La familia real búlgara se va de boda: el cirujano Mirko, hijo de Kubrat y Carla Royo-Villanova, se casa con la doctora Marta Embrid

Mirko, hijo de Kubrat y Carla Royo-Villanova, y Marta Embid. (INSTAGRAM).

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La familia real de Bulgaria volverá a vestirse de gala el próximo año. El príncipe Mirko de Panagyurishte, hijo mayor del príncipe Kubrat de Bulgaria y de Carla Royo-Villanova, ha dado un paso decisivo en su vida personal al comprometerse con la doctora Marta Embid, con quien mantiene una relación desde 2023. La pareja celebrará su enlace en Madrid, ciudad en la que ambos nacieron y donde también comenzó una historia de amor marcada por una pasión común: la medicina.

Aunque todavía no se ha hecho pública la fecha exacta del enlace, apunta la revista ¡Hola! que la ceremonia tendrá lugar el mes de junio del próximo año. La boda reunirá a familiares, amigos y previsiblemente a representantes de distintas casas reales europeas, convirtiéndose en uno de los acontecimientos sociales más destacados del calendario de 2027.

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Lejos de los focos habituales que suelen rodear a las familias reales, Mirko y Marta han construido su relación en un entorno muy diferente. El citado medio afirma que su historia comenzó en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde ambos coincidieron durante los cinco años de formación como médicos internos residentes. Compartir largas jornadas de trabajo y una misma vocación terminó estrechando un vínculo que con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una sólida relación sentimental.

Mirko de Bulgaria en una imagen de redes sociales. (Instagram @mirkosajonia)

Actualmente, ambos desarrollan su carrera profesional en el ámbito sanitario. Marta Embid está especializada en Anestesiología y Reanimación y trabaja en un centro hospitalario privado. Mirko, por su parte, ejerce como especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, una profesión que eligió siguiendo el ejemplo de su padre, el príncipe Kubrat, uno de los cirujanos más reconocidos de España.

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El nieto del rey Simeón II siempre tuvo claro que deseaba construir una trayectoria profesional alejada del protagonismo institucional. Tras licenciarse en Medicina en la Universidad de Navarra, amplió su formación con prácticas en cirugía cardiotorácica en el Royal Brompton Hospital de Londres y participó en diferentes proyectos sanitarios de cooperación en Latinoamérica. Además, ha completado diversos cursos de especialización, participa de forma habitual en congresos médicos y figura como coautor de varias publicaciones científicas.

Su incorporación como cirujano al Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario y al Hospital Vithas Arturo Soria supuso recientemente el inicio de una nueva etapa profesional, después de finalizar su residencia en el Hospital Clínico San Carlos. Un logro que fue celebrado públicamente por su madre, Carla Royo-Villanova, quien compartió un emotivo mensaje destacando el esfuerzo y la constancia de su hijo para cumplir el sueño que perseguía desde niño.

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Mirko de Bulgaria junto a su madre en una imagen de redes sociales. (Instagram @mirkosajonia)

En distintas ocasiones, Mirko ha reconocido la enorme influencia que ha tenido Kubrat en su vida. Más allá del ámbito familiar, considera a su padre un referente por su ética de trabajo y su compromiso con los pacientes, valores que han marcado también su propia manera de entender la medicina.

Dos años de amor

En el plano personal, la pareja ha mantenido siempre un perfil muy discreto. Su primera aparición pública llegó en abril de 2024 durante la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Teresa Urquijo. Aquel evento supuso la presentación oficial de ambos como pareja, aunque desde entonces han preferido mantener su relación alejada de la exposición mediática.

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Aun así, sus publicaciones en redes sociales permiten descubrir algunas de las aficiones que comparten. Tanto Mirko como Marta disfrutan del deporte al aire libre, los viajes y el contacto con la naturaleza, una filosofía de vida que también ha contribuido a reforzar su relación.

La futura boda supondrá un nuevo capítulo para la rama española de los Sajonia-Coburgo Gotha, una familia que desde hace décadas ha encontrado en España su hogar. Aunque sus integrantes mantienen una presencia ocasional en actos sociales e institucionales, la mayoría ha desarrollado carreras profesionales alejadas de las obligaciones propias de otras monarquías europeas.

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