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Tarta arcoíris: un postre dulce para triunfar en fiestas, comidas y cumpleaños

Una receta vistosa y deliciosa elaborada con bizcochos de diferentes colores y crema de queso

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Un postre ideal para cumpleaños
Tarta arcoíris. (Magnific)

Las tartas son uno de los dulces más versátiles, siendo muy útiles en diferentes contextos. En la mayoría de casos, sirven para celebrar cumpleaños o cerrar comidas importantes, pero pueden emplearse en diferentes situaciones. Si estás buscando una opción llamativa y con un gran sabor, esta receta es para ti.

La tarta arcoíris consiste en varios bizcochos esponjosos, cada uno teñido de un color diferente, montados en capas y recubiertos con crema de queso o nata. La técnica clave está en dividir la masa y teñir cada porción antes de hornear cada piso por separado.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas
  • Preparación: 1 hora
  • Cocción: 1 hora (en tandas)

Ingredientes

  1. 400 g de harina de trigo
  2. 320 g de azúcar
  3. 240 g de mantequilla (a temperatura ambiente)
  4. 6 huevos L
  5. 250 ml de leche entera
  6. 2 sobres de levadura química
  7. 2 cucharaditas de extracto de vainilla
  8. Colorantes alimentarios (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta)
  9. 500 g de queso crema
  10. 250 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG)
  11. 150 g de azúcar glas
  12. Virutas de azúcar (opcional)

Cómo hacer tarta arcoíris, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC y prepara 6 moldes (o reutiliza 1, horneando en tandas) de 18 cm con papel vegetal.
  2. Bate la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla esté muy cremosa y blanquee.
  3. Añade los huevos uno a uno, batiendo bien tras cada adición.
  4. Incorpora la vainilla y mezcla.
  5. Tamiza la harina con la levadura y añade a la mezcla alternando con la leche.
  6. Divide la masa en 6 boles, repartiéndola de forma equitativa.
  7. Añade un colorante diferente a cada bol y mezcla hasta lograr colores intensos.
  8. Vierte cada masa en su molde y hornea unos 15 minutos, comprobando con palillo que salga limpio.
  9. Deja enfriar cada bizcocho completamente antes de manipularlo.
  10. Monta la nata y mézclala suavemente con el queso crema y el azúcar glas para obtener la cobertura.
  11. Monta la tarta alternando capas de colores y unta crema entre cada una.
  12. Cubre todo el pastel con la crema restante y decora con virutas de azúcar al gusto.
  13. Guarda en la nevera al menos 2 horas antes de servir para que asiente bien.
  14. Consejo: Para que los colores no se mezclen, asegúrate de que los bizcochos estén completamente fríos antes de montar.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 12 porciones generosas, aunque pueden ser más según el tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 47 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el tamaño del corte.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera durante un máximo de tres días, siempre guardada en un recipiente hermético o bien cubierta para evitar que absorba olores y mantener su textura. No se recomienda congelarla, ya que la cobertura puede deteriorarse y perder parte de su consistencia.

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