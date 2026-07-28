España
GoogleAgregar Infobae en Google

El ejercicio que mejora tu salud cerebral y sistema nervioso: es fácil de hacer y tardarás menos de 10 minutos

La experta @luciamartinezbienestar explica cómo haciendo diariamente estos simples movimientos con las manos generas un efecto positivo en la memoria o en cómo reaccionas ante el estrés

La experta @luciamartinezbienetar explica los ejercicios para mejorar la salud de tu sistema nervioso. (Canva)
La experta @luciamartinezbienestar explica los ejercicios para mejorar la salud de tu sistema nervioso. (Canva)
Guardar

Actualmente el cuidado de la salud mental es uno de los temas protagonistas en las conversaciones sobre bienestar y calidad de vida. Factores como el estrés, la ansiedad y las exigencias cotidianas han impulsado la búsqueda de estrategias accesibles para preservar el equilibrio emocional y cognitivo.

Sin embargo, cuidar el cerebro y mantenerlo en buen estado no depende únicamente de llevar una buena alimentación, ir a terapia psicológica o hacer actividad física. Existen prácticas sencillas que ayudan a fortalecer las conexiones neuronales, como los ejercicios con las manos, que también son útiles para mejorar la salud mental.

Así, la experta en bienestar Lucía Martínez (@luciamartinezbienestar en TikTok) propone varios ejercicios con los que mejorar la vitalidad del sistema nervioso.

Cuáles son los ejercicios

La rutina sugerida por Lucía Martinez incluye una serie de movimientos sencillos que pueden realizarse en cualquier momento del día. El primero consiste en abrir y cerrar las manos, alternando una y luego otra, lo que ayuda a estimular la coordinación entre ambos hemisferios cerebrales. Esta acción favorece la activación muscular y refuerza la conexión entre los nervios periféricos y el sistema nervioso central.

PUBLICIDAD

Primer plano de manos entrelazadas girando, mostrando desenfoque de movimiento, con el torso de una persona y un gimnasio borroso de fondo.
Una persona realiza ejercicios con las manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El siguiente ejercicio propone tocar con el dedo pulgar el resto de los dedos de la mano, uno por uno. Esta secuencia requiere concentración y precisión, funciones clave para el desarrollo de la motricidad y la agilidad mental. Al realizar este movimiento de forma lenta y controlada, se promueve la atención plena y el foco en la tarea presente.

Otra variante consiste en abrir la mano y cerrarla dejando el pulgar fuera, para después volver a abrirla y mantener solo el dedo ‘gordo’ apoyado en la palma. Este gesto fortalece la musculatura de la mano y exige un control diferenciado de los dedos, lo que contribuye a una mayor independencia de los movimientos.

PUBLICIDAD

El cuarto ejercicio implica pasar el pulgar rozando todas las falanges de cada dedo, uno después de otro. Esta práctica requiere destreza y coordinación entre la vista y el tacto, estimulando a la vez la corteza sensorial y motora del cerebro.

Finalmente, la rutina se completa abriendo y cerrando la mano solo con los dedos, uniendo el pulgar al resto para formar el gesto que popularmente utilizamos para inicar una gran cantidad de algo. Este movimiento mejora la flexibilidad y la fuerza de la mano, reforzando los circuitos neuronales implicados en la motricidad.

Beneficios comprobados de la actividad cerebral

Los efectos de estos ejercicios no se limitan a la mejora de la memoria. La práctica regular promueve una reacción más calmada y menos impulsiva frente a los estímulos externos. “Vas a generar un efecto positivo en cómo reaccionas ante el estrés, en tus niveles de ansiedad y también vas a poder tomar mejores decisiones”, explica Lucía Martínez.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mano sostiene una pelota antiestrés de color naranja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto se debe a que “estos movimientos activan distintas áreas del cerebro al mismo tiempo y mejora la comunicación entre ellas. Y cuanto mejor se comunica el cerebro, mejor puede activar el sistema nervioso”, acredita la tiktoker de bienestar.

