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Avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 24 de julio: Fina recibirá una visita inesperada y Nieves se confesará con Begoña

Tasio le hará una oferta a su padre en el último episodio de la semana de la ficción diaria de Antena 3

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El capítulo 611 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
El capítulo 611 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Sueños de libertad cierra este viernes 24 de julio una de sus semanas más agitadas con una cadena de movimientos que reordena varias de sus tramas: Nieves hará una confesión a Begoña, Tasio planteará una oferta a su padre y la llegada de Bianca dejará a Fina ante un regreso que amenaza con reabrir su pasado sentimental.

El episodio 611 situará además a Mabel fuera de la cantina, que quedará en manos de Salva mientras ella acude a su curso de arte, y sumará una nueva petición de auxilio de Dorotea a Andrés junto a otra propuesta inesperada de Digna, esta vez dirigida a Nieves. Sueños de libertad llega a este capítulo después de varios días de choques familiares, decisiones empresariales y despedidas que han alterado el equilibrio de la colonia.

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La semana comenzó con un nuevo enfrentamiento entre Gabriel y Begoña, cuando él culpó a la enfermera del distanciamiento de Juan. En paralelo, Marta y Fina recibieron el golpe de la marcha inminente de Cloe, que les comunicó que había aceptado una oferta de trabajo en Nueva York y que dejaría Toledo para empezar una nueva etapa profesional.

El capítulo 611 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
El capítulo 611 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

La semana de ‘Sueños de libertad’

Antes del capítulo del viernes, el episodio del jueves ha dejado varios movimientos llamados a condicionar el cierre de la semana. Uno de ellos ha sido el reencuentro entre Marisol y Pablo, un cara a cara marcado por la preocupación en torno al estado de salud de la joven. Ese mismo capítulo de Sueños de libertad también ha colocado a Begoña y a Gabriel ante una posible alianza. La enfermera ha decidido proponerle un pacto que, en principio, podría beneficiar a ambos y rebajar una tensión que llevaba días enquistada.

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La trama de Miguel en Sueños de libertad también ha entrado en una fase decisiva. Tras los últimos acontecimientos y después del regalo del anillo, el joven ha optado por hablar con Claudia con total sinceridad para aclarar el futuro de su relación. A la vez, ha intentado acercarse a su padre para limar asperezas y dejar atrás diferencias familiares. En otro frente, Andrés ha empezado a inquietarse por la situación de Valentina, convencido de que algo no marcha bien a su alrededor.

El capítulo 611 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
El capítulo 611 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Qué pasará el viernes en ‘Sueños de libertad’

El viernes en Sueños de libertad, Mabel dejará a Salva al frente de la cantina para acudir a su curso de arte, mientras Nieves trasladará a Begoña una confesión que puede alterar de forma profunda la relación entre ambas. El episodio también dará continuidad al movimiento de Tasio, que ya había sorprendido en la recta final de la semana con una decisión inesperada. Ahora irá un paso más allá y presentará a su padre una oferta que puede modificar el rumbo de varias de las historias abiertas.

El capítulo 611 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)
El capítulo 611 de 'Sueños de libertad' (Atresmedia)

Junto a ese gesto, Dorotea acudirá a Andrés en busca de ayuda para afrontar un problema delicado. Digna, por su parte, volverá a intervenir con una propuesta inesperada, en esta ocasión dirigida a Nieves. El golpe final del capítulo llegará con una visita que dejará desconcertada a Fina.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Bianca irrumpirá de forma inesperada en su vida y su regreso a España amenaza con remover el pasado sentimental de la fotógrafa. La aparición de esa antigua pareja no solo afecta a Fina. La situación abre además un nuevo foco de conflicto cuando Marta descubra que Bianca ha vuelto, un dato que coloca a ambas ante una nueva tensión en pleno momento de cambios.

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