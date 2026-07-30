Qué está pasando en Ceuta y qué tienen que ver la frontera con Marruecos y la sentencia del Supremo sobre las “devoluciones en caliente”

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades.

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Ceuta vive uno de sus momentos más tensos en años. Miles de personas han cruzado a la ciudad autónoma desde Marruecos esta semana. Durante la mañana de este jueves, se llegó a momentos de máxima preocupación con la policía realizando cargas para frenar el avance de cientos de migrantes. Para encontrar un antecedente de crisis migratoria de este tipo hay que volver a 2021, cuando en dos días se produjo la mayor entrada jamás registrada.

El Gobierno ha apuntado directamente a las mafias de tráfico de personas. Marruecos se adelantó con esta teoría cuando se cuestionaba su cooperación y España apoyó en la misma dirección, transmitiendo un entendimiento diplomático ante la crisis. Después, anunciaron un pacto para devolver a todos los migrantes “lo antes posible”. Esta rápida postura común llega dos semanas después de la visita de Pedro Sánchez a Argelia, rival directo de los marroquíes, y con la sospecha entre algunas personas de falta de apoyo desde las autoridades del otro lado de la frontera por lo sucedido hace cinco años, cuando la enemistad por acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, desembocó en la retirada de la custodia policial de la valla por parte de Marruecos.

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El Ministerio del Interior emitió un comunicado donde apuntaban a que las “redes de tráfico de personas están instrumentalizando una sentencia judicial para fomentar el flujo de migrantes indocumentados, mayoritariamente jóvenes”. Esta sentencia es la decisión de no permitir las “devoluciones en caliente” de las personas que tratan de cruzar a nado. Grande-Marlaska, que llega este viernes a la ciudad autónoma, agradeció a las autoridades marroquíes los recientes esfuerzos de sus fuerzas de seguridad, que asegura que lograron frenar miles de intentos de entrada irregular.

El mapa de Infobae ilustra la ubicación del Espigón del Tarajal en Ceuta, en la frontera con Marruecos, junto a una fotografía del lugar.

Por ahora, el Gobierno ha movilizado al Ejército en la ciudad autónoma ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos.

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El video muestra a numerosas personas en una carretera y áreas cercanas a la costa en Ceuta. Se observan un autobús y varios vehículos en la vía. Algunos individuos corren por la calle y la playa. La secuencia documenta la entrada de cerca de 2.000 migrantes a la ciudad en una semana, lo cual genera una alta concentración de personas en el espacio público. Este contenido es un reportaje periodístico sobre el evento.

La sentencia del Supremo

Uno de los factores que se debe tener en cuenta en el análisis de la situación es la reciente sentencia del Tribunal Supremo: el órgano jurídico concluyó hace menos de un mes que las llamadas “devoluciones en caliente” no pueden extenderse a las personas que intentan cruzar a nado. Esta decisión podría haber desembocado en un rumor entre los ciudadanos marroquíes sobre que podrían llegar a España sin oposición.

El Supremo determinó que quienes intentan entrar por el mar a Ceuta no pueden ser rechazados, según la Disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, ya que no superan un elemento físico de contención, como las vallas. El caso que llevó a este estudio es el de un ciudadano argelino interceptado en el mar y entregado a Marruecos, quien recurrió la expulsión por no haberse seguido el procedimiento legal ni garantizado sus derechos. Este cambio legislativo ha facilitado la llegada por vía marítima.

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Centenares de personas de origen magrebí han cruzado a lo largo de la mañana de hoy a Ceuta desde Marruecos, a nado y por el espigón, y una multitud está esperando al otro lado de la frontera para poder entrar en la ciudad autónoma de la misma manera.

Datos de migración y el factor verano

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, las autoridades marroquíes no estarían brindando todo el apoyo necesario, algo que, según lo comunicado por ambos gobiernos, se desmontaría. Otra de las teorías es el repunte habitual de intentos de cruzar que se produce en verano, por la temperatura. En los últimos años no se observa un crecimiento exagerado por este motivo. En 2025, las entradas en Ceuta por vía marítima en verano se limitaron a cuatro personas, mientras que en 2024 se pasa de 11 a 19 en esta estación.

Estos datos surgen de la base de Interior, donde solo se contemplan como vía marítima las entradas a través de las playas, pero, durante estos días, muchas se producen mediante los espigones, lo que dificulta diferenciar realmente entre los tipos de llegada. Virginia Álvarez, portavoz de Amnistía internacional, ha recordado al ser consultados por Infobae que, con la llegada de mejores condiciones, siempre “se dan estos fenómenos de llegada”, y que hay que tener en cuenta la “desigualdad que hay entre estas fronteras.

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