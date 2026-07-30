Cómo hacer pastel de patata y bacon: una receta casera fácil y lista en solo media hora

El pastel de patata y bacon es una receta casera que combina ingredientes sencillos para crear un plato delicioso. Su textura cremosa y sabor intenso hacen que esta preparación sea una opción para compartir con familiares y amigos.
Es una receta versátil que puede servirse como plato principal o acompañamiento. Su elaboración es fácil y es una excelente alternativa para aprovechar ingredientes que suelen estar disponibles en casa y preparar una comida nutritiva y completa.
Receta de Pastel de patata y bacon
El pastel de patata y bacon es un plato gratinado al horno, donde las capas de patata cocida se combinan con bacon dorado, cebolla y una mezcla cremosa de nata y queso. La técnica principal es el montaje en capas y el gratinado, que asegura una textura jugosa por dentro y dorada por fuera.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 1 kg de patatas
- 200 g de bacon (en tiras o dados)
- 1 cebolla grande
- 200 ml de nata para cocinar
- 150 g de queso rallado (emmental, mozzarella o mezcla)
- 30 g de mantequilla
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Nuez moscada (opcional)
Cómo hacer Pastel de patata y bacon, paso a paso
- Pela y corta las patatas en rodajas finas. Cuécelas en agua con sal durante 7 minutos. Escurre y reserva.
- Precalienta el horno a 180 °C.
- Saltea el bacon en una sartén hasta que esté dorado. Retira y reserva.
- En la misma sartén, sofríe la cebolla picada con la mantequilla hasta que esté transparente.
- Unta una fuente para horno con mantequilla. Coloca una capa de patatas en la base.
- Añade parte del bacon y la cebolla salteada sobre las patatas. Espolvorea un poco de queso.
- Repite las capas hasta acabar los ingredientes, terminando con patata y queso.
- Mezcla la nata con sal, pimienta y nuez moscada. Vierte sobre el pastel.
- Hornea 30 minutos, hasta que esté dorado y burbujeante. Deja reposar 5 minutos antes de servir.
Consejo clave: distribuye bien la nata para que el pastel quede jugoso. No sobrecocines las patatas para evitar que se deshagan.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 480 kcal
- Proteínas: 14 g
- Grasas: 29 g
- Hidratos de carbono: 42 g
- Grasas saturadas: 16 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda el pastel en la nevera, tapado, hasta 3 días. Puedes recalentar en microondas o horno. No se recomienda congelar, ya que la patata pierde textura.
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