España

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 27 al viernes 31 de julio: Gabriel revoca su licencia marital y Paula y Tasio se dejan llevar

La ficción de Antena 3 vive momentos de tensión tras el ultimátum en el matrimonio de Gabriel y Begoña

Guardar
Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Sueños de libertad continúa elevando la tensión en sus tramas durante la última semana de julio. La serie diaria de Antena 3, que ya ha finalizado el rodaje de su tercera temporada antes del descanso estival, mantiene intacto el pulso en emisión con nuevos conflictos familiares, alianzas inesperadas y decisiones que podrían cambiar el rumbo de varios de sus protagonistas. Tras la salida de Cloe, la llegada de Bianca y el creciente poder de Gabriel gracias a la traición de Tasio, los próximos capítulos prometen emociones fuertes.

Capítulo 612 del lunes 27 de julio

La semana arranca con nuevas consecuencias tras la decisión de Begoña de instalarse en la casa de los Montes junto a Juanito y Julia. Su marcha provoca el enfado de Beatriz, que exige explicaciones a Gabriel por haber permitido que el niño abandone la vivienda familiar. Mientras tanto, Damián recrimina a Gabriel haber tomado decisiones sin contar con él, especialmente después de quedarse con los negativos que comprometen a Andrés.

PUBLICIDAD

La gran novedad será la llegada de Marisol a la Casa Grande, donde intentarán ofrecerle un entorno tranquilo para recuperarse tras la pérdida de su bebé. Manuela se esforzará por hacerle más llevadera esta nueva etapa, aunque pronto descubrirá la verdadera historia que se esconde detrás de la joven. En paralelo, Fina informa a Marta de que Bianca continúa en Toledo durante unos días, una noticia que despierta los celos e inseguridades de la hija de Damián.

Por otro lado, Tasio recibe una nueva oportunidad cuando Damián pide a Andrés y Marta que no le den la espalda pese a la reciente traición. Además, el patriarca rechaza comprar las acciones de su hijo, obligándole a replantearse su futuro dentro de La Industrial. El episodio concluirá con un nuevo movimiento de Gabriel, que revela a Begoña que ha revocado su licencia marital. Sin embargo, la mujer consigue adelantarse y pone a salvo todo su dinero.

PUBLICIDAD

Andrés y Digna en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Andrés y Digna en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 613 del martes 28 de julio

La convivencia de Marisol en la Casa Grande continuará siendo complicada. Tras disculparse con Manuela por su comportamiento, descargará toda su frustración sobre Miguel durante una visita médica. Mientras tanto, Begoña agradecerá a Digna haber protegido su patrimonio y se interesará por el estado de Andrés tras la agresión sufrida a manos de unos matones relacionados con Gabriel.

En la fábrica, Damián y Tasio comenzarán la búsqueda del responsable del futuro departamento de investigación, al tiempo que Marta intentará acercar posturas con su hermano. Uno de los momentos más esperados llegará cuando Marta acepte conocer personalmente a Bianca. La visita permitirá comprobar la gran complicidad que todavía existe entre la argentina y Fina, algo que inquietará profundamente a Marta.

La jornada también dejará una noticia devastadora para Tasio. Carmen responderá finalmente a su carta para comunicarle que no piensa regresar junto a él. En la recta final, Gabriel volverá a quedar sorprendido al descubrir que Beatriz ha estado alimentando a Juanito con leche de fórmula, un gesto que incrementará todavía más su desconfianza hacia ella.

Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Bianca, Marta y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 614 del miércoles 29 de julio

El miércoles estará marcado por varios frentes abiertos. Valentina y su madre comenzarán a recomponer su relación gracias a la mediación de Andrés, mientras Dorotea intentará dejar atrás los errores del pasado. En el terreno sentimental, Tasio tratará de distanciarse de Paula tras conocer la decisión definitiva de Carmen. Sin embargo, ambos terminarán dejándose llevar por sus sentimientos y protagonizarán un inesperado beso.

Por su parte, Marta continuará incómoda ante la presencia de Bianca. Aunque la artista deja claro que apoya completamente la relación entre Fina y Marta, la cercanía entre ambas seguirá despertando inseguridades. En la casa de los Montes, Begoña logra conectar de nuevo con Juanito, aunque la tranquilidad dura poco. Gabriel vuelve a irrumpir para presionarla y exigirle que regrese junto a él.

La fábrica también vivirá un momento decisivo cuando Digna detecte un importante defecto en la nueva formulación de los perfumes, un descubrimiento que podría hacer tambalear la estrategia empresarial de Gabriel. La nota más dramática llegará con Marisol, completamente hundida tras la visita de Pablo Salazar. Desesperada, intentará quitarse la vida, aunque Manuela y Damián conseguirán intervenir a tiempo.

Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Digna y Marisol en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 620 del jueves 30 de julio

Después del intento de suicidio de Marisol, Digna tratará de convencerla de que aún puede reconstruir su vida. Paralelamente, Miguel solicitará que sea Nieves quien continúe atendiéndola tras los últimos enfrentamientos entre ambos. El gran problema de la semana se instalará definitivamente en La Industrial cuando Damián conozca el grave fallo detectado en los nuevos perfumes.

Además, doña Clara regresará inesperadamente a Toledo para asistir a la lectura del testamento de su hijo y descubrirá que Fina ha vuelto. Bianca pondrá fin a su estancia en España con una emotiva despedida tanto de Marta como de Fina. Antes de marcharse, dedicará unas palabras a Marta para recordarle el valor de la mujer con la que comparte su vida y animarla a cuidarla.

Por otro lado, Begoña volverá a instalarse en casa de Gabriel dejando claro que será ella quien se encargue exclusivamente de Juanito, relegando a Beatriz. La jornada concluirá con la junta directiva confirmando que la nueva fórmula de los perfumes presenta una calidad inferior a la original. Aun así, Gabriel se negará a rectificar.

Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Capítulo 621 del viernes 31 de julio

La semana terminará con los primeros efectos del fracaso comercial de la nueva línea de perfumes. Una importante clienta mostrará su descontento por la escasa duración de las fragancias, lo que llevará a Digna a exigir públicamente a Gabriel que revierta la situación. Tasio intentará recuperar la confianza de los De la Reina comprometiéndose a reparar el daño provocado por su traición.

Mientras tanto, Marisol agradecerá a Damián haberle salvado la vida y ambos mantendrán una conversación sobre los motivos que la llevaron al límite. En la tienda, Claudia acabará ofreciendo una oportunidad a Paula como dependienta, mientras Begoña animará a Andrés a no rendirse con Valentina.

Por último, Marta respirará tranquila tras la marcha definitiva de Bianca, convencida de que ya no supone una amenaza para su relación con Fina. En cambio, Paula decidirá poner distancia con Tasio después del beso que compartieron, dejando en el aire el futuro de ambos.

Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Tasio en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Temas Relacionados

Sueños de libertadAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

La finca, situada en Brión, a unos 20 minutos de Santiago de Compostela, cuenta con 748 metros cuadrados construidos y siglos de historia entre sus muros

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 27 de julio

España es el primer exportador mundial de aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 27 de julio

Javier Quintero, psiquiatra: “El cerebro no se deteriora solo por hacerse mayor, se deteriora por la falta de uso”

La escritura a mano ayuda a fortalecer la memoria y activar áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje y la percepción espacial

Javier Quintero, psiquiatra: “El cerebro no se deteriora solo por hacerse mayor, se deteriora por la falta de uso”

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

El fuego ha calcinado más de 50.000 hectáreas en la zona, lo que le convierte en el mayor que ha registrado España hasta la fecha

Última hora de los incendios en España y la emergencia nacional, en directo: las llamas no dan tregua con la confluencia de los frentes de Ávila y la Comunidad de Madrid

Embalses España: la reserva de agua bajó este 27 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua bajó este 27 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Interior prepara nuevas ‘barreras antinarcos’ 10 años después de la primera, que ha sufrido sabotajes y problemas ecológicos desde su construcción

Los incendios, una crisis que sigue sin culminar en un gran acuerdo político: del pacto de Estado de Sánchez al registro de pirómanos de Feijóo

Una empleada del crucero Disney Dream denuncia que otra compañera la intoxicó poniendo una sustancia en su botella de agua durante una escala en Vigo

Rescatan a un niño de ocho años que estaba sentado sobre un aparato de aire acondicionado de un piso 21 en Benidorm: detienen a su padre por dejarlo solo en casa

Granada registra un terremoto de magnitud 3,7 con epicentro en Ogíjares

ECONOMÍA

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Ponen a la venta un pazo gallego del siglo XVI por 850.000 euros: tiene una capilla propia

Tener hijos en España sale cada vez más caro: las familias con menores llevan dos décadas retrocediendo en su nivel de gasto relativo

Cómo se puede votar para elegir los próximos billetes de euros del Banco Central Europeo

Cómo afecta a la hipoteca que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés al 2,25%

España gastó hasta 6.700 millones en apagar incendios en 2025 y en lo que va de 2026 ya duplica las hectáreas quemadas en el mismo periodo

DEPORTES

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Así va Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Los mejores memes de La Velada del año VI: de la ‘armadura’ de RoRo a la revelación de la hermana de Marta Díaz

Los 10 momentos más destacados de La Velada del Año VI: de Cristiano Ronaldo al homenaje a Gaspi

Estos fueron los ganadores de los combates de La Velada del Año VI: TheGrefg, Plex, RoRo, Edu Aguirre, Marta Díaz o Lit Killah

Así te hemos contado La Velada del Año VI de Ibai Llanos, en directo