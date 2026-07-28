Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

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Este miércoles 29 de julio - mañana - toca Morrisey en Madrid, en el Movistar Arena. Cuando lo hizo hace un par de días, el 25, en Barcelona, se especulaba sobre si saldría o no al escenario - la prensa musical contabiliza sus cancelaciones en más de 360 desde el año 91 - y, en caso de no hacerlo, sobre la excusa que encontraría para ello, pero finalmente el cantante de The Smiths apareció en el Poble Espanyol, y lo hizo con un mensaje.

Durante su concierto, según la crónica de Rockzone Mag, tocó, por primera vez y acompañándolo de imágenes de cornadas, su tema 'The Bullfighter Dies’ (El Torero Muere) para un público que lo recibió con entusiasmo, haciendo eco con esta canción de la carta que había mandado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, días antes.

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En ella, el artista comenzaba elogiando la aportación cultural española con un “España ha enriquecido al mundo con música, arte, literatura y danza extraordinarias” que después matizaba con su “pero la tauromaquia continúa dañando su reputación internacional”. En su carta, difundida con el apoyo de la organización animalista PETA - que también está recogiendo firmas para pedir el fin de la tauromaquia y ha conseguido ya 108.780, según su página web -, Morrisey pide a Sánchez que acabe con la tauromaquia.

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la "barbarie" de la tauromaquia (AFP)

“El torero muere, nadie llora”

“Un animal asustado y torturado, que muere lentamente, ahogándose en su propia sangre tras ser torturado y apuñalado por un hombre, representa una crueldad hacia los animales que no puede justificarse llamándola ‘cultura’”, argumenta el artista en su misiva a Pedro Sánchez, mencionando a Velázquez, Cervantes y el flamenco como verdaderos ejemplos de cultura y arte españoles. “El torero muere, nadie llora”, dice el artista citando su propia canción.

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“Si la tauromaquia desaparece, habrá celebración, no lágrimas”, afirma Morrisey. “La generosidad, el calor y el talento del pueblo español brillarán sin esa mancha. Lo único que desaparecerá será el recuerdo de tiempos menos civilizados”, dice, asegurando también que en España “existe un clamor abrumador para prohibir este espectáculo atroz”.

Y se dirige directamente a Pedro Sánchez: “Le ruego que aproveche la responsabilidad de su posición para hacer algo por lo que el mundo y su propio pueblo le estarán agradecidos: poner fin a esta barbarie”. En su carta, Morrissey también aborda el uso de dinero público para la financiación de corridas. Señala que “el dinero público se utiliza para sostener un dolor infligido de manera innecesaria; recursos que podrían destinarse a causas verdaderamente importantes”.

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La publicación de la carta coincide con el regreso al Congreso de “No Es Mi Cultura”, una iniciativa ciudadana ya convertida en Propuesta de Ley que busca retirar el estatus de bien de interés cultural a la tauromaquia. Un total de 52 diputados han presentado de nuevo la propuesta, respaldada además por más de 715.000 personas, para “eliminar la tauromaquia como Patrimonio Cultural” después de que en 2025 no prosperase tras la abstención del PSOE. Preguntado en 2024 sobre la tauromaquia, el presidente del Gobierno dijo simplemente que a él, en lo personal, no le gustan, pero que no preveía promover ninguna iniciativa para prohibir esta práctica.