España
GoogleAgregar Infobae en Google

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

El cantante lo expresa así en una carta dirigida al presidente del Gobierno en la que lamenta que la tauromaquia “continúa dañando la reputación internacional” de España y que “si la tauromaquia desaparece, habrá celebración, no lágrimas”

Morrissey ya no viene a Lima. El artista tenía programado un concierto para febrero del 2024.
Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”
Guardar

Este miércoles 29 de julio - mañana - toca Morrisey en Madrid, en el Movistar Arena. Cuando lo hizo hace un par de días, el 25, en Barcelona, se especulaba sobre si saldría o no al escenario - la prensa musical contabiliza sus cancelaciones en más de 360 desde el año 91 - y, en caso de no hacerlo, sobre la excusa que encontraría para ello, pero finalmente el cantante de The Smiths apareció en el Poble Espanyol, y lo hizo con un mensaje.

Durante su concierto, según la crónica de Rockzone Mag, tocó, por primera vez y acompañándolo de imágenes de cornadas, su tema 'The Bullfighter Dies’ (El Torero Muere) para un público que lo recibió con entusiasmo, haciendo eco con esta canción de la carta que había mandado a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, días antes.

PUBLICIDAD

En ella, el artista comenzaba elogiando la aportación cultural española con un “España ha enriquecido al mundo con música, arte, literatura y danza extraordinarias” que después matizaba con su “pero la tauromaquia continúa dañando su reputación internacional”. En su carta, difundida con el apoyo de la organización animalista PETA - que también está recogiendo firmas para pedir el fin de la tauromaquia y ha conseguido ya 108.780, según su página web -, Morrisey pide a Sánchez que acabe con la tauromaquia.

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la "barbarie" de la tauromaquia (AFP)
Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la "barbarie" de la tauromaquia (AFP)

“El torero muere, nadie llora”

“Un animal asustado y torturado, que muere lentamente, ahogándose en su propia sangre tras ser torturado y apuñalado por un hombre, representa una crueldad hacia los animales que no puede justificarse llamándola ‘cultura’”, argumenta el artista en su misiva a Pedro Sánchez, mencionando a Velázquez, Cervantes y el flamenco como verdaderos ejemplos de cultura y arte españoles. “El torero muere, nadie llora”, dice el artista citando su propia canción.

PUBLICIDAD

“Si la tauromaquia desaparece, habrá celebración, no lágrimas”, afirma Morrisey. “La generosidad, el calor y el talento del pueblo español brillarán sin esa mancha. Lo único que desaparecerá será el recuerdo de tiempos menos civilizados”, dice, asegurando también que en España “existe un clamor abrumador para prohibir este espectáculo atroz”.

Y se dirige directamente a Pedro Sánchez: “Le ruego que aproveche la responsabilidad de su posición para hacer algo por lo que el mundo y su propio pueblo le estarán agradecidos: poner fin a esta barbarie”. En su carta, Morrissey también aborda el uso de dinero público para la financiación de corridas. Señala que “el dinero público se utiliza para sostener un dolor infligido de manera innecesaria; recursos que podrían destinarse a causas verdaderamente importantes”.

La publicación de la carta coincide con el regreso al Congreso de “No Es Mi Cultura”, una iniciativa ciudadana ya convertida en Propuesta de Ley que busca retirar el estatus de bien de interés cultural a la tauromaquia. Un total de 52 diputados han presentado de nuevo la propuesta, respaldada además por más de 715.000 personas, para “eliminar la tauromaquia como Patrimonio Cultural” después de que en 2025 no prosperase tras la abstención del PSOE. Preguntado en 2024 sobre la tauromaquia, el presidente del Gobierno dijo simplemente que a él, en lo personal, no le gustan, pero que no preveía promover ninguna iniciativa para prohibir esta práctica.

Temas Relacionados

Pedro SánchezTorosMorriseyEspaña-CulturaEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Las agresoras se turnan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima mientras otras ríen y jalean la escena

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

El mercado laboral suma 510.200 empleos en un año mientras el Ministerio de Trabajo celebra la consolidación de la contratación indefinida, con la temporalidad privada reducida a la mitad desde la reforma laboral

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El Gobierno retomará en septiembre la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que resolverá reclamaciones en 90 días, de forma gratuita y con resoluciones vinculantes para las entidades

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

Las habitaciones respondían a una filosofía precisa. Tenían que ser pequeñas, dos personas por cuarto, mobiliario básico, baños y comedores compartidos. La estrechez no era una limitación presupuestaria, sino un mecanismo de control social

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

Esta nueva infraestructura supone una inversión de 880 millones de euros y unirá varias localidades costeras hasta el ‘Puerto Atlántico’ de Dajla que Marruecos está diseñando

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del 1-O en beneficiarse de la ley

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

ECONOMÍA

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de julio

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”