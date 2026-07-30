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Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 30 de julio: Begoña regresa a casa con Gabriel y Damián conoce el fallo en los perfumes

La ficción de Antena 3 pone más entre las cuerdas el matrimonio de Begoña y Gabriel

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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La última semana de julio está dejando importantes giros en Sueños de libertad. La ficción diaria de Antena 3 mantiene el pulso narrativo con una sucesión de acontecimientos que han alterado el equilibrio entre los De la Reina y los Montes. El ascenso de Gabriel dentro de La Industrial, las consecuencias de la traición de Tasio, la llegada de Bianca, la delicada situación de Marisol y los continuos enfrentamientos familiares han preparado el terreno para un episodio que promete marcar un antes y un después en varias de sus tramas.

Los acontecimientos comenzaron con la decisión de Begoña de abandonar la vivienda familiar para instalarse junto a Juanito y Julia en casa de los Montes. Un movimiento que provocó el enfado de Beatriz y abrió un nuevo enfrentamiento con Gabriel, especialmente después de que este intentara utilizar todos los recursos legales a su alcance para recuperar el control de la situación. Sin embargo, Begoña consiguió adelantarse a sus planes y proteger su patrimonio antes de que él pudiera actuar.

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Al mismo tiempo, Damián comenzó a mostrar su creciente preocupación por las maniobras de Gabriel. El patriarca no solo le reprochó haber tomado decisiones sin consultarle, sino que también vio con inquietud cómo el joven acumulaba cada vez más poder tras hacerse con unos negativos comprometidos relacionados con Andrés.

Otra de las protagonistas de la semana ha sido Marisol. La joven llegó a la Casa Grande con la intención de recuperarse después de la pérdida de su bebé, donde Manuela trató de facilitarle la adaptación. Sin embargo, poco a poco fueron saliendo a la luz aspectos desconocidos de su historia personal, mientras la convivencia se volvía cada vez más complicada. Su tensión con Miguel fue en aumento hasta desembocar en un episodio dramático que dejó a todos profundamente afectados.

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Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En paralelo, la llegada de Bianca revolucionó la vida de Fina y Marta. La argentina permaneció unos días en Toledo, despertando las inseguridades de Marta al comprobar la enorme complicidad que seguía existiendo entre ambas. Aunque Bianca dejó claro en todo momento que apoyaba plenamente la relación de la pareja, los celos comenzaron a hacer mella en la hija de Damián.

La situación tampoco mejoró para Tasio. Después de recibir una carta en la que Carmen le comunicaba que no pensaba regresar con él, intentó mantener las distancias con Paula. Sin embargo, la cercanía entre ambos terminó imponiéndose y protagonizaron un beso inesperado que podría abrir una nueva etapa sentimental para el personaje.

El miércoles llegó uno de los momentos más duros de la semana. Tras recibir la visita de Pablo Salazar y completamente superada por el dolor, Marisol intentó quitarse la vida. La rápida intervención de Manuela y Damián evitó el desenlace fatal, aunque el episodio dejó patente el delicado estado emocional de la joven y la necesidad de que reciba ayuda para afrontar todo lo sucedido.

Mientras tanto, en la fábrica apareció un nuevo problema que amenaza con sacudir los cimientos de La Industrial. Digna detectó un importante defecto en la nueva formulación de los perfumes, una anomalía que pone en riesgo el futuro de uno de los proyectos impulsados por Gabriel.

Andrés y Digna en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés y Digna en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 620 del jueves 30 de julio

Precisamente esa crisis empresarial será uno de los grandes ejes del capítulo de este jueves. Tras el intento de suicidio de Marisol, Digna intentará convencerla de que todavía tiene motivos para seguir adelante y reconstruir su vida. Paralelamente, Miguel pedirá que sea Nieves quien continúe ocupándose de ella después de los continuos desencuentros que ambos han protagonizado.

Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Miguel y Claudia en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En la fábrica, Damián conocerá finalmente el alcance del fallo detectado en la nueva fórmula de los perfumes. La junta directiva confirmará que el producto presenta una calidad inferior respecto a la versión original, una conclusión que podría obligar a replantear toda la estrategia empresarial. Sin embargo, lejos de reconocer el error, Gabriel se mantendrá firme y rechazará cualquier rectificación, alimentando aún más el conflicto interno.

El episodio también estará marcado por el regreso inesperado de doña Clara a Toledo. Su vuelta coincide con la lectura del testamento de su hijo, un momento especialmente delicado en el que descubrirá además que Fina ha regresado.

Por otra parte, Bianca pondrá punto final a su estancia en España. Antes de marcharse, protagonizará una emotiva despedida tanto con Fina como con Marta. Sus últimas palabras estarán dirigidas precisamente a esta última, a quien recordará el valor de la mujer con la que comparte su vida y la importancia de cuidar esa relación.

En el ámbito familiar, Begoña dará un nuevo paso al regresar a la vivienda de Gabriel. Lo hará, sin embargo, dejando claras las condiciones de su vuelta: será ella quien asuma por completo el cuidado de Juanito, relegando a Beatriz a un papel secundario.

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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