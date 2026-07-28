Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Imágenes de las presuntas agresoras, menores de 12 años, propinando puñetazos y bofetadas a la víctima.

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La Guardia Civil investiga una agresión grupal de varias menores a otra niña en Moguer, localidad de la provincia de Huelva, tras la viralización de dos vídeos que muestran cómo las agresoras se turnan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima mientras otras ríen y jalean la escena. Todas las implicadas tienen menos de 12 años.

Las grabaciones comenzaron a circular por grupos de mensajería del municipio onubense y se extendieron a distintas plataformas digitales. En las imágenes, difundidas en redes sociales, se ve a la principal agresora agarrar del pelo a la víctima y exigirle que se disculpe: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro, y tú lo sabes”. Otra de las menores anima a su compañera tras propinarle varias bofetadas: “Olé, mi niña”.

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Imagen de las presuntas agresoras.

Tras conocer la existencia de los vídeos, la Guardia Civil trasladó el caso a la Policía Judicial, que trabaja para esclarecer tanto la agresión como el origen de la difusión de las imágenes. Según informó la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, todas las menores implicadas han sido identificadas y las diligencias ya fueron remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva.

La familia de la víctima ha denunciado

La familia de la menor agredida presentó denuncia por la agresión física y por la distribución no consentida de los vídeos en internet. Por su parte, los familiares de las presuntas agresoras anunciaron que también tienen previsto denunciar a quienes continúan difundiendo el contenido e identificando públicamente a las menores en redes sociales, según ha explicado La Sexta.

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Imagen de las presuntas agresoras.

Sobre este punto, la abogada Sara García ha explicado a la citada cadena que la difusión de este tipo de imágenes puede constituir delitos “contra la identidad moral, contra el honor y la propia imagen o de revelación de secretos”. La Guardia Civil recordó, además, que la difusión de imágenes o datos personales de menores sin la debida autorización está prohibida por ley y puede acarrear sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La investigación permanece abierta. La Fiscalía de Menores podría actuar de oficio aunque no conste denuncia formal, mientras la Policía Judicial trabaja en la retirada de las publicaciones y republicaciones de las imágenes en las distintas plataformas digitales.

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