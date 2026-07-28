El ejercicio que mejora tu salud cerebral y sistema nervioso: es fácil de hacer y tardarás menos de 10 minutos

La experta @luciamartinezbienestar explica los ejercicios para mejorar la salud de tu sistema nervioso. (Canva)

Guardar

Actualmente el cuidado de la salud mental es uno de los temas protagonistas en las conversaciones sobre bienestar y calidad de vida. Factores como el estrés, la ansiedad y las exigencias cotidianas han impulsado la búsqueda de estrategias accesibles para preservar el equilibrio emocional y cognitivo.

Sin embargo, cuidar el cerebro y mantenerlo en buen estado no depende únicamente de llevar una buena alimentación, ir a terapia psicológica o hacer actividad física. Existen prácticas sencillas que ayudan a fortalecer las conexiones neuronales, como los ejercicios con las manos, que también son útiles para mejorar la salud mental.

Así, la experta en bienestar Lucía Martínez (@luciamartinezbienestar en TikTok) propone varios ejercicios con los que mejorar la vitalidad del sistema nervioso.

Cuáles son los ejercicios

La rutina sugerida por Lucía Martinez incluye una serie de movimientos sencillos que pueden realizarse en cualquier momento del día. El primero consiste en abrir y cerrar las manos, alternando una y luego otra, lo que ayuda a estimular la coordinación entre ambos hemisferios cerebrales. Esta acción favorece la activación muscular y refuerza la conexión entre los nervios periféricos y el sistema nervioso central.

PUBLICIDAD

Una persona realiza ejercicios con las manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente ejercicio propone tocar con el dedo pulgar el resto de los dedos de la mano, uno por uno. Esta secuencia requiere concentración y precisión, funciones clave para el desarrollo de la motricidad y la agilidad mental. Al realizar este movimiento de forma lenta y controlada, se promueve la atención plena y el foco en la tarea presente.

Otra variante consiste en abrir la mano y cerrarla dejando el pulgar fuera, para después volver a abrirla y mantener solo el dedo ‘gordo’ apoyado en la palma. Este gesto fortalece la musculatura de la mano y exige un control diferenciado de los dedos, lo que contribuye a una mayor independencia de los movimientos.

PUBLICIDAD

El cuarto ejercicio implica pasar el pulgar rozando todas las falanges de cada dedo, uno después de otro. Esta práctica requiere destreza y coordinación entre la vista y el tacto, estimulando a la vez la corteza sensorial y motora del cerebro.

Finalmente, la rutina se completa abriendo y cerrando la mano solo con los dedos, uniendo el pulgar al resto para formar el gesto que popularmente utilizamos para inicar una gran cantidad de algo. Este movimiento mejora la flexibilidad y la fuerza de la mano, reforzando los circuitos neuronales implicados en la motricidad.

Beneficios comprobados de la actividad cerebral

Los efectos de estos ejercicios no se limitan a la mejora de la memoria. La práctica regular promueve una reacción más calmada y menos impulsiva frente a los estímulos externos. “Vas a generar un efecto positivo en cómo reaccionas ante el estrés, en tus niveles de ansiedad y también vas a poder tomar mejores decisiones”, explica Lucía Martínez.

PUBLICIDAD

Una mano sostiene una pelota antiestrés de color naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto se debe a que “estos movimientos activan distintas áreas del cerebro al mismo tiempo y mejora la comunicación entre ellas. Y cuanto mejor se comunica el cerebro, mejor puede activar el sistema nervioso”, acredita la tiktoker de bienestar.

Para conseguir estos resultados positivos a largo plazo, “repítelos entre ocho y diez veces al día”, propone la experta. Además, la aplicación de estas actividades resulta accesible para personas de todas las edades y no se requiere equipamiento especial ni conocimientos previos, lo que facilita que el beneficio alcance a una población amplia. “Son pequeños movimientos, pero repetidos cada día pueden marcar una gran diferencia”, concluye.

PUBLICIDAD

De esta manera, la propuesta de Lucía Martínez, basada en movimientos accesibles y repetidos diariamente, ofrece una alternativa efectiva y sencilla para quienes buscan fortalecer sus capacidades cognitivas y emocionales sin necesidad de recursos adicionales.