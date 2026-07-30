El Arrabato y su mujer Rocío se divorcian después de casi 40 años de matrimonio: “No está siendo todo lo amistoso que parecía”

El Arrebatose está divorciando. (Universal Music Spain)

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Francisco Javier Labandón Pérez, conocido como El Arrebato, y su esposa Rocío rompen su relación tras casi cuarenta años juntos. La pareja, que comenzó su relación en la adolescencia y ha mantenido una vida familiar discreta, afronta en la actualidad un proceso de divorcio que, según fuentes cercanas, no está transcurriendo de manera sencilla. Esta ruptura, adelantada en exclusiva en Y ahora Sonsoles por Pilar Vidal, rompe con la imagen pública de estabilidad y complicidad que ambos proyectaron durante décadas.

A lo largo de su historia, El Arrebato y Rocío se han mostrado como una pareja unida, que priorizó siempre a su familia. Una de las pocas ocasiones en las que posaron juntos fue en 2019, durante la celebración de sus treinta años de matrimonio en la Hacienda Pino La Legua, en Sevilla. En esa ceremonia, renovaron sus votos rodeados de sus cuatro hijos y sus nietos, en un ambiente festivo que contó con música, espectáculos y la presencia de amigos de la profesión como Antonio Velázquez, Antonio José, Demarco Flamenco y Dioni Martín, de Camela.

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El propio El Arrebato había declarado en más de una ocasión el papel fundamental de Rocío en su vida personal y profesional. En entrevistas, el cantante la definía como su “luz” y la responsable de mantenerlo con los pies en la tierra, subrayando la admiración y el cariño que sentía por ella. Sin embargo, el desgaste de los años y las diferencias acumuladas han desembocado en un proceso de separación que, de acuerdo con Pilar Vidal, no está siendo tan amistoso.

El proceso de separación de El Arrebato

La ruptura entre El Arrebato y Rocío ha entrado ya en fase legal, con ambas partes representadas por abogados diferentes y negociando los términos del divorcio. Según la información avanzada por Pilar Vidal, uno de los puntos de discusión es el reparto de bienes: el cantante habría ofrecido a su exesposa una de las viviendas que poseían en común, mientras que Rocío reclama una pensión vitalicia como parte del acuerdo. El proceso, lejos de estar resuelto, se encuentra en una etapa de negociación activa, donde los representantes legales intentan alcanzar un consenso que satisfaga a ambas partes.

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Qué pasa con el dinero y bienes de la herencia en caso de divorcio.

La discreción que había caracterizado la vida privada de la pareja se ha visto interrumpida por la notoriedad de la noticia. A pesar de que la separación parecía, en un principio, orientada al entendimiento, los desacuerdos han hecho que el proceso sea más complejo de lo que se esperaba. Vidala asegura que “no está siendo todo lo amistoso que parecía”. El entorno cercano destaca el contraste entre la imagen pública de unión y la actual distancia que existe entre ambos, evidenciando que la convivencia durante tantos años no siempre garantiza una ruptura en términos cordiales.

De casarse con 18 años a divorciarse con 56

El Arrebato y Rocío se conocieron siendo adolescentes y contrajeron matrimonio con apenas 18 años. Desde entonces, han formado una familia numerosa y han compartido tanto los momentos personales como los profesionales más relevantes del cantante. A pesar de las dudas iniciales de su entorno sobre la durabilidad de una relación tan temprana, la pareja superó las expectativas y construyó un hogar estable que se mantuvo durante casi cuarenta años.

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El Arrebato está en pleno divorcio. (Helena Margarit Cortadellas)

La familia, siempre en el centro de su vida, ha sido testigo tanto de los logros musicales de El Arrebato como de los momentos más íntimos y reservados fuera del foco mediático. Sus hijos y nietos participaron activamente en las celebraciones más señaladas del matrimonio, como la mencionada renovación de votos en 2019, donde todos asistieron vestidos de blanco y formaron parte de los actos programados. El anuncio de la ruptura ha generado reacciones entre los seguidores del artista y en los medios de comunicación, que destacan tanto la duración excepcional del matrimonio como la discreción con la que siempre manejaron su vida privada.