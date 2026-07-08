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Avance de ‘La Promesa’ del jueves 9 de julio: Petra no querrá hablar de su hermana y Julieta pretenderá abandonar el palacio tras confesar su amor a Manuel

Ángela y Curro mentirán sobre su futuro en la ficción diaria de La 1

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Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa en 'La Promesa' (RTVE).
Petra insiste en que todo está bien con su hermana Tomasa en 'La Promesa' (RTVE).

La Promesa ha regresado este miércoles a la parrilla de La 1 después de dos días de ausencia motivadas por la cobertura del Mundial 2026, que también dejará sin episodio el viernes. La ficción diaria de RTVE ha retomado sus tramas justo donde las dejó antes del parón, con un capítulo marcado por importantes decisiones, tensiones familiares y un nuevo misterio que promete tener consecuencias en los próximos episodios.

Uno de los focos de la jornada de La Promesa ha estado en Petra, que ha intentado restar importancia al distanciamiento con su hermana Tomasa. Sin embargo, su actitud ha seguido despertando sospechas entre quienes la rodean, especialmente cuando ha mostrado un evidente alivio al conocer que Tomasa finalmente no acompañará al duque de Buenaventura al palacio.

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También Manuel ha vuelto a situarse en el centro de la acción. Pese a los intentos de Julieta por convencerlo de retirar la oferta realizada a Ciro, el heredero ha mantenido su decisión al considerar que ese sacrificio económico es necesario para garantizar la estabilidad de la familia. Finalmente, Ciro ha aceptado el acuerdo, aunque no ha dudado en advertir a Manuel de que Julieta no reaccionará bien y sigue decidida a abandonar La Promesa.

María siente que su hija tiene dos padres en 'La Promesa' (RTVE).
María siente que su hija tiene dos padres en 'La Promesa' (RTVE).

Mientras tanto, María Fernández ha protagonizado una de las escenas más emotivas del capítulo de La Promesa al sincerarse con Pía tras el nacimiento de su hija. El episodio ha concluido dejando una importante incógnita cuando Jacobo ha recibido un telegrama con malas noticias, cuyo contenido ha quedado reservado para el siguiente capítulo.

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Qué pasará el jueves en ‘La Promesa’

La entrega de La Promesa este jueves despejará esa incógnita. Jacobo descubrirá que el telegrama informa de que su madre y su hermano han sufrido un accidente. Aunque su padre le asegura que no reviste gravedad, él no conseguirá quedarse tranquilo. Adriano intentará convencerlo para que viaje junto a su familia, pero Jacobo rechazará marcharse.

Mientras tanto, las cocineras preguntarán a Petra por su hermana Tomasa, aunque la antigua ama de llaves seguirá sin revelar ningún detalle sobre ella. Tampoco mejorará la situación entre Manuel y Julieta. Lejos de aceptar el acuerdo alcanzado con Ciro, la joven insistirá en su intención de abandonar La Promesa.

'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Sin embargo, el momento más impactante llegará cuando Julieta reúna el valor suficiente para sincerarse por completo con Manuel. La joven le confesará que el verdadero motivo por el que desea marcharse es que está profundamente enamorada de él, una revelación que puede cambiar para siempre la relación entre ambos.

Las menciones a Jana en ‘La Promesa’

Por otro lado, Ángela y Curro decidirán mentir sobre sus planes de futuro para evitar nuevas presiones, mientras que Pía continuará guardando el secreto que conoce sobre la muerte de Jana, encontrando únicamente en Ricardo un apoyo con quien compartir su angustia.

Julieta confiesa su amor a Manuel en 'La Promesa' (RTVE).
Julieta confiesa su amor a Manuel en 'La Promesa' (RTVE).

Además, Manuel visitará a la hija de María Fernández y le dejará claro que no tiene ninguna obligación de ponerle el nombre de Jana, mientras Samuel reconocerá que la llegada de la pequeña ha despertado en él la tristeza por no haber podido formar una familia propia.

El capítulo también dejará un nuevo golpe para María Fernández en La Promesa. Después de las dudas surgidas en torno al estado de salud de la recién nacida, Pía confirmará sus peores temores al descubrir que a la niña le ocurre algo, abriendo una nueva preocupación que marcará el rumbo de las próximas entregas.

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