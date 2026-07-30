El Gobierno moviliza al Ejército en Ceuta ante el colapso de la frontera por la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

Miles de migrantes acceden al territorio español desde Marruecos a Ceuta (EFE / Reduan Dris)

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El Gobierno ha ordenado este jueves la movilización de las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para reforzar a la Guardia Civil ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, donde miles de jóvenes han cruzado a nado la frontera del Tarajal desde Marruecos en las últimas horas. Según ha informado La Moncloa, las Fuerzas Armadas apoyarán a los agentes “en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad”, bajo la coordinación del Mando de Operaciones.

La movilización del Ejército se acompaña de un amplio refuerzo de efectivos y medios de la Guardia Civil. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados de forma permanente a la vigilancia fronteriza ya se ha sumado un pelotón de 20 efectivos y, en las próximas horas, llegarán otros dos pelotones con 40 agentes más. Además, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta incorporará otros 30 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía. El operativo también contempla el envío de dos grupos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho buceadores especializados, para reforzar las labores de vigilancia y rescate en el entorno marítimo.

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Precisamente, el control del litoral será uno de los principales ejes del dispositivo. A las dos embarcaciones medias y las cuatro lanchas tipo zodiac con las que ya cuenta el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta se unirá durante la madrugada de este viernes el buque Duque de Ahumada. En los próximos días también se incorporarán cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones, mientras que el Servicio Aéreo reforzará su capacidad con el despliegue de un helicóptero.

La Policía Nacional también incrementará de forma significativa su presencia en la ciudad autónoma. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado un equipo de seis especialistas para apoyar las labores de reseña e identificación de los migrantes, mientras que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) doblarán turnos mediante jornadas extraordinarias para reforzar la seguridad ciudadana.

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Un vehículo de la Guardia Civil circula por la frontera entre Ceuta y Marruecos (REUTERS / Jaime López)

Además, este mismo jueves se han incorporado tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla. En los próximos días se sumarán unidades de la UIP Central y de la UIP de Málaga hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente para garantizar la seguridad en Ceuta.

La presión migratoria sigue aumentando

El despliegue coincide con un aumento de la presión migratoria sobre la ciudad autónoma. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, entre 1.500 y 2.000 personas han accedido o intentado acceder a Ceuta desde Marruecos durante los últimos diez días, obligando a reforzar de forma progresiva el dispositivo de seguridad desplegado en la frontera del Tarajal. No obstante, estos datos no han sido actualizados en las últimas horas, cuando la entrada de migrantes se ha incrementado considerablemente.

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Los agentes antidisturbios de la Policía Nacional ya se encuentran desplegados en la zona para contener las entradas, mientras continúan las labores de vigilancia tanto en el perímetro fronterizo como en el litoral ceutí.

Bruselas ofrece a España el apoyo de Frontex

La crisis migratoria ha llegado también a Bruselas. El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha trasladado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la disposición de la Unión Europea a reforzar su apoyo a España para hacer frente a la situación en Ceuta, incluido el respaldo de Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.

Imágenes impactantes que muestran a miles de migrantes intentando cruzar la frontera marítima entre Marruecos y el enclave español de Ceuta. La multitud se agolpa en la valla y nada en un intento desesperado por llegar a territorio europeo. (X: @karimprim)

Brunner ha señalado además que la Comisión Europea mantiene contactos con las autoridades marroquíes para garantizar que se llevan a cabo “todos los esfuerzos necesarios” para evitar estos “peligrosos viajes”, en un momento en el que la presión migratoria sobre la ciudad autónoma continúa aumentando.

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