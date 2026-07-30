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Tortitas de calabacín y queso: una receta sabrosa y fácil de preparar que sirve como entrante o plato principal

Crujientes por fuera y tiernas por dentro, son una opción rápida y versátil con la que puedes sorprender a tus invitados

Una receta fácil de hacer que puedes hacer en casa
Tortitas de calabacín y queso. (Magnific)
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El calabacín es uno de los alimentos más versátiles de la cocina. Gracias a su sabor suave y su textura, puede utilizarse en diferentes preparaciones. Además, combina a la perfección con muchos ingredientes, pudiendo ser un acompañamiento ideal o el elemento principal de un plato.

Una de las recetas que lo demuestra son las tortitas de calabacín y queso. Es una opción sencilla, fácil de preparar e ideal para servir como primer plato contundente o como entrante en una comida o cena.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 30 minutos

Ingredientes

  1. 2 calabacines medianos
  2. 100 g de queso rallado (se recomienda emmental, mozzarella o mezcla)
  3. 2 huevos
  4. 4 cucharadas de harina de trigo
  5. 1 diente de ajo picado (opcional)
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra al gusto
  8. Aceite de oliva para freír
  9. Perejil para decorar y dar sabor (opcional)

Cómo hacer tortita de calabacín y queso, paso a paso

  1. Lava y corta los calabacines en trozos. Tritúralos con una batidora hasta obtener una textura fina.
  2. Coloca el calabacín triturado en un colador y añade sal. Deja reposar 10 minutos para que suelte el agua.
  3. Retira el exceso de líquido del calabacín presionando con una cuchara o con las manos. Es fundamental eliminar la mayor cantidad de agua posible para lograr tortitas compactas y en su punto.
  4. En un bol, mezcla el calabacín bien escurrido, el queso rallado, los huevos, la harina y el ajo picado. Salpimenta al gusto.
  5. Remueve hasta obtener una masa homogénea. Si ves que la mezcla queda demasiado líquida, añade un poco más de harina.
  6. Calienta una sartén con un fondo de aceite de oliva. Ve colocando porciones de masa con ayuda de una cuchara, formando tortitas.
  7. Fríe a fuego medio-alto durante 2 minutos por cada lado, hasta que estén doradas y crujientes. Espera a que se doren bien antes de darles la vuelta para evitar que se rompan.
  8. Retira y deja las tortitas en papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Sirve calientes o templadas, espolvoreadas con hierbas frescas.
Cómo cocinar calabacín en la freidora de aire: una verdura nutritiva y baja en calorías que queda genial como guarnición.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para hacer entre 10 y 12 tortitas, aunque depende del tamaño de las mismas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 100 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 9 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las tortitas pueden conservarse en la nevera durante un máximo de dos días, siempre que se guarden en un recipiente hermético. A la hora de consumirlas de nuevo, lo más recomendable es calentarlas unos minutos en una sartén o en una freidora de aire, ya que así recuperarán gran parte de su textura crujiente. En cambio, no es aconsejable congelarlas, ya que el calabacín libera agua al descongelarse y la masa puede perder consistencia.

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