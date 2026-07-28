Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los polifacéticos Víctor Elías y Marta Torné al cómico Txabi Franquesa y la modelo Desirée Cordero

Marta Torné y Txabi Franquesa en 'Pasapalabra' (Atresmedia)

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Pasapalabra estrena este martes una nueva rotación de famosos con Marta Torné, Desirée Cordero y Txabi Franquesa en las entregas previstas del 28 al 30 de julio, una tanda que llega mientras el concurso de Antena 3 mantiene el papel estratégico de sus invitados pese al relevo del histórico rosco por la prueba final rebautizada como ‘AlaZ’ y al pulso judicial aún abierto por las similitudes denunciadas por Mediaset.

Los cuatro invitados de Pasapalabra participarán en el ciclo de programas que se extenderá hasta el próximo jueves y tendrán la misión habitual de sumar segundos para la ronda decisiva con la que cada tarde se busca el bote. En ese tramo, la renovación de colaboradores sigue siendo una pieza fija de la mecánica del formato.

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El concurso presentado por Roberto Leal recibe así a cuatro perfiles de procedencias muy distintas: una actriz y presentadora con larga trayectoria en televisión, una modelo y un humorista con carrera consolidada en escenarios, radio y pantalla. El relevo se produce, además, en plena continuidad del programa tras el aviso de demanda anunciado por Mediaset, que ya ha anunciado Rueda la letra, su concurso con ‘El Rosco’.

Mediaset España presenta una promoción especial centrada en "El Rosco" de "Pasapalabra", reforzando su apuesta por el icónico concurso. El video destaca la popularidad y el atractivo de esta prueba para la audiencia.

Marta Torné en ‘Pasapalabra’

Marta Torné será una de las protagonistas de Pasapalabra . La barcelonesa, de 47 años, ya conoce el concurso tanto de su etapa en Telecinco como de la actual en Atresmedia, y también ha pasado por otro gran formato televisivo como participante en MasterChef Celebrity. Nacida el 10 de marzo de 1978 en Barcelona, empezó su carrera en televisiones locales de la ciudad antes de saltar a la pantalla nacional con TNT, el programa de Telecinco presentado por Jordi González, donde trabajó como colaboradora y reportera. También formó parte de Pecado Original, en la misma cadena.

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En interpretación, su papel más recordado es el de El internado, aunque su trayectoria incluye títulos como Los protegidos, Velvet: Gran Reserva y Seis hermanas. En los últimos años ha intervenido en producciones de Netflix como Valeria y El desorden que dejas, además de mantener actividad teatral. Su carrera también se ha desarrollado en el cine y como presentadora ha estado al frente de Cámbiame, Eufòria en TV3 y ha colaborado en Zapeando o Babylon Show.

Marta Torné, en 'Babylon Show'. (Mediaset España)

Quién es Desirée Cordero

Desirée Cordero será otra de las caras nuevas de esta rotación de Pasapalabra. La sevillana nació el 13 de septiembre de 1993 y alcanzó notoriedad en 2014, cuando fue proclamada Miss Universo España tras suceder a Patricia Yurena. Después representó a España en el certamen de Miss Universo y terminó entre las diez finalistas.

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La sevillana ha trabajado para firmas como Victoria’s Secret y ha protagonizado portadas como la de Harper’s Bazaar. También reúne más de 300.000 de seguidores en redes sociales, donde desarrolla una faceta como influencer. Su vida pública ha tenido eco también fuera de la moda. Es conocida en el ámbito deportivo por su relación con Cristiano Ronaldo entre 2016 y 2017, y más tarde se la relacionó con Joaquín Correa y Enzo Rennella, mientras que en 2021 inició una relación con Mario Casas y a comienzos de 2022 se confirmó la ruptura.

Desirée Cordero en Cannes (Reuters)

Quién es Txabi Franquesa

Txabi Franquesa, tercer nombre del grupo de Pasapalabra, nació en Barcelona en 1975 y ha construido una carrera polifacética como humorista, actor y productor de televisión y radio. Su faceta más reconocible es la de cómico, especialmente por su trabajo en El Club de la Comedia, donde ha ejercido como monologuista, guionista, doblador, presentador y reportero. También ha participado en la escritura del libro Comedy Zoo junto a Agustín Jiménez, Toni Moog y Santi Rodríguez.

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En televisión ha colaborado en programas como Malas compañías en La Sexta, El Salt de L’Àngel y A Pèl Tour en TV3, Magazine 52 en Localia TV y Sexe Savi en City TV. Como guionista ha trabajado en Noche sin tregua de Paramount Comedy, La nit del cor y Boquería 357 de TV3, además de Nuevos cómicos. Su trayectoria incluye también trabajos como presentador y reportero en la gala solidaria Apadrina a un niño, Caiga quien caiga, El casting y Eurojunior.

Txabi Franquesa en 'El Club de la Comedia' (Atresmedia)

Víctor Elías en ‘Pasapalabra’

Cierra el cupo de Pasapalabra, Víctor Elías, nacido en Madrid en 1991, es conocido por el gran público por su papel de Guille, el hermano mediano en la popular serie Los Serrano. Sin embargo, su trayectoria abarca mucho más que la interpretación. Hijo de artistas, comenzó en el mundo del espectáculo a una edad muy temprana, debutando en el Teatro Real y continuando en el teatro romano de Mérida. Su primera experiencia televisiva llegó con la serie Ellas son así.

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Víctor Elías y Ana Guerra (Europa Press)

Aunque la popularidad le llegó por su faceta de actor, Víctor Elías ha destacado sobre todo como músico, director musical y compositor. Ha colaborado con grandes figuras y proyectos del panorama español, consolidándose en el ámbito musical tras su paso por la televisión. Además de su carrera profesional, su vida personal también ha atraído la atención: fue pareja de Chanel Terrero, está casado con Ana Guerra y es primo de la reina Letizia.