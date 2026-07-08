Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 9 de julio: Leonor encuentra por fin a Rosalía, pero la joven se niega a regresar

Leonor encuentra a una Rosalía fuera de sí en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Los seguidores de Valle Salvaje tendrán que armarse de paciencia una semana más. Al igual que ocurrió en los últimos días, la ficción diaria de La 1 volverá a modificar su emisión debido a las retransmisiones del Mundial de fútbol de 2026. Tanto el lunes 7 como el martes 8 de julio, la serie dejará su habitual hueco en la sobremesa para dar paso al amplio previo del España-Portugal y al encuentro entre Argentina y Egipto correspondiente a los octavos de final del campeonato.

De este modo, los nuevos capítulos de la serie protagonizada por Loren Mairena y Marco Pernas no regresó hasta el miércoles 9 de julio, cuando retomarán una trama que dejó numerosos frentes abiertos antes del parón.

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La desaparición de Rosalía junto a la pequeña María seguirá manteniendo en vilo a todos los habitantes del valle. Leonor, Bárbara y Luisa continuarán buscándola sin descanso, conscientes de que cada minuto que pasa puede complicar todavía más la situación. Al mismo tiempo, Rafael seguirá reclamando respuestas sobre el paradero de la niña, mientras Luisa hará todo lo posible por proteger el secreto de su hermana sin traicionarla.

Otra de las grandes incógnitas será el futuro de Victoria. Convencida de que el obispo está dispuesto a condenarla definitivamente, vivirá pendiente de una resolución que podría cambiar su vida para siempre.

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Victoria encontrará compasión en 'Valle Salvaje' (RTVE)

El jueves llega el gran giro para Victoria

Será en el capítulo del jueves cuando una de las principales tramas de la temporada dé un vuelco inesperado. Después de días de incertidumbre, el obispo comunicará finalmente su decisión sobre Victoria. Sin embargo, el veredicto no será el que nadie esperaba y sorprenderá tanto a los protagonistas como a los espectadores, alterando por completo el equilibrio de poder dentro del palacio.

Mientras tanto, Dámaso seguirá moviendo hilos para acercarse a monseñor Aurelio. Aunque su aparente intención sea ayudar a Victoria, sus verdaderos intereses volverán a quedar en entredicho, alimentando las sospechas de quienes le rodean.

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En paralelo, la búsqueda de Rosalía dará un importante paso adelante. Leonor conseguirá localizar finalmente a su hermana, pero el reencuentro estará lejos de ser sencillo. Rosalía continuará completamente desbordada y se negará a regresar al valle o a entregar a la pequeña María, convencida de que esa es la única forma de protegerla.

Leonor encuentra a una Rosalía fuera de sí en 'Valle Salvaje' (RTVE).

También crecerá la preocupación por Matilde. Después de recibir la orden de Victoria de acabar con su embarazo, Benigna desaparecerá dejando tras de sí una inquietante nota. Matilde y Atanasio comenzarán a temer que la curandera haya llevado demasiado lejos el encargo recibido, especialmente tras descubrir que la tisana que tomó la joven podría poner en peligro la vida del bebé.

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Las historias sentimentales tampoco darán tregua. Braulio seguirá intentando conquistar a Manuela, aunque sus esfuerzos volverán a resultar inútiles. Ni siquiera la ayuda de Alejo conseguirá mejorar la situación; al contrario, terminará estropeando la sorpresa que Braulio había preparado con tanta ilusión.

Por su parte, Pepa continuará atrapada entre la ilusión que Francisco deposita en su futura boda y las dudas que le provocó la confesión de Martín. El joven seguirá intentando mantenerse al margen del enlace, mientras Francisco insistirá en que participe activamente en la ceremonia.

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Martín y Pepa pasan del enfado a la risa cómplice en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Lo que pasará el viernes

La semana concluirá con nuevos sobresaltos. La tensión aumentará alrededor del embarazo de Matilde después de que las consecuencias de la desaparición de Benigna comiencen a hacerse evidentes, mientras la situación de Rosalía y la pequeña María seguirá lejos de resolverse definitivamente.

Además, el inesperado veredicto sobre Victoria abrirá una nueva etapa en el valle y obligará a varios personajes a replantearse sus alianzas. Con todos estos frentes abiertos, Valle Salvaje volverá a despedir la semana dejando a los espectadores con numerosas incógnitas de cara a los próximos capítulos.

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