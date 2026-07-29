España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

Fachada de la Audiencia Nacional (A. Pérez Meca - Europa Press)

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La Audiencia Nacional ha ordenado al Estado facilitar el traslado a España de un ciudadano afgano y su familia inmediata, para que puedan formalizar su solicitud de asilo. Según recoge EFE, el tribunal considera acreditado un “riesgo real, concreto y elevado” de que sufran represalias mortales por parte del régimen talibán. La decisión, adoptada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima el recurso y anula una resolución previa de la Embajada de España en Islamabad (Pakistán), que había rechazado la solicitud original de protección internacional.

Su carrera comenzó en la Armada Nacional afgana entre 2001 y 2006, cuando fue víctima de un atentado. En ese ataque, sufrió heridas de bala y arma blanca que requirieron varias intervenciones quirúrgicas y un proceso de rehabilitación de seis meses. Posteriormente, entre 2008 y 2021, ejerció como auxiliar judicial en el Justice Centre In Parwan (JCIP), una entidad que operaba en colaboración con el Gobierno afgano y la misión internacional ISAF, en la que participaban fuerzas militares y logísticas de varios países, incluido España.

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La justicia llegó a procesar a cientos de combatientes talibanes y miembros de organizaciones como Al Qaeda o Estado Islámico. Aunque su función era principalmente de asistencia, su presencia visible en la sala llevó a muchos acusados a identificarlo como una figura con capacidad de decisión, lo que incrementó el nivel de amenaza sobre su persona.

La Fiscalía Anticorrupción considera probado que la 'operación Kitchen' fue "un operativo parapolicial criminal" para "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del PP Luis Bárcenas, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'. Así lo ha expuesto el fiscal César de Rivas durante la presentación de su informe final en el juicio de 'Kitchen'. (Fuente: Audiencia Nacional)

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