Para conseguir estos resultados positivos a largo plazo, “repítelos entre ocho y diez veces al día”, propone la experta. Además, la aplicación de estas actividades resulta accesible para personas de todas las edades y no se requiere equipamiento especial ni conocimientos previos, lo que facilita que el beneficio alcance a una población amplia. “Son pequeños movimientos, pero repetidos cada día pueden marcar una gran diferencia”, concluye.

De esta manera, la propuesta de Lucía Martínez, basada en movimientos accesibles y repetidos diariamente, ofrece una alternativa efectiva y sencilla para quienes buscan fortalecer sus capacidades cognitivas y emocionales sin necesidad de recursos adicionales.

Temas Relacionados

Actividad FísicaEjercicio FísicoEspaña-SaludEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Las agresoras se turnan para propinar bofetadas, puñetazos y rodillazos a la víctima mientras otras ríen y jalean la escena

Menores de 12 años agreden a una niña en Huelva y difunden el vídeo en redes sociales: “Hasta que no vea que me pides perdón llorando no paro”

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

El cantante lo expresa así en una carta dirigida al presidente del Gobierno en la que lamenta que la tauromaquia “continúa dañando la reputación internacional” de España y que “si la tauromaquia desaparece, habrá celebración, no lágrimas”

Morrisey pide a Pedro Sánchez que acabe con la “barbarie” de la tauromaquia: “No puede justificarse llamándolo cultura”

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

El mercado laboral suma 510.200 empleos en un año mientras el Ministerio de Trabajo celebra la consolidación de la contratación indefinida, con la temporalidad privada reducida a la mitad desde la reforma laboral

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El Gobierno retomará en septiembre la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que resolverá reclamaciones en 90 días, de forma gratuita y con resoluciones vinculantes para las entidades

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

Las habitaciones respondían a una filosofía precisa. Tenían que ser pequeñas, dos personas por cuarto, mobiliario básico, baños y comedores compartidos. La estrechez no era una limitación presupuestaria, sino un mecanismo de control social

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El proyecto de la ‘autopista Donald Trump’ de 1.000 kilómetros que unirá a Marruecos con el Sáhara Occidental y que preparan desde hace 10 años

El gran pacto climático que el Gobierno vuelve a reclamar tras los incendios: estas son las 80 medidas con las que quiere preparar a España para fenómenos extremos

Juan José Ebenezer, mecánico: “Te puedes cargar un coche por echarle más aceite de la cuenta”

El Supremo aplica la amnistía a Meritxell Serret, primera consellera del 1-O en beneficiarse de la ley

El botón del coche que casi nadie utiliza correctamente y que puede ayudarte a respirar menos humo durante un incendio

ECONOMÍA

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

La ocupación toca máximos con casi 22,8 millones y la tasa de paro cae por debajo del 10% por primera vez desde 2008

Cómo funcionará el organismo que gestionará las quejas de los clientes contra la banca

El complejo turístico costero de Alemania que se terminó en 1939 y en el que ningún turista llegó a alojarse en una de sus 10.000 habitaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de julio

Muere su hija bebé en el parto, el padre coge la baja por paternidad y le echan del trabajo a los 7 días, pero es despido nulo: “Jamás he visto semejante aberración”

DEPORTES

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Juan Ayuso y un Tour de Francia marcado por el aprendizaje y la frustración: “Siempre doy lo mejor de mí y estoy orgulloso de haberlo intentado”

Fernando Alonso, esperanzado con las mejoras del Aston Martin: “Comienza un nuevo campeonato para nosotros”

Quién es Yan Diomande, el jugador que quiere fichar el Real Madrid: de la trágica historia de su hermana a sus inicios en el Leganés

La relación entre Álex Baena y el nuevo jugador del Atlético de Madrid Kang-In Lee

La carta de Mbappé a los franceses tras el Mundial 2026: “Quizá os debíamos un final más bonito, pero no siempre elegimos el final de la historia”