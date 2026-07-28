Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 29 de julio: Petra calla tras el bofetón de Tomasa, Ángela descubre la verdad sobre Máximo y Martina y Adriano cruzan un punto sin retorno

La Promesa retoma su emisión con una tanda de episodios (873 a 877) cargados de giros que afectan a todas las tramas principales. El regreso tras las pausas del Mundial 2026 y La Vuelta llega con fuerza: el beso entre Manuel y Julieta después de una noche de pasión, el descubrimiento de Ángela de que Máximo es su padre y la desaparición de la joven marcan el tono de una semana que va del 27 al 31 de julio.
El lunes 27 abre la historia con un movimiento inesperado: Ciro se muestra amable y propone a Manuel y Julieta elaborar un manual de averías. Ella se encargará de las ilustraciones y él finge una colaboración impecable. Sin embargo, en paralelo, Ciro y Lorenzo brindan por el éxito de su plan, dejando claro que su acercamiento es una maniobra calculada.
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Mientras tanto, Alonso teme que Máximo consiga llevarse a los chicos, Leocadia intenta advertir a Ángela de las manipulaciones del duque y la tensión en el servicio se dispara. Tomasa impone una autoridad tiránica, las cocineras responden con trampas y Petra lamenta la traición de su hermana. En medio de ese caos, Samuel besa a María y ella le corresponde… sin saber que Carlo ha visto la escena.
El martes 28 intensifica el drama. Carlo queda conmocionado por el beso y su silencio anticipa un conflicto emocional que irá a más. Ciro continúa ganándose la confianza de Manuel y Julieta mientras prepara su traición. Alonso recrimina a Máximo su obsesión por Curro y Ángela sigue rechazando al duque. La jornada deja dos golpes personales: María anuncia que su hija se llamará Jana y Petra recibe un bofetón de Tomasa que la deja humillada.
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Miércoles 29 de julio: silencios, confesiones y una verdad que lo cambia todo
El miércoles es el día clave de la semana. Petra, lejos de responder a la agresión, acepta en silencio la explicación de Tomasa, que asegura haberse convertido en lo que es por culpa de ella. La tensión entre las hermanas se vuelve más profunda y más oscura.
Carlo continúa pendiente del beso entre María y Samuel. Ella percibe que algo le ocurre, pero él no se atreve a confesar lo que vio. La guerra en el servicio sigue escalando: las cocineras vuelven a esconder verdura en la comida de Julio, que la detesta, y Ricardo intenta frenar la situación… sin éxito, porque Cristóbal escucha la conversación y todo se complica aún más.
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La relación entre Martina y Adriano cruza un punto sin retorno. Primero viven su historia lejos de Jacobo, pero esa misma noche ella lo sorprende y ambos terminan haciendo el amor, incapaces de contenerse más. Su vínculo, cada vez más intenso, amenaza con estallar en cualquier momento.
El giro más devastador llega con Ángela. Máximo confiesa a Leocadia cuál es su auténtico plan: quiere llevarse a la joven para apartarla de su influencia. Ángela escucha la conversación a escondidas y descubre así, de la peor forma, que el duque es su padre. La revelación la sacude por completo y marca el inicio de su desaparición, que dominará el resto de la semana.
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Lo que ocurrirá después del miércoles: desapariciones, celos y un Ciro cada vez más peligroso
El jueves 30, la desaparición de Ángela se convierte en el centro de todo. Manuel asegura que no notó nada extraño, Leocadia acusa a Lorenzo y Curro vuelve sin noticias. Ciro deja ver su verdadero tono: reprende a Julieta, exige cobrar por el manual y choca frontalmente con Manuel. La crisis del bautizo de Jana se agrava cuando María pide a Samuel que la bautice y Carlo intenta aplazar la ceremonia.
El viernes 31, Ciro pierde los papeles y está a punto de golpear a Julieta. Manuel mantiene su negativa a pagarle y ella se alía con él. Carlo confiesa a María que no quiere que Samuel bautice a la niña y se inventa que lo hará un familiar suyo. La búsqueda de Ángela continúa sin resultado y el servicio sigue en guerra. Petra revela a Martina que vio su beso con Adriano, abriendo un nuevo frente emocional.
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