)

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La muerte de Manolo Solo ha devuelto al primer plano el lado más reservado del actor, cuyo fallecimiento a los 62 años ha caído como un jarro de agua fría en el mundo de la interpretación. Solo había hecho de la discreción una norma personal, marcada desde la infancia por la ausencia de su padre y sostenida después por un interés constante por la música, la psicología y el comportamiento humano.

La Academia de Cine ha confirmado este jueves 30 de julio el fallecimiento del intérprete gaditano, ganador del Goya al mejor actor de reparto en 2017 por Tarde para la ira y nominado también por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa. Aunque mantuvo siempre su intimidad en un segundo plano, el actor dejó en algunas entrevistas varias claves sobre su biografía personal. Nacido en Algeciras en 1964 como Manuel Fernández Serrano, habló en sus últimos años con más claridad de una herida temprana: la muerte de su padre cuando él era apenas un bebé.

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Manolo Solo explicó a Vanity Fair en 2025 que aquella pérdida fue “una ausencia permanente” que marcó toda su vida. En esa conversación añadió: “Me estoy enfrentando más ahora, muchos años después, a lo que realmente significa haber tenido esa ausencia. Me da la impresión de que cada vez lo echo más de menos”.

El actor Manolo Solo en 'Tarde para la ira'. (La Canica Films)

La herida de Manolo Solo por su padre

En la misma entrevista, Manolo Solo describió a su padre como una figura brillante cuya memoria pesó sobre su propia construcción personal: “Mi padre terminó una carrera antes de su edad, escribía, pintaba… Era un tío muy brillante. En cierta manera he querido vivir una continuación de su vida”, dijo al medio. Dejó también otra reflexión más extensa sobre esa influencia: “La comparación con él también me pesaba un poco como una losa. Por una parte me impulsaba a intentar ser como él, pero la expectativa que veía puesta en mí también era un peso muy grande”.

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“Sentía que me tocaba hacer todo eso que él no llegó a hacer. Era casi una imposición. Pero bueno, he convivido con ello”, se abrió sobre la figura de su progenitor. Sus padres eran maestros, y esa huella familiar le llevó a estudiar Ciencias de la Educación en la Universidad de Sevilla antes de dedicarse profesionalmente a la interpretación.

Manolo Solo nunca ejerció como docente, pero sí reconoció que esa formación le ayudó a comprender mejor a las personas y a construir personajes. Sobre su madre, contó que tenía “mucho de artista” y que fue quien le transmitió desde niño el gusto por el teatro y la música. También precisó que, cuando llegó el momento de elegir oficio, ella no veía con buenos ojos una carrera artística por “puro pragmatismo”, consciente de la dureza del sector.

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Manolo Solo en 'Cerrar los ojos', de Víctor Erice. (Tandem Films)

La carrera que estudió Manolo Solo

En otra anécdota relatada a Vanity Fair, Manolo Solo explicó que su madre le reprendió después de que él dijera en una entrevista que la consideraba “una actriz frustrada”. Según recordó, ella le contestó que, aunque el teatro le había gustado mucho, se sentía realizada y feliz con su trayectoria como maestra, y que le “puso los puntos sobre las íes”. Antes de consolidarse como actor, la música ocupó una parte central de su vida. Tocaba la guitarra eléctrica, el bajo y cantaba, y en los años 80 formó parte de Los Relicarios, una banda de rock sevillana en la que también estaba el director Santi Amodeo.

Con ese grupo, Manolo Solo llegó a grabar dos discos y compartió escenario con bandas como Héroes del Silencio. Ya en su etapa como intérprete reconocido, recuperó esa faceta con Manolo Solo & Also Starring, un proyecto dedicado a versiones de canciones de rock vinculadas al cine y a la cultura cinematográfica. En una entrevista con RockTotal, el actor resumió esa relación con la música en estos términos: “Me he sentido algo frustrado porque creo que no tengo tanto talento para la música como me gustaría, pero la pasión la sigo teniendo”.

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En otra conversación con NIUS, Manolo Solo situó el origen de esa afición en la adolescencia: “Con 16 o 17 años empecé a tener grupos de música, tenía la pasión por el rock”. Esa inclinación artística convivió con otros intereses que citó en distintas entrevistas, como la filosofía, la psicología y el estudio del comportamiento humano, disciplinas que consideraba útiles para levantar personajes complejos.

Los actores Manolo Solo y Sonia Almarcha, protagonistas de "A la cara", comparten sus experiencias con el odio en redes sociales y en la vida real. Mientras Manolo narra una agresión física que sufrió, ambos analizan el aumento de la polarización en la sociedad.

Las parejas de Manolo Solo

Sin parejas públicas conocidas durante su carrera, Manolo Solo preservó siempre un alto grado de privacidad. Esa reserva solo se quebró en contadas ocasiones, como cuando explicó que se marchó a Madrid “ya talludito y por amor”. En una entrevista concedida en 2013 tras recibir el Premio AISGE al mejor actor, contó que Sevilla ejercía una fuerza “centrípeta difícil de vencer”, pero que terminó instalándose en la capital porque su pareja vivía allí y porque coincidió con la oferta de un papel en una obra de Juan Diego Botto.

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En esa misma etapa, también habló de sus relaciones sentimentales con extrema contención. Preguntado por la posibilidad de haber vivido la desaparición de una pareja, Manolo Solo respondió que había pasado por rupturas y separaciones, pero no por una desaparición “inexplicable e inesperada” de alguien “de la noche a la mañana y sin dejar rastro”.