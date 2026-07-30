Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar siete cadáveres

Cientos de miles de personas aguardan en la frontera entre Ceuta y Marruecos. REUTERS/Jaime Lopez

Ceuta está en alerta máxima después de que miles de personas de personas procedentes de Marruecos hayan decidido cruzar a nado la frontera marítima que les separa de territorio europeo. Las imágenes son impactantes: cientos de personas -menores, adultos e incluso bebés- no han parado de llegar a las playas de Ceuta desde el espigón fronterizo de El Tarajal. En el mar flotan chanclas, flotadores, ropa de aquellos que se han lanzado al mar buscando las costas españolas. Según EFE, la cadena humana desde Marruecos ha llegado a alcanzar los 5 kilómetros y aunque no hay cifras oficiales, los útimos días el gobierno ceutí hablabla ya de 2.000 personas.

Las cifras han desbordado los medios de la ciudad, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de los recursos de atención humanitaria y de acogida como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en cuyos alrededores esperan ya más de 1.000 personas para ser atendidas.