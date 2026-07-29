España
Agregar Infobae enGoogle

España acogerá a un exmilitar afgano perseguido por los talibanes tras dictarlo una sentencia de la Audiencia Nacional

La decisión anula una resolución previa de la Embajada de España en Islamabad, que había rechazado la solicitud original de protección internacional

Fachada de la Audiencia Nacional (A. Pérez Meca - Europa Press)
Fachada de la Audiencia Nacional (A. Pérez Meca - Europa Press)
Guardar

La Audiencia Nacional ha ordenado al Estado facilitar el traslado a España de un ciudadano afgano y su familia inmediata, para que puedan formalizar su solicitud de asilo. Según recoge EFE, el tribunal considera acreditado un “riesgo real, concreto y elevado” de que sufran represalias mortales por parte del régimen talibán. La decisión, adoptada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, estima el recurso y anula una resolución previa de la Embajada de España en Islamabad (Pakistán), que había rechazado la solicitud original de protección internacional.

Su carrera comenzó en la Armada Nacional afgana entre 2001 y 2006, cuando fue víctima de un atentado. En ese ataque, sufrió heridas de bala y arma blanca que requirieron varias intervenciones quirúrgicas y un proceso de rehabilitación de seis meses. Posteriormente, entre 2008 y 2021, ejerció como auxiliar judicial en el Justice Centre In Parwan (JCIP), una entidad que operaba en colaboración con el Gobierno afgano y la misión internacional ISAF, en la que participaban fuerzas militares y logísticas de varios países, incluido España.

PUBLICIDAD

La justicia llegó a procesar a cientos de combatientes talibanes y miembros de organizaciones como Al Qaeda o Estado Islámico. Aunque su función era principalmente de asistencia, su presencia visible en la sala llevó a muchos acusados a identificarlo como una figura con capacidad de decisión, lo que incrementó el nivel de amenaza sobre su persona.

La Fiscalía Anticorrupción considera probado que la 'operación Kitchen' fue "un operativo parapolicial criminal" para "recabar" información "comprometedora" y "grabaciones" sobre dirigentes del PP que pudiera atesorar el extesorero del PP Luis Bárcenas, todo ello con el objetivo de "boicotear" la investigación policial y judicial sobre el 'caso Gürtel'. Así lo ha expuesto el fiscal César de Rivas durante la presentación de su informe final en el juicio de 'Kitchen'. (Fuente: Audiencia Nacional)

Noticia en ampliación.

Temas Relacionados

Tribunales EspañaJuicios en EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticiasúltima hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | La llegada de una nueva ola de calor podría empeorar la situación en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón), donde los fuegos siguen activos

Equipos de emergencia mantienen la vigilancia sobre los principales focos y se amplía la reapertura de municipios tras la estabilización parcial de varios frentes

Última hora de los incendios en España, en directo | La llegada de una nueva ola de calor podría empeorar la situación en Ávila, Madrid y La Vall d’Uixó (Castellón), donde los fuegos siguen activos

Este árbol abundante en el norte de España favorece la propagación del fuego en los incendios forestales

La especie genera aceites inflamables, altera el suelo y favorece la acumulación de hojarasca, un cóctel que incrementa la carga combustible y dispara los focos secundarios con viento

Este árbol abundante en el norte de España favorece la propagación del fuego en los incendios forestales

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

El precio anunciado retrocede en 46 localidades españolas durante el primer semestre, aunque en la mayoría de los casos los descensos conviven con rentas muy por encima de la media nacional

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Algunos químicos presentes en el agua potable podrían aumentar el riesgo del cáncer de útero, según un estudio

Una investigación estadounidense propone evaluar posibles medidas regulatorias que reduzcan la exposición prolongada a estos subproductos de la desinfección del agua potable

Algunos químicos presentes en el agua potable podrían aumentar el riesgo del cáncer de útero, según un estudio

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el magnesio: “El error más grave es elegirlo sin fijarse en su fórmula química”

La eficacia y los efectos del magnesio dependen de la forma en que se consume y del momento del día en que se toma

Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre el magnesio: “El error más grave es elegirlo sin fijarse en su fórmula química”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Si el aire acondicionado del coche funciona unas veces y otras no, el 90% de las veces viene de esta pequeña válvula”

Estados Unidos lanza la “revisión” de su despliegue militar en Europa mientras miles de soldados permanecen en Rota y Morón

Juan José Ebenezer, mecánico: “No arranques el coche con el aire acondicionado puesto, espera unos segundos antes de encenderlo”

La Junta de Castilla y León desmantela las torres de vigilancia forestal en Segovia y las sustituye por “casetas de obra”: “Ha afectado en el incendio de Brieva”

El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs y rebaja su pena de prisión de cuatro años y medio a dos tras la propuesta del TSJC

ECONOMÍA

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Estos son los municipios en los que se ha abaratado el alquiler más de 100 euros

Las marcas deberán reparar móviles y televisores aunque ya no tengan garantía: así funciona el nuevo derecho europeo

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Juanma Lorente, abogado: “No puedes teletrabajar desde donde te dé la gana”

La realidad de eliminar el secreto salarial: las empresas españolas creen estar preparadas, pero el 77% de los empleados ni siquiera conoce cuáles son sus nuevos derechos

DEPORTES

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Nuevas imágenes de Ilia Topuria sin protector de ojos y visiblemente recuperado tras el combate en Casa Blanca

Laporta no viajará con el FC Barcelona a la gira de Inglaterra tras sufrir una arritmia : “Todo ha ido bien. Me han revertido la arritmia”

Sergey Lomakin, el hombre por el que Pirlo ya no será seleccionador de la Azzurra: del rey de las apuestas a los favores al Kremlin

Williams pide perdón a Carlos Sainz y Albon tras los fallos en el monoplaza que relegan a los pilotos al pozo de la parrilla

Cucurella cumple su promesa y se tatúa la cara de Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026