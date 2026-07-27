Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 27 al viernes 31 de julio: Gabriel revoca su licencia marital y Paula y Tasio se dejan llevar

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Sueños de libertad continúa elevando la tensión en sus tramas durante la última semana de julio. La serie diaria de Antena 3, que ya ha finalizado el rodaje de su tercera temporada antes del descanso estival, mantiene intacto el pulso en emisión con nuevos conflictos familiares, alianzas inesperadas y decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios de sus protagonistas. Tras la salida de Cloe, la llegada de Bianca y el creciente poder de Gabriel gracias a la traición de Tasio, los próximos capítulos prometen emociones fuertes.

Capítulo 612 del lunes 27 de julio

La semana arranca con nuevas consecuencias tras la decisión de Begoña de instalarse en la casa de los Montes junto a Juanito y Julia. Su marcha provoca el enfado de Beatriz, que exige explicaciones a Gabriel por haber permitido que el niño abandone la vivienda familiar. Mientras tanto, Damián recrimina a Gabriel haber tomado decisiones sin contar con él, especialmente después de quedarse con los negativos que comprometen a Andrés.

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La gran novedad será la llegada de Marisol a la Casa Grande, donde intentarán ofrecerle un entorno tranquilo para recuperarse tras la pérdida de su bebé. Manuela se esforzará por hacerle más llevadera esta nueva etapa, aunque pronto descubrirá la verdadera historia que se esconde detrás de la joven. En paralelo, Fina informa a Marta de que Bianca continúa en Toledo durante unos días, una noticia que despierta los celos e inseguridades de la hija de Damián.

Por otro lado, Tasio recibe una nueva oportunidad cuando Damián pide a Andrés y Marta que no le den la espalda pese a la reciente traición. Además, el patriarca rechaza comprar las acciones de su hijo, obligándole a replantearse su futuro dentro de La Industrial. El episodio concluirá con un nuevo movimiento de Gabriel, que revela a Begoña que ha revocado su licencia marital. Sin embargo, la mujer consigue adelantarse y pone a salvo todo su dinero.

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Andrés y Digna en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 613 del martes 28 de julio

La convivencia de Marisol en la Casa Grande continuará siendo complicada. Tras disculparse con Manuela por su comportamiento, descargará toda su frustración sobre Miguel durante una visita médica. Mientras tanto, Begoña agradecerá a Digna haber protegido su patrimonio y se interesará por el estado de Andrés tras la agresión sufrida a manos de unos matones relacionados con Gabriel.

En la fábrica, Damián y Tasio comenzarán la búsqueda del responsable del futuro departamento de investigación, al tiempo que Marta intentará acercar posturas con su hermano. Uno de los momentos más esperados llegará cuando Marta acepte conocer personalmente a Bianca. La visita permitirá comprobar la gran complicidad que todavía existe entre la argentina y Fina, algo que inquietará profundamente a Marta.

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La jornada también dejará una noticia devastadora para Tasio. Carmen responderá finalmente a su carta para comunicarle que no piensa regresar junto a él. En la recta final, Gabriel volverá a quedar sorprendido al descubrir que Beatriz ha estado alimentando a Juanito con leche de fórmula, un gesto que incrementará todavía más su desconfianza hacia ella.

Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 614 del miércoles 29 de julio

El miércoles estará marcado por varios frentes abiertos. Valentina y su madre comenzarán a recomponer su relación gracias a la mediación de Andrés, mientras Dorotea intentará dejar atrás los errores del pasado. En el terreno sentimental, Tasio tratará de distanciarse de Paula tras conocer la decisión definitiva de Carmen. Sin embargo, ambos terminarán dejándose llevar por sus sentimientos y protagonizarán un inesperado beso.

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Por su parte, Marta continuará incómoda ante la presencia de Bianca. Aunque la artista deja claro que apoya completamente la relación entre Fina y Marta, la cercanía entre ambas seguirá despertando inseguridades. En la casa de los Montes, Begoña logra conectar de nuevo con Juanito, aunque la tranquilidad dura poco. Gabriel vuelve a irrumpir para presionarla y exigirle que regrese junto a él.

La fábrica también vivirá un momento decisivo cuando Digna detecte un importante defecto en la nueva formulación de los perfumes, un descubrimiento que podría hacer tambalear la estrategia empresarial de Gabriel. La nota más dramática llegará con Marisol, completamente hundida tras la visita de Pablo Salazar. Desesperada, intentará quitarse la vida, aunque Manuela y Damián conseguirán intervenir a tiempo.

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Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 620 del jueves 30 de julio

Después del intento de suicidio de Marisol, Digna tratará de convencerla de que aún puede reconstruir su vida. Paralelamente, Miguel solicitará que sea Nieves quien continúe atendiéndola tras los últimos enfrentamientos entre ambos. El gran problema de la semana se instalará definitivamente en La Industrial cuando Damián conozca el grave fallo detectado en los nuevos perfumes.

Además, doña Clara regresará inesperadamente a Toledo para asistir a la lectura del testamento de su hijo y descubrirá que Fina ha vuelto. Bianca pondrá fin a su estancia en España con una emotiva despedida tanto de Marta como de Fina. Antes de marcharse, dedicará unas palabras a Marta para recordarle el valor de la mujer con la que comparte su vida y animarla a cuidarla.

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Por otro lado, Begoña volverá a instalarse en casa de Gabriel dejando claro que será ella quien se encargue exclusivamente de Juanito, relegando a Beatriz. La jornada concluirá con la junta directiva confirmando que la nueva fórmula de los perfumes presenta una calidad inferior a la original. Aun así, Gabriel se negará a rectificar.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 621 del viernes 31 de julio

La semana terminará con los primeros efectos del fracaso comercial de la nueva línea de perfumes. Una importante clienta mostrará su descontento por la escasa duración de las fragancias, lo que llevará a Digna a exigir públicamente a Gabriel que revierta la situación. Tasio intentará recuperar la confianza de los De la Reina comprometiéndose a reparar el daño provocado por su traición.

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Mientras tanto, Marisol agradecerá a Damián haberle salvado la vida y ambos mantendrán una conversación sobre los motivos que la llevaron al límite. En la tienda, Claudia acabará ofreciendo una oportunidad a Paula como dependienta, mientras Begoña animará a Andrés a no rendirse con Valentina.

Por último, Marta respirará tranquila tras la marcha definitiva de Bianca, convencida de que ya no supone una amenaza para su relación con Fina. En cambio, Paula decidirá poner distancia con Tasio después del beso que compartieron, dejando en el aire el futuro de ambos.

Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).