Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y al cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: recuperan en el mar siete cadáveres

Ceuta está en alerta máxima después de que miles de personas de personas procedentes de Marruecos hayan decidido cruzar a nado la frontera marítima que les separa de territorio europeo. Las imágenes son impactantes: cientos de personas -menores, adultos e incluso bebés- no han parado de llegar a las playas de Ceuta desde el espigón fronterizo de El Tarajal. En el mar flotan chanclas, flotadores, ropa de aquellos que se han lanzado al mar buscando las costas españolas. Según EFE, la cadena humana desde Marruecos ha llegado a alcanzar los 5 kilómetros y aunque no hay cifras oficiales, los útimos días el gobierno ceutí hablabla ya de 2.000 personas.
Las cifras han desbordado los medios de la ciudad, tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de los recursos de atención humanitaria y de acogida como el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en cuyos alrededores esperan ya más de 1.000 personas para ser atendidas.
Italia plantea suspender el acuerdo de Schengen con España por la crisis migratoria
El Gobierno italiano está estudiando suspender el acuerdo de libre circulación con España después de este episodio de migración masiva, según han informado fuentes de la Presidencia del Gobierno italiano a la agencia Reuters.
La llegada de cientos de migrantes a Ceuta durante las últimas jornadas ha vuelto a situar a la ciudad autónoma en el centro de la crisis migratoria entre España y Marruecos. La mayoría de las entradas se han producido bordeando a nado el espigón del Tarajal o siguiendo la línea de costa, obligando a desplegar un amplio operativo de Guardia Civil, Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Cruz Roja para evitar tragedias en el mar.
Recuperan 7 cadáveres que habrían intentado llegar a nado a Ceuta
La Guardia Civil ha recuperado este jueves los cadáveres de seis personas que habrían intentado entrar a nado en Ceuta y Salvamento Marítimo otro más, lo que eleva a siete el número de víctimas mortales registrados durante la entrada masiva.
El Gobierno ha ordenado este jueves la movilización de las unidades del Ejército de Tierra desplegadas en Ceuta para reforzar a la Guardia Civil ante la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma, donde miles de jóvenes han cruzado a nado la frontera del Tarajal desde Marruecos en las últimas horas. Según ha informado La Moncloa, las Fuerzas Armadas apoyarán a los agentes “en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad”, bajo la coordinación del Mando de Operaciones.