Tarta arcoíris: un postre dulce para triunfar en fiestas, comidas y cumpleaños

Tarta arcoíris. (Magnific)

Las tartas son uno de los dulces más versátiles, siendo muy útiles en diferentes contextos. En la mayoría de casos, sirven para celebrar cumpleaños o cerrar comidas importantes, pero pueden emplearse en diferentes situaciones. Si estás buscando una opción llamativa y con un gran sabor, esta receta es para ti.

La tarta arcoíris consiste en varios bizcochos esponjosos, cada uno teñido de un color diferente, montados en capas y recubiertos con crema de queso o nata. La técnica clave está en dividir la masa y teñir cada porción antes de hornear cada piso por separado.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

Preparación: 1 hora

Cocción: 1 hora (en tandas)

Ingredientes

400 g de harina de trigo 320 g de azúcar 240 g de mantequilla (a temperatura ambiente) 6 huevos L 250 ml de leche entera 2 sobres de levadura química 2 cucharaditas de extracto de vainilla Colorantes alimentarios (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta) 500 g de queso crema 250 ml de nata para montar (mínimo 35 % MG) 150 g de azúcar glas Virutas de azúcar (opcional)

Cómo hacer tarta arcoíris, paso a paso

Precalienta el horno a 180 ºC y prepara 6 moldes (o reutiliza 1, horneando en tandas) de 18 cm con papel vegetal. Bate la mantequilla con el azúcar hasta que la mezcla esté muy cremosa y blanquee. Añade los huevos uno a uno, batiendo bien tras cada adición. Incorpora la vainilla y mezcla. Tamiza la harina con la levadura y añade a la mezcla alternando con la leche. Divide la masa en 6 boles, repartiéndola de forma equitativa. Añade un colorante diferente a cada bol y mezcla hasta lograr colores intensos. Vierte cada masa en su molde y hornea unos 15 minutos, comprobando con palillo que salga limpio. Deja enfriar cada bizcocho completamente antes de manipularlo. Monta la nata y mézclala suavemente con el queso crema y el azúcar glas para obtener la cobertura. Monta la tarta alternando capas de colores y unta crema entre cada una. Cubre todo el pastel con la crema restante y decora con virutas de azúcar al gusto. Guarda en la nevera al menos 2 horas antes de servir para que asiente bien. Consejo: Para que los colores no se mezclen, asegúrate de que los bizcochos estén completamente fríos antes de montar.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 12 porciones generosas, aunque pueden ser más según el tamaño del corte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 410 kcal

Grasas: 22 g

Hidratos de carbono: 47 g

Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y el tamaño del corte.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en la nevera durante un máximo de tres días, siempre guardada en un recipiente hermético o bien cubierta para evitar que absorba olores y mantener su textura. No se recomienda congelarla, ya que la cobertura puede deteriorarse y perder parte de su consistencia.

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