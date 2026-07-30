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Cómo hacer pastel de patata y bacon: una receta casera fácil y lista en solo media hora

Un plato con ingredientes sencillos de conseguir y típicos dentro de una cocina tradicional

Pastel de patata y bacon en fuente de barro, una porción levantada con espátula, ensalada verde, copa de vino tinto, barra de pan, mantel a cuadros.
Un pastel de patata y bacon con una superficie gratinada y hojas de perejil (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pastel de patata y bacon es una receta casera que combina ingredientes sencillos para crear un plato delicioso. Su textura cremosa y sabor intenso hacen que esta preparación sea una opción para compartir con familiares y amigos.

Es una receta versátil que puede servirse como plato principal o acompañamiento. Su elaboración es fácil y es una excelente alternativa para aprovechar ingredientes que suelen estar disponibles en casa y preparar una comida nutritiva y completa.

Receta de Pastel de patata y bacon

El pastel de patata y bacon es un plato gratinado al horno, donde las capas de patata cocida se combinan con bacon dorado, cebolla y una mezcla cremosa de nata y queso. La técnica principal es el montaje en capas y el gratinado, que asegura una textura jugosa por dentro y dorada por fuera.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 kg de patatas
  • 200 g de bacon (en tiras o dados)
  • 1 cebolla grande
  • 200 ml de nata para cocinar
  • 150 g de queso rallado (emmental, mozzarella o mezcla)
  • 30 g de mantequilla
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer Pastel de patata y bacon, paso a paso

  • Pela y corta las patatas en rodajas finas. Cuécelas en agua con sal durante 7 minutos. Escurre y reserva.
  • Precalienta el horno a 180 °C.
  • Saltea el bacon en una sartén hasta que esté dorado. Retira y reserva.
  • En la misma sartén, sofríe la cebolla picada con la mantequilla hasta que esté transparente.
  • Unta una fuente para horno con mantequilla. Coloca una capa de patatas en la base.
  • Añade parte del bacon y la cebolla salteada sobre las patatas. Espolvorea un poco de queso.
  • Repite las capas hasta acabar los ingredientes, terminando con patata y queso.
  • Mezcla la nata con sal, pimienta y nuez moscada. Vierte sobre el pastel.
  • Hornea 30 minutos, hasta que esté dorado y burbujeante. Deja reposar 5 minutos antes de servir.

Consejo clave: distribuye bien la nata para que el pastel quede jugoso. No sobrecocines las patatas para evitar que se deshagan.

En el libro ‘Recetas de la Transición’, Berta Álvarez Acal muestra cómo la forma de comer de los españoles reflejaba un contexto de cambio, apertura y novedades. Desde la llegada del jamón york hasta la salida de las mujeres de la cocina con la llegada de la olla exprés y el lavavajillas

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 480 kcal
  • Proteínas: 14 g
  • Grasas: 29 g
  • Hidratos de carbono: 42 g
  • Grasas saturadas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el pastel en la nevera, tapado, hasta 3 días. Puedes recalentar en microondas o horno. No se recomienda congelar, ya que la patata pierde textura.

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