España
GoogleAgregar Infobae en Google

Significado y origen de la luna de ciervo: una luna que se apreciará más grande gracias a un efecto óptico

Su nombre tiene origen en los ciclos naturales y los pueblos indígenas de América del Norte

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Luna llena del ciervo se aprecia en el horizonte más grande gracias a un efecto óptico que nuestra retina interpreta (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La luna de ciervo o la luna llena de julio vuelve a llamar la atención por su origen, uno de los acontecimientos que ocurrirán en el cielo este verano. El nombre procede de los pueblos indígenas de América del Norte, que asociaban las semanas de julio con el crecimiento de nuevas astas en los ciervos machos.

Cada plenilunio recibe un nombre vinculado a un fenómeno natural, climático o agrícola que servía como referencia temporal antes de que existiesen los calendarios escritos. La luna de marzo es la del gusano, la de mayo es la de flores y noviembre es la del castor. La tradición fue recogida y difundida por los colonos europeos, y con el tiempo se extendió al folclore popular y a la cultura contemporánea, donde el término aparece en poemas, canciones y rituales modernos vinculados a ideas de renovación y ciclo natural, según eltiempo.es.

PUBLICIDAD

Desde el punto de vista astronómico, la luna de ciervo no se diferencia de cualquier otra luna llena. Se produce cuando la Luna se sitúa en oposición al Sol, con la Tierra entre ambos, de modo que su cara visible queda completamente iluminada. Puede verse desde el atardecer hasta el amanecer. En algunos calendarios tradicionales, la luna llena de julio puede desplazarse a finales de junio o principios de agosto, aunque julio es su mes de referencia habitual.

Gran luna llena brillante en un cielo estrellado de noche, con la silueta de un ciervo macho de grandes astas parado sobre una colina rocosa con árboles.
Para ver la luna llena de ciervo, lo mejor es buscar espacios abiertos y lejos de la contaminación lumínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La luna de ciervo es la luna llena de julio; puede verse desde el atardecer hasta el amanecer y, al salir cerca del horizonte, puede parecer más grande por la ilusión lunar, un efecto perceptivo que Star Walk atribuye a la comparación visual del cerebro con elementos del paisaje.

PUBLICIDAD

Por qué la luna parece más grande al salir: la ilusión lunar explicada

La sensación de mayor tamaño no responde a ningún cambio físico en el satélite. Según, cuando la Luna está baja sobre el horizonte, el cerebro la compara automáticamente con árboles, edificios, colinas y otros elementos del entorno. Esa comparación hace que el satélite parezca desproporcionadamente grande. Cuando la Luna asciende y queda aislada en el cielo oscuro, sin referencias cercanas, la percepción de tamaño se reduce, aunque el astro no haya cambiado de posición ni de distancia.

Existe un segundo factor, distinto del perceptivo, que puede aumentar el tamaño aparente de la Luna: la coincidencia con el perigeo lunar, el punto de la órbita en el que el satélite se encuentra más cerca de la Tierra. Cuando ambas circunstancias se dan a la vez —luna llena y perigeo—, el disco lunar puede verse hasta un 14% más grande de lo habitual. Este fenómeno se conoce popularmente como superluna y es independiente de la ilusión óptica.

Descubre la fascinante historia de Nicolás Copérnico, el astrónomo que desafió las creencias de su época al proponer que la Tierra y los demás planetas giraban alrededor del Sol. Un viaje a los inicios de la astronomía moderna.

La atmósfera terrestre añade otro efecto visual. Cuando la Luna está cerca del horizonte, la luz que emite atraviesa una capa de aire más gruesa, lo que filtra las longitudes de onda azules y deja pasar las cálidas. El resultado es una Luna de tonos dorados, anaranjados o rojizos que, al ganar altura y atravesar menos atmósfera, recupera su tonalidad plateada habitual.

Cómo ver y fotografiar la luna de ciervo en las mejores condiciones

Los momentos más favorables para observarla son las primeras horas tras la salida de la Luna, cuando todavía permanece baja sobre el horizonte, y el tramo previo al amanecer. Para aprovechar la ilusión lunar, conviene situarse en un punto con vistas despejadas al horizonte y con elementos de referencia en el campo visual.

Para la observación:

Lo mejor es buscar lugares alejados de la contaminación lumínica en áreas naturales y rurales. También asegurarse de que el cielo esté despejado y el horizonte libre de obstáculos. Esta última, muy importante, ya que será cuando esté en esta posición cuando sea visible.

Otra recomendación para verlo en primera fila es llevarse prismáticos astronómicos o telescopios para apreciar cráteres, mares lunares y otros detalles de la superficie, aunque la Luna puede verse a simple vista. Y para todos los que quieran tenerlo todo planeado, hay aplicaciones móviles de astronomía para calcular la posición exacta del satélite en el lugar y la hora.

Para fotografiarla:

  • Usar una cámara con zoom óptico potente y un objetivo largo.
  • Montar la cámara sobre trípode y usar disparador remoto para evitar vibraciones.
  • Ajustar la exposición de forma manual, ya que los modos automáticos tienden a sobreexponer la Luna.
  • Incluir en el encuadre montañas, árboles o edificios para dar escala y reforzar el efecto visual de la ilusión lunar.

Temas Relacionados

CienciaEspaña NoticiasEspaña-SociedadLuna llenaFenómenos astronómicosÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Patricia Steisy, rota de dolor, anuncia entre lágrimas que ha perdido uno de los bebés que esperaba: “No ha salido adelante”

La creadora de contenido que su segundo embarazo junto a Pablo Pisa comenzó siendo gemelar

Patricia Steisy, rota de dolor, anuncia entre lágrimas que ha perdido uno de los bebés que esperaba: “No ha salido adelante”

El ejercicio que mejora tu salud cerebral y sistema nervioso: es fácil de hacer y tardarás menos de 10 minutos

La experta @luciamartinezbienestar explica cómo haciendo diariamente estos simples movimientos con las manos generas un efecto positivo en la memoria o en cómo reaccionas ante el estrés

El ejercicio que mejora tu salud cerebral y sistema nervioso: es fácil de hacer y tardarás menos de 10 minutos

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Las agresoras se turnan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima mientras otras ríen y jalean la escena

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

El cantante lo expresa así en una carta dirigida al presidente del Gobierno en la que lamenta que la tauromaquia “continúa dañando la reputación internacional” de España y que “si la tauromaquia desaparece, habrá celebración, no lágrimas”

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

El mercado laboral suma 510.200 empleos en un año mientras el Ministerio de Trabajo celebra la consolidación de la contratación indefinida, con la temporalidad privada reducida a la mitad desde la reforma laboral

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del 1-O en beneficiarse de la ley

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

ECONOMÍA

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de julio

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”