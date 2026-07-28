Patricia Steisy, rota de dolor, anuncia entre lágrimas que ha perdido uno de los bebés que esperaba: “No ha salido adelante”

Patricia Steisy en una imagen de sus redes sociales (Instagram @steisy_patricia)

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Patricia Steisy atraviesa uno de los momentos más duros de su vida. La influencer y ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa ha comunicado entre lágrimas que ha perdido uno de los bebés que esperaba. La noticia llega menos de un mes después de anunciar, emocionada, que ella y su pareja, Pablo Pisa, estaban esperando su segundo hijo juntos.

La pareja compartió este lunes 27 de julio que, durante una revisión médica rutinaria, los especialistas confirmaron que el embarazo había comenzado siendo gemelar. Sin embargo, desde el primer momento, los médicos advirtieron a Steisy de que uno de los fetos era significativamente más pequeño y que lo habitual en estos casos es que no llegue a desarrollarse. “Vinieron dos, eran mellizos”, explicaba ella, visiblemente afectada. “Yo vi la bolsa y me encariñé”.

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El fenómeno que ha vivido Steisy es conocido como síndrome del gemelo evanescente, una situación relativamente común en embarazos múltiples. Según la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia), ocurre en torno al 20-30% de las gestaciones gemelares y suele detectarse en el primer trimestre. El cuerpo reabsorbe el embrión que no prospera, mientras el otro continúa su desarrollo con normalidad. Aunque médicamente es un proceso frecuente, emocionalmente puede ser devastador.

Steisy relató que el médico fue “súper sincero” desde el principio. Le explicó que no había escuchado el latido del segundo bebé y que, por su tamaño, lo más probable era que no siguiera adelante. Aun así, ella mantuvo la esperanza. “Yo no me quería dejar a ninguno por el camino”, confesó entre sollozos.

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La creadora de contenido, que supera el medio millón de seguidores en Instagram, quiso compartir la noticia para evitar especulaciones y para acompañar a otras mujeres que han pasado por situaciones similares. “No me voy a quejar porque hay mucha gente que no puede tener niños o que lo está pasando muy mal”, reflexionó. “Yo en dos años ya voy por el segundo”. Aun así, admitió que el vínculo emocional con ambos fetos ya estaba creado: “Me había encariñado y ahora solo me queda uno”.

Patricia Steisy en una imagen de sus redes sociales (Instagram @steisy_patricia)

Dentro del dolor, Steisy también quiso transmitir tranquilidad: el bebé que sigue adelante está “perfecto”. “Le he escuchado el corazón. Ha sido precioso”, dijo con una pequeña sonrisa, intentando aferrarse a la parte positiva de este proceso.

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Pablo Pisa también ha querido pronunciarse. El empresario, que mantiene una relación estable con Steisy desde 2022, ha reconocido que ambos estaban “muy ilusionados con los mellizos”, aunque sabían que este desenlace era posible. “Ahora toca ser agradecidos de que viene uno súper sano y estar contentos por ello”, expresó.

Pablo Pisa y Patricia Steisy han anunciado el embarazo en sus redes sociales. (Instagram @pablito_pisa)

La noticia llega apenas unas semanas después de que la pareja compartiera un vídeo lleno de emoción anunciando que ampliaban la familia. Steisy, que ya es madre de una niña nacida en 2024, había contado los síntomas del embarazo y la ilusión con la que afrontaban esta nueva etapa.

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Ahora esa ilusión convive con el duelo. Pero tanto ella como Pablo han dejado claro que seguirán adelante con fuerza, agradecidos por el bebé que continúa creciendo y acompañados por miles de seguidores que ya han inundado sus redes con mensajes de cariño.