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Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 29 de julio: Petra calla tras el bofetón de Tomasa, Ángela descubre la verdad sobre Máximo y Martina y Adriano cruzan un punto sin retorno

La semana avanza con una tensión creciente en todos los frentes: el plan oculto de Ciro, la guerra en el servicio, el triángulo entre María, Samuel y Carlo, y la desaparición de Ángela

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)
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La Promesa retoma su emisión con una tanda de episodios (873 a 877) cargados de giros que afectan a todas las tramas principales. El regreso tras las pausas del Mundial 2026 y La Vuelta llega con fuerza: el beso entre Manuel y Julieta después de una noche de pasión, el descubrimiento de Ángela de que Máximo es su padre y la desaparición de la joven marcan el tono de una semana que va del 27 al 31 de julio.

El lunes 27 abre la historia con un movimiento inesperado: Ciro se muestra amable y propone a Manuel y Julieta elaborar un manual de averías. Ella se encargará de las ilustraciones y él finge una colaboración impecable. Sin embargo, en paralelo, Ciro y Lorenzo brindan por el éxito de su plan, dejando claro que su acercamiento es una maniobra calculada.

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Mientras tanto, Alonso teme que Máximo consiga llevarse a los chicos, Leocadia intenta advertir a Ángela de las manipulaciones del duque y la tensión en el servicio se dispara. Tomasa impone una autoridad tiránica, las cocineras responden con trampas y Petra lamenta la traición de su hermana. En medio de ese caos, Samuel besa a María y ella le corresponde… sin saber que Carlo ha visto la escena.

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

El martes 28 intensifica el drama. Carlo queda conmocionado por el beso y su silencio anticipa un conflicto emocional que irá a más. Ciro continúa ganándose la confianza de Manuel y Julieta mientras prepara su traición. Alonso recrimina a Máximo su obsesión por Curro y Ángela sigue rechazando al duque. La jornada deja dos golpes personales: María anuncia que su hija se llamará Jana y Petra recibe un bofetón de Tomasa que la deja humillada.

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Miércoles 29 de julio: silencios, confesiones y una verdad que lo cambia todo

El miércoles es el día clave de la semana. Petra, lejos de responder a la agresión, acepta en silencio la explicación de Tomasa, que asegura haberse convertido en lo que es por culpa de ella. La tensión entre las hermanas se vuelve más profunda y más oscura.

Carlo continúa pendiente del beso entre María y Samuel. Ella percibe que algo le ocurre, pero él no se atreve a confesar lo que vio. La guerra en el servicio sigue escalando: las cocineras vuelven a esconder verdura en la comida de Julio, que la detesta, y Ricardo intenta frenar la situación… sin éxito, porque Cristóbal escucha la conversación y todo se complica aún más.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

La relación entre Martina y Adriano cruza un punto sin retorno. Primero viven su historia lejos de Jacobo, pero esa misma noche ella lo sorprende y ambos terminan haciendo el amor, incapaces de contenerse más. Su vínculo, cada vez más intenso, amenaza con estallar en cualquier momento.

El giro más devastador llega con Ángela. Máximo confiesa a Leocadia cuál es su auténtico plan: quiere llevarse a la joven para apartarla de su influencia. Ángela escucha la conversación a escondidas y descubre así, de la peor forma, que el duque es su padre. La revelación la sacude por completo y marca el inicio de su desaparición, que dominará el resto de la semana.

Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)
Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de julio (RTVE)

Lo que ocurrirá después del miércoles: desapariciones, celos y un Ciro cada vez más peligroso

El jueves 30, la desaparición de Ángela se convierte en el centro de todo. Manuel asegura que no notó nada extraño, Leocadia acusa a Lorenzo y Curro vuelve sin noticias. Ciro deja ver su verdadero tono: reprende a Julieta, exige cobrar por el manual y choca frontalmente con Manuel. La crisis del bautizo de Jana se agrava cuando María pide a Samuel que la bautice y Carlo intenta aplazar la ceremonia.

La Promesa: Ciro pierde los papeles con Julieta. (RTVE)
La Promesa: Ciro pierde los papeles con Julieta. (RTVE)

El viernes 31, Ciro pierde los papeles y está a punto de golpear a Julieta. Manuel mantiene su negativa a pagarle y ella se alía con él. Carlo confiesa a María que no quiere que Samuel bautice a la niña y se inventa que lo hará un familiar suyo. La búsqueda de Ángela continúa sin resultado y el servicio sigue en guerra. Petra revela a Martina que vio su beso con Adriano, abriendo un nuevo frente emocional.

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